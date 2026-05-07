'Deze club toont opnieuw interesse voor Tzolis: explodeert de vraagprijs?'

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
Christos Tzolis blijft zich in de kijker spelen bij Club Brugge. De Griekse flankaanvaller kende een sterk seizoen in België én Europa, waardoor AS Roma opnieuw aan hem denkt als mogelijke zomeraanwinst.

Van Norwich naar Club Brugge

Club Brugge haalde Christos Tzolis in de zomer van 2024 naar België. De Griek kwam over van Norwich City nadat hij eerder indruk had gemaakt tijdens een uitleenbeurt aan Fortuna Düsseldorf. Blauw-zwart zag in hem een flankaanvaller met snelheid, diepgang en scorend vermogen.

De Bruggelingen betaalden volgens Transfermarkt ongeveer zes miljoen euro voor de transfer. Daarmee deed Club Brugge opnieuw een investering in een relatief jonge speler met potentieel hoge doorverkoopwaarde. Tzolis tekende een contract tot medio 2029.

Tzolis groeide uit tot sterkhouder

In Brugge kende Tzolis meteen een sterk eerste seizoen. De Griek groeide uit tot één van de gevaarlijkste aanvallers van de Jupiler Pro League en liet ook in Europa zijn kwaliteiten zien.

Met goals, assists en beslissende acties werd hij steeds belangrijker voor Club Brugge. Vooral zijn snelheid, dribbelvermogen en efficiëntie in de zone van de waarheid vielen op. Ook in de Champions League liet hij zich opmerken met belangrijke doelpunten en sterke prestaties tegen Europese topclubs.

Zijn statistieken ogen ondertussen indrukwekkend. Dit seizoen was hij in 48 wedstrijden, over alle competities heen, goed voor 19 doelpunten en 22 assists. Zijn marktwaarde steeg daardoor stevig door.

AS Roma toont opnieuw interesse

Door die sterke prestaties blijft de interesse uit het buitenland groeien. Volgens het Italiaanse medium Il Messaggero staat Tzolis opnieuw op de radar van AS Roma. De Romeinen zoeken extra offensieve impulsen voor volgend seizoen en zien in de Griek een interessante piste.

Het is niet de eerste keer dat Tzolis aan Roma wordt gelinkt. De Italiaanse club volgde hem eerder al, maar zijn sterke seizoen bij Club Brugge heeft die interesse opnieuw aangewakkerd. Vooral zijn profiel lijkt in de smaak te vallen: snel, technisch sterk en inzetbaar op meerdere offensieve posities.

Vraagprijs ligt stevig hoog

Tzolis ligt nog tot juni 2029 onder contract bij Club Brugge. Volgens Transfermarkt bedraagt zijn huidige marktwaarde ongeveer 30 miljoen euro. Daardoor lijkt het logisch dat Club Brugge enkel wil meewerken aan een absolute toptransfer.

Blauw-zwart staat bekend om stevig te onderhandelen en zal vermoedelijk mikken op een transfersom die nog een eind boven zijn marktwaarde ligt. Zeker na zijn sterke prestaties in België en Europa voelt Club Brugge dat er komende zomer een financiële jackpot mogelijk is.

Een realistische vraagprijs voor Christos Tzolis ligt momenteel wellicht tussen 35 en 40 miljoen euro, als je het ons vraagt. Club Brugge betaalde zelf ongeveer zes miljoen euro en ziet hoe de Griekse flankaanvaller zijn marktwaarde spectaculair zag stijgen na sterke prestaties in de competitie en in Europa. Een transferbedrag boven de 40 miljoen euro lijkt niet onmogelijk als clubs tegen elkaar zullen opbieden, al zal veel afhangen van de concrete interesse en de financiële slagkracht van de kandidaat-kopers.

