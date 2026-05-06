De wereld ligt aan zijn voeten: absolute jackpot op komst voor verdediger Club Brugge

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| 1 reacties
De wereld ligt aan zijn voeten: absolute jackpot op komst voor verdediger Club Brugge
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Club Brugge mag zich stilaan opmaken voor een nieuwe zomer vol transfergeruchten. Christos Tzolis, Raphaël Onyedika en Joel Ordóñez lijken daarbij samen voor meer dan honderd miljoen euro te zullen (moeten) gaan zorgen. Voor de laatste blijft het geïnteresseerde clubs regenen.

Club Brugge maakt zich op voor alweer een drukke transferzomer. Enkele talenten zullen in de belangstelling staan bij Europese topclubs. De speler die bij blauw-zwart het meeste interesse geniet lijkt voorlopig Joel Ordonez te zijn.

De voorbije dagen werden heel wat teams bijgevoegd aan het lijstje met geïnteresseerde clubs. En die interesse lijkt ook steeds groter te worden voor de centrale verdediger. Zo was er deze week plots een nieuwe intensivering vanuit de Premier League.

Halve Premier League aast op Club Brugge-verdediger Joel Ordonez

Daar zou Chelsea zich volgens TEAMTalk hebben gericht op Ordonez. Die stuurden scouts naar de clash met RSC Anderlecht en willen hem graag zo snel mogelijk in huis gaan halen. De club volgt hem al jaren en greep in 2022 net achter het net, toen de verdediger naar Club Brugge ging.

In de zomer van 2022 kwam Ordonez uiteindelijk voor net geen 4 miljoen euro over van Independiente. Via Club NXT kwam hij snel bij Club Brugge terecht, waar hij nu al jaren een vaste waarde in de ploeg is geworden.

Juventus is de nieuwste club die aanklopt om Ordonez van Club Brugge te beroven

De Ecuadoriaan speelde al veel op Champions League-niveau en dus is het geen onlogische zaak dat iedereen hem wil. Ook Liverpool en Manchester United hebben zich al geroerd, maar nu wordt ook Juventus opnieuw veel concreter.

Club Brugge laat het zich welgevallen. Hoe meer concurrentie voor de speler - de halve Premier League toonde al minstens een zweem van interesse - hoe hoger de transfersom. Bedragen boven de veertig miljoen euro worden niet eens als onrealistisch gezien. Transfermarkt schat zijn marktwaarde op dit moment op 33 miljoen euro, maar er mag verwacht worden dat het transferbedrag hoger kan gaan liggen.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Serie A
Serie A Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Juventus
Joel Ordonez

Meer nieuws

DONE DEAL: Club Brugge haalt stevige slag thuis en geeft youngster meerjarig contract

DONE DEAL: Club Brugge haalt stevige slag thuis en geeft youngster meerjarig contract

09:00
Verliest Club Brugge héél belangrijke pion net voor cruciale zomermercato? Buitenlandse topclub geïnteresseerd

Verliest Club Brugge héél belangrijke pion net voor cruciale zomermercato? Buitenlandse topclub geïnteresseerd

08:40
5
DONE DEAL: Beveren haalt meteen uit met nu ook een derde topper

DONE DEAL: Beveren haalt meteen uit met nu ook een derde topper

08:59
Jules Van Cleemput (ex- KV Mechelen en Charleroi) komt met verrassende nieuwe uitdaging

Jules Van Cleemput (ex- KV Mechelen en Charleroi) komt met verrassende nieuwe uitdaging

08:20
Heikele dossiers op tafel bij Lierse: nieuwe sportief directeur spreekt klare taal

Heikele dossiers op tafel bij Lierse: nieuwe sportief directeur spreekt klare taal

08:10
1
'RSC Anderlecht gaat strijd aan met PSG & co voor interessante winger'

'RSC Anderlecht gaat strijd aan met PSG & co voor interessante winger'

07:40
1
🎥 Achter de schermen bij blauw-zwart: hoe Ivan Leko zijn troepen inspireerde

🎥 Achter de schermen bij blauw-zwart: hoe Ivan Leko zijn troepen inspireerde

20:45
"Hij wilde dat het bekendgemaakt werd": nieuws over Jorthy Mokio krijgt bevestiging

"Hij wilde dat het bekendgemaakt werd": nieuws over Jorthy Mokio krijgt bevestiging

07:20
Antwerp op kruispunt: naast de spelers is er ook twijfel over de bestuurstop 

Antwerp op kruispunt: naast de spelers is er ook twijfel over de bestuurstop 

07:00
1
Opvallende uitspraak over PSV-topper met verleden in België: "Als je hem in zijn blote kont ziet..."

