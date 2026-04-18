Heeft Club Brugge de strafste jeugdopleiding van het land? "Vroeger was Ajax de referentie..."

Bart Vandenbussche
Bart Vandenbussche, voetbaljournalist
| 5 reacties
Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Club NXT heeft geschiedenis geschreven door SL Benfica uit te schakelen en zich te plaatsen voor de finale van de Youth League. Voorzitter Bart Verhaeghe genoot zichtbaar van de stunt. "Dromen zijn géén bedrog", klonk het na afloop.

Verhaeghe was bijzonder lovend voor de hele clubwerking. “Van de academie tot de staf en de spelers: iedereen verdient felicitaties. Zij hebben nog maar eens laten zien hoe goed ze kunnen voetballen", zegt de trotse voorzitter in Het Nieuwsblad. Dat de ploeg in de competitie onderaan eindigde, nuanceert hij. “Dat komt omdat ze zo jong zijn. Tegen leeftijdsgenoten tonen ze hun echte niveau.”

De prestatie bleef ook internationaal niet onopgemerkt. In Lausanne zaten tal van Europese scouts en bestuurders op de tribune. “Het leeft”, merkte Verhaeghe. “Overal hoor ik dat we het niet alleen goed doen met het eerste elftal, maar ook met onze jeugd.”

De visie van Club Brugge werkt

Dat Club net Benfica klopte, maakt het volgens hem extra bijzonder. “Zij staan al jaren bekend om hun opleiding. Ze hadden niet verwacht van ons te verliezen, maar er is veel respect.” Voor Verhaeghe is het een bevestiging dat Club Brugge op dat vlak stappen heeft gezet.

Ook de manier waarop de overwinning tot stand kwam, stemde hem trots. “We zijn blijven voetballen volgens onze filosofie, ook toen zij fysiek sterker waren. Dat dwingt respect af en toont dat onze visie werkt, van eerste ploeg tot jeugd.”

Het zal helpen om talent aan te trekken

De impact reikt volgens hem verder dan Club alleen. “Dit helpt om talent aan te trekken, ook internationaal. Vroeger was Ajax dé opleidingsploeg bij uitstek. Wij worden nu steeds meer en meer erkend. Op dat vlak concurreren wij ook met Benfica. Net als wij een ploeg die niet tot de vijf grootste Europese competities behoort, maar wel talenten aflevert voor die landen. Dat we net tegen een ploeg uit Portugal winnen, zegt dus veel.”

Tot slot kijkt Verhaeghe vooruit naar de finale tegen Real Madrid. “We hebben niets te verliezen en alles te winnen. We gaan vooral genieten, want dit zijn wedstrijden die deze jongens hun hele leven zullen bijblijven.”

5 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Club Brugge NXT

Meer nieuws

RWDM Brussels legt zich niet neer bij degradatie en zet hoop op groene tafel

11:00
LIVE: Anderlecht mist De Cat, maar wil niet opnieuw in Mechelse val trappen: "Derde plaats blijft ons doel"

10:45
Herman Van Holsbeeck belandde in de gevangenis en doet zijn verhaal: "Het gevangenissysteem op zich..."

10:30
"Dan ga je verliezen": Ivan Leko waarschuwt Club Brugge voor kraker tegen Union

06:30
Ferme waarschuwing voor Club Brugge: "Dan zou ik toch minder goed slapen... Dat kan niet!"

07:20
2
Clubcoryfeeën geven Antwerp raad naar volgend seizoen toe en ze zijn niet mals

10:00
2
Staat JPL-club te koop? Eigenaars komen met duidelijk statement en verklaring over geruchten

09:30
Anouar Ait El Hadj mikt op toptransfer: "Ik voelde me zeker op mijn plaats in de Champions League"

09:00
Antwerp heeft eerste zomeraanwinst beet: 18-jarige maar wel bedoeld als basisspeler

08:40
1
De eerste promovendus naar de Premier League, gecoacht door Frank Lampard, is bekend

08:20
De kogel is door de kerk: dit wordt de nieuwe sportief directeur van Anderlecht

07:40
5
Herman Van Holsbeeck heeft slecht nieuws over Nathan De Cat

07:00
6
David Hubert: "Of er een speler is van Club die ik wil? Neen"

21:40
Na nieuwe triomf voor Club Brugge: Jonas De Roeck stuurt meteen gewaagde boodschap de wereld in

19:40
21
Challenger Pro League: de laatste promotiekandidaat én degradant zijn bekend

22:30
4
UEFA Youth League: dit wordt de loodzware tegenstander van Club Brugge in de finale

