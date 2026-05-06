De wereld ligt aan zijn voeten: absolute jackpot op komst voor verdediger Club Brugge

Club Brugge mag zich stilaan opmaken voor een nieuwe zomer vol transfergeruchten. Christos Tzolis, Raphaël Onyedika en Joel Ordóñez lijken daarbij samen voor meer dan honderd miljoen euro te zullen (moeten) gaan zorgen. Voor de laatste blijft het geïnteresseerde clubs regenen.

De voorbije dagen werden heel wat teams bijgevoegd aan het lijstje met geïnteresseerde clubs. En die interesse lijkt ook steeds groter te worden voor de centrale verdediger. Zo was er deze week plots een nieuwe intensivering vanuit de Premier League.

Halve Premier League aast op Club Brugge-verdediger Joel Ordonez

Daar zou Chelsea zich volgens TEAMTalk hebben gericht op Ordonez. Die stuurden scouts naar de clash met RSC Anderlecht en willen hem graag zo snel mogelijk in huis gaan halen. De club volgt hem al jaren en greep in 2022 net achter het net, toen de verdediger naar Club Brugge ging.

In de zomer van 2022 kwam Ordonez uiteindelijk voor net geen 4 miljoen euro over van Independiente. Via Club NXT kwam hij snel bij Club Brugge terecht, waar hij nu al jaren een vaste waarde in de ploeg is geworden.

Juventus is de nieuwste club die aanklopt om Ordonez van Club Brugge te beroven

De Ecuadoriaan speelde al veel op Champions League-niveau en dus is het geen onlogische zaak dat iedereen hem wil. Ook Liverpool en Manchester United hebben zich al geroerd, maar nu wordt ook Juventus opnieuw veel concreter.





Club Brugge laat het zich welgevallen. Hoe meer concurrentie voor de speler - de halve Premier League toonde al minstens een zweem van interesse - hoe hoger de transfersom. Bedragen boven de veertig miljoen euro worden niet eens als onrealistisch gezien. Transfermarkt schat zijn marktwaarde op dit moment op 33 miljoen euro, maar er mag verwacht worden dat het transferbedrag hoger kan gaan liggen.