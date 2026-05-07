Duitsland en Bayern koken van woede na CL-uitschakeling en richten pijlen op arbitrage

Brandon Morren
De uitschakeling van Bayern München tegen PSG blijft stevig nazinderen. In Duitsland gaat het amper nog over het spel zelf, maar vooral over de arbitrage en de rol die die volgens velen speelde in het mislopen van de finale.

Bayern München voelt zich bestolen na de terugwedstrijd van de halve finale van de Champions League tegen PSG. Alle discussies draaien om twee fases. Er was de handsbal van Joāo Neves in het strafschopgebied én de handsbal van Nuno Mendes die hem geen tweede gele kaart opleverde.

Jan-Christian Dreesen, CEO van Bayern München, reageerde bij BILD ook duidelijk op de arbitrage. "Het is op zijn minst opvallend dat een scheidsrechter een halve finale fluit terwijl hij nog nooit eerder een halve finale heeft geleid en pas 15 Champions League-wedstrijden op zijn naam heeft staan. Dat is ongebruikelijk en misschien verklaart dat ook bepaalde beslissingen."

In Duitsland blijft woede over arbitrage na Bayern-PSG bijzonder groot

En het klopt ook. Joāo Pinheiro, de Portugese ref die de wedstrijd floot, had voor de clash tussen Bayern en PSG slechts 14 wedstrijden in de Champions League gefloten. De belangrijkste wedstrijd die hij in goede banen moest leiden was overigens de 1-3-nederlaag van Club Brugge tegen Aston Villa in maart 2025. Het feit dat bij de twee discutabele fases ook twee keer een Portugees de hoofdrol opeiste komt bij veel Bayern-fans niet goed binnen.

Ex-scheidsrechter en BILD-analist Manuel Gräfe schreef voor de wedstrijd nog een bijzonder positief bericht op sociale media over ref Pinheiro. Na afloop klonk er een heel ander geluid. "Hier moeten consequenties aan verbonden worden — ook bij de UEFA", stelt hij bij BILD. Gräfe gaat zelfs verder en legt de schuld van de uitschakeling praktisch volledig bij de scheidsrechter.

"Jarenlang heeft men alleen maar ingezet op lopen, lopen, lopen, in plaats van op scheidsrechters met persoonlijkheid en voetbalkennis. Politiek binnen de nationale bonden was belangrijker dan de juiste scheidsrechters naar voren te schuiven. Dat begint bij de DFB, maar loopt door tot bij de UEFA. Zo is men in de situatie beland dat jonge, internationaal onervaren scheidsrechters op zulke topmatchen worden gezet — en daar zijn ze kopje-onder gegaan. Bayern is bijzonder ongelukkig uitgeschakeld — en dat is te wijten aan de onervarenheid van de scheidsrechter."

Over de strafschop kan niet gediscussieerd worden. Navraag in het reglement leert ons dat, omdat de bal van een ploegmaat kwam, er geen strafschop gegeven kon worden. De tweede gele kaart die Nuno Mendes niet kreeg blijft echter opvallend. De arbitrage stelde dat Laimer voordien zelf hands beging, maar dat klopt niet. Hij controleerde het leer met de borst.

Het was gewoon niet genoeg

Maar blindstaren op de arbitrage mag niet. Bayern speelde zeker niet zijn beste wedstrijd en kreeg op offensief vlak gewoon niet genoeg klaargespeeld om aanspraak te maken op de finale-plaats. Dat is ook wat het Duitse medium Kicker zag. 

"Bayern oogde leeggelopen en ook wat inspiratieloos tegen de Parijse defensie, al vond het in blessuretijd toch nog een opening. Davies stak de bal door naar Kane, die hard onder de lat raak trof. De gelijkmaker kwam echter te laat. PSG verdedigde de laatste seconden zonder problemen uit en is zo goed op weg om zijn titel in de Champions League te verlengen", schrijft Kicker

