Heeft Club Brugge de strafste jeugdopleiding van het land? "Vroeger was Ajax de referentie..."

Club NXT heeft geschiedenis geschreven door SL Benfica uit te schakelen en zich te plaatsen voor de finale van de Youth League. Voorzitter Bart Verhaeghe genoot zichtbaar van de stunt. "Dromen zijn géén bedrog", klonk het na afloop.

Verhaeghe was bijzonder lovend voor de hele clubwerking. “Van de academie tot de staf en de spelers: iedereen verdient felicitaties. Zij hebben nog maar eens laten zien hoe goed ze kunnen voetballen", zegt de trotse voorzitter in Het Nieuwsblad. Dat de ploeg in de competitie onderaan eindigde, nuanceert hij. “Dat komt omdat ze zo jong zijn. Tegen leeftijdsgenoten tonen ze hun echte niveau.”

De prestatie bleef ook internationaal niet onopgemerkt. In Lausanne zaten tal van Europese scouts en bestuurders op de tribune. “Het leeft”, merkte Verhaeghe. “Overal hoor ik dat we het niet alleen goed doen met het eerste elftal, maar ook met onze jeugd.”

De visie van Club Brugge werkt

Dat Club net Benfica klopte, maakt het volgens hem extra bijzonder. “Zij staan al jaren bekend om hun opleiding. Ze hadden niet verwacht van ons te verliezen, maar er is veel respect.” Voor Verhaeghe is het een bevestiging dat Club Brugge op dat vlak stappen heeft gezet.

Ook de manier waarop de overwinning tot stand kwam, stemde hem trots. “We zijn blijven voetballen volgens onze filosofie, ook toen zij fysiek sterker waren. Dat dwingt respect af en toont dat onze visie werkt, van eerste ploeg tot jeugd.”

Het zal helpen om talent aan te trekken

De impact reikt volgens hem verder dan Club alleen. “Dit helpt om talent aan te trekken, ook internationaal. Vroeger was Ajax dé opleidingsploeg bij uitstek. Wij worden nu steeds meer en meer erkend. Op dat vlak concurreren wij ook met Benfica. Net als wij een ploeg die niet tot de vijf grootste Europese competities behoort, maar wel talenten aflevert voor die landen. Dat we net tegen een ploeg uit Portugal winnen, zegt dus veel.”





Tot slot kijkt Verhaeghe vooruit naar de finale tegen Real Madrid. “We hebben niets te verliezen en alles te winnen. We gaan vooral genieten, want dit zijn wedstrijden die deze jongens hun hele leven zullen bijblijven.”