21:00
2
'Real Madrid wil Carvajal vervangen door Premier League-ster van 100 miljoen'

23:00
1
Rik De Mil schudt deze speler van KAA Gent zéér stevig wakker

21:20
Antwerp krijgt dubbele opsteker voor OHL, maar slikt ook zeer vervelende opdoffer

22:00
8
In de voetsporen van beroemde vader bij Club Brugge: hij is één van de smaakmakers

17/04
'STVV ziet het met lede ogen aan: twee buitenlandse clubs trekken aan de mouw van Wouter Vrancken'

20:00
2
"Appeltaart kan je krijgen, maar hem niet!": Uli Hoeness verklapt héérlijke anekdote over Vincent Kompany

20:20
2
'Union ruikt 25 miljoen: drie Engelse clubs hebben sterkhouder in het vizier'

19:20
Niet enkel Tzolis: 'Club Brugge mikt op (meer dan) 40 miljoen euro voor goudhaantje'

18:30
2
'Zulte Waregem zoekt nieuwe coach en klopt aan bij ... RSC Anderlecht'

19:00
1
'FC Barcelona wil twee toptalenten wegkapen bij Club Brugge'

12:40
11
Dat heeft Barcelona ook gezien: Club Brugge schrijft opnieuw voetbalgeschiedenis

16:30
14
Taravel laat zich uit over de blessure van De Cat en is zeer duidelijk over mogelijke snelle terugkeer

17:40
De 43e minuut dit weekend voor krijger met hartstilstand? Boodschap om te verspreiden over het hele land

18:00
DONE DEAL: RSC Anderlecht hakt knoop in doel door

17:00
6
Club Brugge of Anderlecht als nieuwe club voor JPL-sensatie? Dit zegt hij er zelf over

15:30
'Op leven en dood' vanavond voor RWDM Brussels: "Onze redding hangt samen met het leven van de fans"

16:45
DONE DEAL: Zulte Waregem neemt afscheid van Jelle Vossen ... en nóg vier spelers, waaronder aanstormend talent

17:20
Ex-Anderlecht-aanvaller vindt opnieuw de weg naar de netten in de grootste stad ter wereld

16:15
Premier League klopt aan bij goudhaantje Anderlecht: dit is wat hij zelf wil

16:00
'Westerlo wil deal kapen voor neus van Club Brugge'

13:30

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 34
Seraing Seraing 1-2 SK Beveren SK Beveren
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 4-0 Francs Borains Francs Borains
RSCA Futures RSCA Futures 5-0 Olympic Charleroi Olympic Charleroi
KV Kortrijk KV Kortrijk 3-1 RWDM Brussels RWDM Brussels
K Beerschot VA K Beerschot VA 2-1 Lommel SK Lommel SK
Jong Genk Jong Genk 1-1 KAA Gent KAA Gent
Lierse SK Lierse SK 1-1 KSC Lokeren KSC Lokeren
Luik FC Luik FC 2-1 Eupen Eupen

Nieuwste reacties

FCB vo altijd FCB vo altijd over Na nieuwe triomf voor Club NXT: Jonas De Roeck stuurt meteen gewaagde boodschap de wereld in Charly Charly over Herman Van Holsbeeck heeft slecht nieuws over Nathan De Cat Sv1978 Sv1978 over Ferme waarschuwing voor Club Brugge: "Dan zou ik toch minder goed slapen... Dat kan niet!" Asgeir Sigurvinsson Asgeir Sigurvinsson over Anderlecht mag zich (opnieuw) aan een hete avond verwachten Achter De Kazerne: "Ik ben nog iedere keer blij als Anderlecht verliest" FCB vo altijd FCB vo altijd over Heeft Club Brugge de strafste jeugdopleiding van het land? "Vroeger was Ajax de referentie..." Artevelde Artevelde over KAA Gent bindt aanvaller langer aan zich vast: contract tot 2029 Sv1978 Sv1978 over 'Yari Verschaeren vertrekt gratis bij Anderlecht nadat hij transfer van 5 miljoen euro weigerde' Steven Debruyne & Kevin Defour Steven Debruyne & Kevin Defour over 'Zulte Waregem zoekt nieuwe coach en klopt aan bij ... RSC Anderlecht' Steven Debruyne & Kevin Defour Steven Debruyne & Kevin Defour over "Appeltaart kan je krijgen, maar hem niet!": Uli Hoeness verklapt héérlijke anekdote over Vincent Kompany Soloria Soloria over Antwerp krijgt dubbele opsteker voor OHL, maar slikt ook zeer vervelende opdoffer Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved