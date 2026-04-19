Hyperspanning in Premier League: wat leverde topduel tussen Manchester City en Arsenal op?

In België keek iedereen natuurlijk naar Union SG - Club Brugge, maar ook in het buitenland waren er een aantal héél belangrijke wedstrijden. Zo ook in de Premier League, waar Manchester City en Arsenal tegen elkaar speelden.

De voorbije weken had Arsenal een paar tikken moeten incasseren in diverse Engelse competities, waardoor plots leek dat Manchester City de wind in de zeilen had in de strijd om de titel in de Premier League.

Doku wint topduel van Trossard

The Gunners konden met een overwinning in Manchester de puntjes op de i zetten en volmondig gaan azen op de titel. Maar bij een overwinning van The Citizens zou alles opnieuw kunnen en wordt het mogelijk nagelbijten tot de laatste wedstrijd.

Op het kwartier maakte Cherki er 1-0 van, maar twee minuten later kon Havertz alweer de gelijkmaker tegen de netten krijgen. Daardoor leek Arsenal op weg om zijn voorsprong in het klassement gewoon te behouden.

Titelstrijd in Premier League blijft ongemeen spannend

Tot halfweg de tweede helft Erling Haaland er alsnog 2-1 van maakte. En dus was het aan Arsenal om een tandje bij te steken als ze nog zouden willen minstens een puntje meepakken uit het Etihad Stadium in Manchester.



Dat zou niet lukken, waardoor het bij 2-1 bleef in de clash tussen Doku en Trossard. In de stand staat Manchester City nu op drie punten van Arsenal. Het heeft bovendien nog een match minder gespeeld, dus ze kunnen virtueel aan de leiding komen.