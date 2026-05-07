🎥 Was het penalty of niet voor Bayern München? Het reglement is heel duidelijk

Bayern München heeft het gevoel dat het tegen PSG een belangrijke strafschop werd ontnomen na handspel van João Neves in het strafschopgebied tijdens de halve finale van de Champions League.

Een fase uit de halve finale van de Champions League tussen Bayern München en Paris Saint-Germain zorgt voor heel wat discussie. Veel Bayern-supporters vinden dat de ploeg van Vincent Kompany een strafschop had moeten krijgen na handspel van João Neves in het strafschopgebied van PSG. De beslissing van de arbitrage blijft op sociale media dan ook volop stof doen opwaaien.

Hands in de zestien

De bal kwam tegen de hand van João Neves nadat een ploegmaat in het strafschopgebied van PSG probeerde weg te werken. De Bayern-spelers vroegen meteen om een penalty. Maar de scheidsrechter liet onmiddellijk doorspelen en ook de VAR bevestigde die beslissing.

Nochtans had die fase het wedstrijdverloop kunnen veranderen. Op dat moment was Bayern volop op zoek naar de aansluiting na de openingsgoal van PSG. Een benutte strafschop had de Duitsers veel vroeger langszij kunnen brengen en misschien ook deze halve finale weer helemaal openbreken.

Geen penalty dus

Bayern Munich 0-1 PSG



🎥 @GoalsXtra pic.twitter.com/EtlkmkXadk — Polymarket FC (@PolymarketFC) May 6, 2026





Maar volgens het UEFA-reglement is die beslissing wel degelijk correct. “Hands wordt niet bestraft wanneer de bal per ongeluk tegen de arm of hand van een speler komt na een afwijking of een ontzetting van een ploegmaat in het eigen strafschopgebied.” En dat is exact wat er gebeurde in de fase met João Neves. Hoe zuur die beslissing voor Bayern ook aanvoelt, het reglement beschermt de speler van Parijs in zo’n situatie.

Bayern München is dus uitgeschakeld en Kompany zal zijn eerste Champions League-finale als trainer niet spelen. Voor PSG voelt deze kwalificatie een beetje als revanche na de verloren finale tegen Bayern in 2020. De Parijzenaars mogen blijven dromen van Europees succes, terwijl de club uit Beieren met flink wat frustratie achterblijven. Leandro Trossard, die dinsdag nog beslissend was tegen Atlético Madrid, wordt zo de enige Belg op het veld in de finale.