Opvallende uitspraak over PSV-topper met verleden in België: "Als je hem in zijn blote kont ziet..."

06:30
Chelsea voert interesse op, PL-clubs staan in de rij: jackpot op komst voor Club Brugge?

Chelsea voert interesse op, PL-clubs staan in de rij: jackpot op komst voor Club Brugge?

11:15
5
DONE DEAL: Beerschot haalt slag binnen met oog op toekomst

DONE DEAL: Beerschot haalt slag binnen met oog op toekomst

06:00
Arsenal doet het! Engelsen staan in Champions League-finale mede dankzij beresterke Trossard

Arsenal doet het! Engelsen staan in Champions League-finale mede dankzij beresterke Trossard

22:55
Anderlecht herschikt sportieve macht: Sibierski wordt absolute baas, andere pion moet wijken

Anderlecht herschikt sportieve macht: Sibierski wordt absolute baas, andere pion moet wijken

22:00
8
Het Belgische voetbal verliest zijn ziel: "Papieren primeren boven prestaties"

Het Belgische voetbal verliest zijn ziel: "Papieren primeren boven prestaties"

20:30
10
Clublegende Bayern zet Kompany hoger dan Tuchel en Nagelsmann: "Hij is bijna perfect"

Clublegende Bayern zet Kompany hoger dan Tuchel en Nagelsmann: "Hij is bijna perfect"

21:30
1
Hoe Anderlecht het geweer nogmaals van schouder moet veranderen in transferpolitiek (ook bij jeugd) Analyse

Hoe Anderlecht het geweer nogmaals van schouder moet veranderen in transferpolitiek (ook bij jeugd)

21:00
🎥 Blunder van Zeno Debast, die een komische own goal maakt

🎥 Blunder van Zeno Debast, die een komische own goal maakt

21:20
2
🎥 Spelers Zulte Waregem nemen emotioneel afscheid van de supporters

🎥 Spelers Zulte Waregem nemen emotioneel afscheid van de supporters

21:15
Wesley Sonck laat zich uit over het gedoe tussen Vrancken en Burgess

Wesley Sonck laat zich uit over het gedoe tussen Vrancken en Burgess

20:00
1
Hein Vanhaezebrouck wil nog wat kwijt over Union en Christian Burgess: "En die klaagt dan achteraf?"

Hein Vanhaezebrouck wil nog wat kwijt over Union en Christian Burgess: "En die klaagt dan achteraf?"

19:00
Eén van de weinigen met echt Anderlecht-DNA: waarom paars-wit voor hem de portefeuille moet opentrekken

Eén van de weinigen met echt Anderlecht-DNA: waarom paars-wit voor hem de portefeuille moet opentrekken

18:40
4
Problemen steeds groter voor Belgische profclub: nu ook drie transferperiodes geen inkomende transfers

Problemen steeds groter voor Belgische profclub: nu ook drie transferperiodes geen inkomende transfers

19:25
8
PSG-coach Luis Enrique komt alvast met duidelijke waarschuwing voor Bayern München

PSG-coach Luis Enrique komt alvast met duidelijke waarschuwing voor Bayern München

18:36
"Ik was er klaar voor": hoe Anderlecht miljoenen door het raam gooide met deze vondst van Kompany

"Ik was er klaar voor": hoe Anderlecht miljoenen door het raam gooide met deze vondst van Kompany

17:45
2
Drama voor voormalige JPL-speler, die WK én nieuw contract mag vergeten

Drama voor voormalige JPL-speler, die WK én nieuw contract mag vergeten

18:20
Speciale verandering bij Bayern München: fans houden hun hart vast, Vincent Kompany reageert ook

Speciale verandering bij Bayern München: fans houden hun hart vast, Vincent Kompany reageert ook

