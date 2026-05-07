OFFICIEEL: Sven Kums maakt opvallende terugkeer naar KAA Gent en pakt uit met komst Jonathan Kindermans
Sven Kums keert terug naar KAA Gent, al is het deze keer niet op het veld. De voormalige middenvelder krijgt bij de Buffalo's een belangrijke rol achter de schermen in de verdere uitbouw van de jeugdwerking.
KAA Gent trekt ook Jonathan Kindermans aan
Naast de komst van Sven Kums pakt KAA Gent ook uit met een ander nieuw gezicht: Jonathan Kindermans. In december 2025 moest hij vertrekken bij Lierse, waar hij sportief directeur was. Na een reeks opvallende verhalen mocht hij een nieuwe club zoeken, en die vond hij in de Jupiler Pro League bij RAAL La Louvière. Daar was hij verantwoordelijk voor de scouting. Bij de Buffalo's zal hij Recruitment Coördinator zijn voor de bovenbouw en Jong KAA Gent (U15 tot en met U23). Hij reageerde ook al kort zelf op het nieuws. "Ik kijk er naar uit om zowel in binnen- als buitenland grote talenten naar de club te halen zodat zij via Jong KAA Gent kunnen doorstromen", zei Kindermans.
In de zomer van 2025 hing Sven Kums zijn voetbalschoenen aan de haak bij KAA Gent. De voormalige middenvelder speelde verschillende periodes bij de Buffalo's en werkte zichzelf op tot een waar icoon bij de club. Hij kreeg ook een mooi afscheid van de ploeg waar hij het meeste wedstrijden voor afwerkte.
Hij hield zich op verschillende manieren bezig rond de sport, maar maakt nu een volwaardige terugkeer in de voetbalwereld. KAA Gent maakte donderdag bekend dat Kums aan de slag gaat als 'Talent Manager' bij hen.
"Als Talent Manager wordt het de taak van Sven om de talenten in onze jeugd nog sneller te detecteren. Hij zal mee de sportieve lijn bewaken en de ontwikkeling en doorstroming bevorderen. Sven wordt ook een cruciale schakel in het retentiebeleid van de club, want KAA Gent wil zijn grootste talenten nog langer aan zich binden", leggen de Buffalo's uit in het persbericht.
"Tot slot zal de Gouden Schoen van 2015 nauw samenwerken met het scoutingsteam van de U23 en de A-kern", klinkt het nog. Het takenpakket van de Belg is op die manier heel duidelijk. Zelf reageerde Kums ook al kort op zijn aanstelling.
"Mijn favoriete uitspraak is 'Hard work beats talent when talent doesn't work hard'. Die boodschap wil ik zeker doorgeven, want ze was ook van toepassing op mezelf. Ik ben erg blij dat ik deze kans krijg en wil heel graag mijn steentje bijdragen aan de mooie jeugdwerking van KAA Gent."
In totaal speelde Kums 355 wedstrijden voor Gent waarin hij goed was voor 33 doelpunten en 42 assists. Hij kwam voor het eerst bij de club aan in 2014 en vertrok er in 2016 alweer. In 2019 keerde hij terug, eerst op uitleenbasis via Anderlecht, later via een definitieve transfer.
