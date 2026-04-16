Standard krijgt boost voor Waalse clash, maar moet ook zware domper slikken

Vincent Euvrard kan voor de verplaatsing naar Sporting Charleroi zaterdag opnieuw rekenen op Matthieu Epolo, Ibrahim Karamoko en Steeven Assengue, en mogelijk ook op Marlon Fossey. Het seizoen van Mohamed El Hankouri zit erop.

Na de zege in Leuven en de nederlaag tegen Westerlo trekt Standard zaterdag naar het veld van Sporting Charleroi voor de Waalse clash, een duel dat het in de reguliere competitie al met 2-0 verloor. Vincent Euvrard blikte op de persconferentie vooruit en gaf eerst een update over de ziekenboeg.

Om te beginnen, en zoals verwacht, is Matthieu Epolo hersteld van zijn lichte vingerblessure en zal hij gewoon inzetbaar zijn. Achterin keert ook Steeven Assengue zoals voorzien terug in de groep.

Dat zou mogelijk ook kunnen gelden voor kapitein Marlon Fossey, die de hele week heeft meegetraind, maar nog net niet helemaal fit is. Over hem valt de beslissing pas op vrijdag.

Nog in de defensie krijgt Vincent Euvrard ook Ibrahim Karamoko terug. Hij stond een week aan de kant door beginnende pubalgie, maar dat is ondertussen gebeterd.



De trainer van Standard, die nog altijd geen beroep kan doen op Teddy Teuma, moest tegelijk ook slecht nieuws slikken: Mohamed El Hankouri heeft een blessure aan de enkelbanden opgelopen en zijn seizoen zit erop.