18:05
1
KBVB maakt refs bekend voor cruciale speeldag in play-offs, Lommel-Beerschot én bekerfinale

KBVB maakt refs bekend voor cruciale speeldag in play-offs, Lommel-Beerschot én bekerfinale

17:11
1
Krijgen we opnieuw een waanzinnig voetbalspektakel te zien? Kompany is er heel duidelijk over voor Bayern-PSG

Krijgen we opnieuw een waanzinnig voetbalspektakel te zien? Kompany is er heel duidelijk over voor Bayern-PSG

17:35
Iedereen wil erbij zijn in Beveren: nu al records gebroken richting Jupiler Pro League

Iedereen wil erbij zijn in Beveren: nu al records gebroken richting Jupiler Pro League

16:50
Een kans om te grijpen? Voormalige Anderlecht-speler zit na avontuur bij Ajax zonder club

Een kans om te grijpen? Voormalige Anderlecht-speler zit na avontuur bij Ajax zonder club

16:40
1
🎥 Opvallende beelden van Cristiano Ronaldo gaan de wereld rond: Filip Joos schrikt ervan

🎥 Opvallende beelden van Cristiano Ronaldo gaan de wereld rond: Filip Joos schrikt ervan

16:15
1
Club Brugge en Anderlecht nemen voortouw in transferoorlog, met reeds winst langs beide kanten

Club Brugge en Anderlecht nemen voortouw in transferoorlog, met reeds winst langs beide kanten

14:40
9 taken voor Antoine Sibierski: nieuwe sportief directeur van RSC Anderlecht heeft een berg werk

9 taken voor Antoine Sibierski: nieuwe sportief directeur van RSC Anderlecht heeft een berg werk

15:10
3
'Club Brugge denkt aan 19-jarige aanvaller uit Ligue 1 met prijskaartje van 15 miljoen euro'

'Club Brugge denkt aan 19-jarige aanvaller uit Ligue 1 met prijskaartje van 15 miljoen euro'

12:20
4
Romelu Lukaku duikt weer op bij Napoli en meteen volgt nieuwe wending

Romelu Lukaku duikt weer op bij Napoli en meteen volgt nieuwe wending

13:31
3

Meer nieuws

Populairste artikels

Serie A

 Speeldag 35
Pisa Pisa 1-2 Lecce Lecce
Udinese Udinese 2-0 Torino Torino
Como Como 0-0 Napoli Napoli
Atalanta Atalanta 0-0 Genoa Genoa
Bologna Bologna 0-0 Cagliari Cagliari
Sassuolo Sassuolo 2-0 AC Milan AC Milan
Juventus Juventus 1-1 Hellas Verona Hellas Verona
Inter Milaan Inter Milaan 2-0 Parma Parma
Cremonese Cremonese 1-2 Lazio Lazio
AS Roma AS Roma 4-0 Fiorentina Fiorentina

Nieuwste reacties

Robin Kadivnik Robin Kadivnik over 'RSC Anderlecht gaat strijd aan met PSG & co voor interessante winger' de zwerte maan de zwerte maan over Problemen steeds groter voor Belgische profclub: nu ook drie transferperiodes geen inkomende transfers de zwerte maan de zwerte maan over Het Belgische voetbal verliest zijn ziel: "Papieren primeren boven prestaties" GertjeFCB GertjeFCB over Marc Degryse is niet te spreken over Union: "Zo verlies je snel veel sympathie" Johnnie Walker Johnnie Walker over Anderlecht herschikt sportieve macht: Sibierski wordt absolute baas, andere pion moet wijken RememberLierse RememberLierse over Heikele dossiers op tafel bij Lierse: nieuwe sportief directeur spreekt klare taal JaKu JaKu over Verliest Club Brugge héél belangrijke pion net voor cruciale zomermercato? Buitenlandse topclub geïnteresseerd De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Twee Belgische topclubs willen Jeppe Erenbjerg van Zulte Waregem kapen Thomme Thomme over De wereld ligt aan zijn voeten: absolute jackpot op komst voor verdediger Club Brugge André Coenen André Coenen over KBVB maakt refs bekend voor cruciale speeldag in play-offs én finale Lommel-Beerschot Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved