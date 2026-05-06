'RSC Anderlecht gaat strijd aan met PSG & co voor interessante winger'

Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
RSC Anderlecht heeft - eindelijk - een technisch directeur. En dus is de vraag nu stilaan of dat ook transfers gaat opleveren. Een eerste opportuniteit ligt al een tijdje in de pijplijn en het is nog maar de vraag of het er nog van zal gaan komen.

De kans dat u al gehoord heeft van/over ene Malick Sylla? Die is eerder klein, kunnen we vermoeden. Mogelijk komt daar de komende maanden of jaren verandering in, want de jonge winger staat te boek als een talent.

De 20-jarige Senegalees heeft een aflopend contract bij Monaco, waar hij de dienst uitmaakte bij de U21 maar nog niet helemaal kon doorbreken naar het hoogste niveau. En dus zijn er verschillende clubs die hem in huis willen halen.

RSC Anderlecht kruist de degens met PSG, Nice en clubs uit Zwitserland voor Sylla

Om te beginnen is daarbij PSG. De Franse topclub heeft de speler momenteel op proef en denkt erover na om hem een profcontract aan te bieden, zodat hij daarna verder kan doorrijpen in de jeugdrichtingen met als einddoel de Ligue 1.

Er zouden ook Zwitserse ploegen interesse in hem tonen, net als OGC Nice waar hij ook een testperiode kan gaan ondergaan. En ook RSC Anderlecht zou er dus de 20-jarige Senegalese winger willen bij hebben deze zomer.

Speler Malick Sylla haalde al eens uit tegen ... Club Brugge

Door zijn aflopende contract is hij in ieder geval gratis op te pikken bij Monaco, wat hem een gegeerd profiel maakt of kan maken. Malick Sylla is bovendien polyvalent te noemen: het liefste speelt hij op de rechtsbuiten, maar hij kan ook diep in de spits worden uitgespeeld of zelfs als spelmaker.

Bij RSC Anderlecht wordt het sowieso tijd om te gaan handelen en spelers in huis te halen de komende weken en maanden. Onder Sibierski is er werk aan de winkel. Sylla gaf onlangs nog twee assists in het spektakelduel van Monaco tegen Club Brugge in de Youth League, dat eindigde op 4-5.

