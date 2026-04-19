Hyperspanning in Premier League: wat leverde topduel tussen Manchester City en Arsenal op?

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
Hyperspanning in Premier League: wat leverde topduel tussen Manchester City en Arsenal op?
In België keek iedereen natuurlijk naar Union SG - Club Brugge, maar ook in het buitenland waren er een aantal héél belangrijke wedstrijden. Zo ook in de Premier League, waar Manchester City en Arsenal tegen elkaar speelden.

De voorbije weken had Arsenal een paar tikken moeten incasseren in diverse Engelse competities, waardoor plots leek dat Manchester City de wind in de zeilen had in de strijd om de titel in de Premier League.

Doku wint topduel van Trossard

The Gunners konden met een overwinning in Manchester de puntjes op de i zetten en volmondig gaan azen op de titel. Maar bij een overwinning van The Citizens zou alles opnieuw kunnen en wordt het mogelijk nagelbijten tot de laatste wedstrijd.

Op het kwartier maakte Cherki er 1-0 van, maar twee minuten later kon Havertz alweer de gelijkmaker tegen de netten krijgen. Daardoor leek Arsenal op weg om zijn voorsprong in het klassement gewoon te behouden. 

Titelstrijd in Premier League blijft ongemeen spannend

Tot halfweg de tweede helft Erling Haaland er alsnog 2-1 van maakte. En dus was het aan Arsenal om een tandje bij te steken als ze nog zouden willen minstens een puntje meepakken uit het Etihad Stadium in Manchester.


Dat zou niet lukken, waardoor het bij 2-1 bleef in de clash tussen Doku en Trossard. In de stand staat Manchester City nu op drie punten van Arsenal. Het heeft bovendien nog een match minder gespeeld, dus ze kunnen virtueel aan de leiding komen.

Union weer op weg naar de titel? David Hubert verklaart hoe Brusselaars ineens helemaal top zijn

22:15
Malaise bij Chelsea blijft duren: supporters hebben het gehad met coach Rosenoir

22:00
Het ziet er niet goed uit voor Hans Vanaken, Ivan Leko heeft geen goed nieuws

21:28
Zulte Waregem zet redding kracht bij in duel tussen promovendi

21:20
Romeo Vermant verbijt ontgoocheling én prikt naar Union SG

21:08
'Lukaku gespot op opvallende plek: nieuwe wending in het verhaal rond Napoli en de revalidatie'

21:00
Club Brugge gaat kopje onder in het Dudenpark: onvermoeibaar Union overpowerde blauw-zwart

20:27
Supporters Club Brugge maken speler af na nederlaag en wijzen ook naar Leko ... en Verhaeghe

20:30
Vincent Kompany en Bayern München flikken het in stijl

19:30
Herman Van Holsbeeck mist Anderlecht en geeft dé gouden tip

19:00
Cercle Brugge imponeert: het doek is gevallen voor Dender

18:30
Ivan Leko geeft tekst en uitleg bij zijn opvallende keuzes, waaronder bankzittersstatuut Hans Vanaken

18:00
Echte betrokkenheid: eigenaar N'golo Kanté in contact met de spelers van Virton

18:15
🎥 Anderlecht-flop pakt groots uit na een eigen doelpunt

17:30
STVV pakt punt in Gent, Wouter Vrancken is over een ding niet tevreden

16:45
🎥 Julien Duranville laat zich gelden met mooi doelpunt voor Basel

17:00
Supporters richten zich tegen eigen speler, heeft KAA Gent een probleem? "Intern over praten"

16:15
Edward Still is streng na tweed verlies op rij: "Het meest teleurstellende is het gebrek aan reactie"

16:30
Doelpuntenmaker Afonso Patrão wil zich ontplooien in Westerlo: "Daar moet ik nog aan werken"

16:00
Is een halfuur gas geven te weinig? KAA Gent en STVV blijven zoeken naar eerste overwinning

15:26
Théo Leoni beslissend in zege voor Reims: "Als je in een wat moeilijkere periode zit..."

15:30
🎥 Marco Ilaimaharitra provoceert Charleroi-supporters na winst in Waalse derby

15:00
Boodschap aan Club Brugge en Union: Anderlecht heeft zelfs de tweede plaats nog niet opgegeven

14:15
Zien we hem dit seizoen nog terug? Update over de blessure van Mario Stroeykens

14:30
Charleroi aangeslagen na de Waalse derby: "Het is ontzettend jammer, want we verdienen iets anders..."

14:00
Grote verandering in de voetbalwereld: nieuwe "daglicht-buitenspelregel" voor het eerst toegepast

13:30
Vanderbiest reageert teleurgesteld na "onverdiend" verlies tegen Anderlecht

13:00
🎥 Hallo, Rudi Garcia? 6 doelpunten in 5 matchen voor Hugo Cuypers

12:30
Marink Reedijk grijpt naar woorden na ongezien seizoen van SK Beveren

12:00
🎥 "Als kleine kinderen": Na scherp oordeel moet KV Mechelen hopen dat er niet nog een domper volgt

11:15
Italiaanse media zijn hard voor Kevin De Bruyne: "Een schim van zichzelf'

11:30
Frank Boeckx waarschuwt Club Brugge voor clash met Union: "Dan ga je de boot in"

11:00
Rode Duivel Senne Lammens is bijzonder eerlijk na hold-up van United

10:00
Derby tussen Charleroi en Standard eindigt in chaos na acties van Epolo: coaches zijn duidelijk over situatie

10:30
Club of Union? Boskamp ziet duidelijke titelfavoriet: "Daarom zie ik ze kampioen worden"

09:30
Belgische muur Senne Lammens houdt Chelsea van zege en oogst lof

08:21
Premier League

 Speeldag 33
Brentford Brentford 0-0 Fulham Fulham
Newcastle United Newcastle United 1-2 Bournemouth Bournemouth
Leeds United Leeds United 3-0 Wolverhampton Wolverhampton
Tottenham Tottenham 2-2 Brighton Brighton
Chelsea Chelsea 0-1 Manchester United Manchester United
Everton Everton 1-2 Liverpool FC Liverpool FC
Aston Villa Aston Villa 4-3 Sunderland Sunderland
Nottingham Forest Nottingham Forest 4-1 Burnley Burnley
Manchester City Manchester City 2-1 Arsenal Arsenal
Crystal Palace Crystal Palace 20/04 West Ham Utd West Ham Utd

Joe Joe over Romeo Vermant verbijt ontgoocheling én prikt naar Union SG FCB vo altijd FCB vo altijd over Union SG - Club Brugge: 2-1 filip.dhose filip.dhose over RWDM Brussels legt zich niet neer bij degradatie en zet hoop op groene tafel filip.dhose filip.dhose over Cercle Brugge imponeert: het doek is gevallen voor Dender Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over Grote verandering in de voetbalwereld: nieuwe "daglicht-buitenspelregel" voor het eerst toegepast Walter Baseggio Walter Baseggio over KAA Gent - STVV: 0-0 Andreas2962 Andreas2962 over Théo Leoni beslissend in zege voor Reims: "Als je in een wat moeilijkere periode zit..." Raymond Goethals! Raymond Goethals! over Benito Raman kon naar de MLS, maar dat viel in het water door... homofobe gezangen Raymond Goethals! Raymond Goethals! over Manchester City - Arsenal: 2-1 BlueWhiteSky BlueWhiteSky over Supporters richten zich tegen eigen speler, heeft KAA Gent een probleem? "Intern over praten" Kantine
