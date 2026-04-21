Anderlecht ziet samenwerking met historische context eindigen

Johan Walckiers, voetbaljournalist
Na twintig jaar komt er een einde aan de samenwerking tussen Sint-Guido Instituut en RSC Anderlecht. De school, waar onder meer Romelu Lukaku in 2011 afstudeerde, kan niet langer de nodige faciliteiten bieden aan jonge voetballers.

Het nieuws betekent het einde van een samenwerking die jarenlang een belangrijke rol speelde in de opleiding van talenten bij paars-wit. Sint-Guido lag op wandelafstand van het stadion en was daardoor een logische keuze voor jeugdspelers van Anderlecht.

De school kreeg ook bekendheid door de populaire Vlaamse docureeks rond Lukaku, waarin zijn schooltijd centraal stond. Tijdens die periode liet de jonge spits zich al opmerken met grote dromen, onder meer tijdens een bezoek aan Chelsea FC, waar hij zijn idool Didier Drogba bewonderde.

Samenwerking tussen Anderlecht en 'School van Lukaku' komt tot een einde

Volgens Anderlecht ligt de beslissing bij de school zelf. “Het is het Sint-Guido Instituut dat het initiatief heeft genomen om de samenwerking stop te zetten”, aldus woordvoerder Mathias Declercq in La DH. “Het onderwijslandschap verandert, waardoor ze niet langer dezelfde ondersteuning kunnen bieden.”

Momenteel volgen nog 19 jeugdspelers les aan Sint-Guido, maar er is een overgangsregeling voorzien. Oudere leerlingen mogen hun opleiding daar afmaken, terwijl voor jongere spelers alternatieven klaarstaan binnen andere partnerscholen zoals het Sint-Niklaasinstituut en Campus Wemmel.


Daarnaast werkt Anderlecht ook samen met Franstalige scholen, waaronder Athénée Joseph Bracops en Institut Redouté-Peiffer. In totaal volgen zo’n 40 jonge spelers daar onderwijs, zodat de club de combinatie tussen school en topsport blijft garanderen.

"Het houdt me nog niet bezig": opvallend signaal over toekomst bij Zulte Waregem

09:45
09:30
09:15
08:40
09:00
22:30
07:00
07:58
21:40
07:40
07:20
23:30
06:30
06:00
23:00
19:40
22:15
22:00
21:00
20:40
21:20
20:20
16:45
ACHTERGROND: SSC Napoli heeft een héél duidelijke reden om constructief om te gaan met Romelu Lukaku

20:00
18:40
14:30
17:30
19:20
00:00
19:00
18:20
18:00
15:30
16:31
17:00
16:00
Play-off 1

 Speeldag 3
KV Mechelen KV Mechelen 1-2 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 0-0 STVV STVV
Union SG Union SG 2-1 Club Brugge Club Brugge

Play-off 2

 Speeldag 3
Antwerp Antwerp 2-0 OH Leuven OH Leuven
Westerlo Westerlo 1-2 KRC Genk KRC Genk
Charleroi Charleroi 1-2 Standard Standard

Play-off 3

 Speeldag 3
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-4 Cercle Brugge Cercle Brugge
La Louvière La Louvière 0-2 Zulte Waregem Zulte Waregem

