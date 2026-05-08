BREAKING! Donderslag bij heldere hemel: promovendus Beveren ziet succescoach vertrekken

Beveren maakt zich klaar voor een terugkeer in stijl naar de eerste klasse. Maar dat zal vermoedelijk gebeuren zonder succescoach Marink Reedijk.

Geen enkele nederlaag, 88 punten op 96 en onderweg enkele monsterscores: Beveren heeft zijn ambities kracht bijgezet met een uitzonderlijk seizoen in 1B. Nu zijn alle blikken gericht op de terugkeer naar de elite.

De operatie is niet min: voor er aan versterkingen kan worden gedacht, moeten er knopen worden doorgehakt over de huidige kern: meer dan de helft van de spelers is einde contract. De eerste contractverlengingen zijn deze week ingezet, maar het meest dringende dossier lijkt nu in de staf te liggen.

Marink Reedijk verlaat het schip

Vanmiddag meldde Sacha Tavolieri dat Marink Reedijk heeft beslist de club te verlaten; hij zou de groep daarover vanmorgen, voorafgaand aan de training van vandaag, hebben ingelicht.

🚨 Marink Reedijk leaves SK Beveren! 🦁



🟡🔵🇳🇱 The Dutch coach informed his squad before this morning’s training session that he is leaving the Challenger Pro League champions.



🔄 Highly sought after on the market, Reedijk has not yet decided on his next club. #mercato #SKB… pic.twitter.com/LEzc0cluDo — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) May 8, 2026

Een ware aardbeving in het Waasland: twee jaar geleden kwam hij over van Anderlecht, waar hij de RSCA Futures coachte. De 34-jarige Nederlandse trainer transformeerde de ploeg tot een geoliede machine die gewapend is voor de volgende stap.





Zijn voetbalintelligentie genoot unanieme waardering op de Freethiel. Als zijn vertrek definitief wordt bevestigd, zal de club proberen zich in 1A te stabiliseren zonder de grote architect van zijn heropleving. Reedijk zou naar verluidt nog niet beslist hebben wat zijn volgende bestemming wordt.