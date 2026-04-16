Joseph Opoku zet alles recht bij Zulte Waregem en droomt nog heel groot

Joseph Opoku heeft zich na moeilijke weken helemaal herpakt bij Zulte Waregem. Met twee goals tegen Dender bezorgde hij Essevee niet alleen de zege, maar ook het behoud in 1A.

Joseph Opoku was de laatste weken een van de meest besproken namen bij Zulte Waregem. De aanvaller miste een enorme kans tegen Cercle Brugge op de eerste speeldag van de play-offs waarna de wedstrijd op een 2-2-gelijkspel eindigde

"Niemand van de club heeft mij laten vallen. Ik wilde de supporters opnieuw gelukkig maken en dat is gelukt", vertelde hij bij Het Laatste Nieuws. En op wat voor manier deed hij dat...

Opoku slaat hard terug op het veld en droomt intussen luidop van het WK

Opoku was tijdens de wedstrijd tegen Dender goed voor twee doelpunten in de 1-2-overwinning, die Zulte Waregem ook meteen verzekerde van het behoud. "Ik vond het een fantastisch seizoen. Ik geef mezelf een tien op tien", ging hij al lachend verder.

De 20-jarige Ghanees speelde al bij de jeugdploegen van zijn nationale team, maar werd nog niet opgeroepen voor de hoofdmacht. Toch droomt hij er nog steeds van om het WK mee te maken deze zomer.



"Ik zit in een goede vorm, dus waarom zou het niet kunnen? Mijn focus ligt hier, maar ze mogen mij altijd bellen", besluit Opoku, die dit seizoen zeven keer scoorde en vijf assists gaf in 29 competitiewedstrijden.