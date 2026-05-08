Champions League-finale dreigt nu al nachtmerrie te worden voor Arsenal-fans, al zijn ze creatief

De finale van de UEFA Champions League Final 2026 tussen Arsenal en Paris Saint-Germain zorgt niet alleen sportief voor enorme spanning, maar ook logistiek dreigt het een ware nachtmerrie te worden voor duizenden supporters.

Volgens The Guardian kampen vooral de Arsenal-fans met grote problemen om nog in Budapest te raken én er een verblijfplaats te vinden. Na de kwalificatie voor de finale sprak middenvelder Declan Rice vol enthousiasme over de massale steun van de achterban.

Trein, tram, bus, vliegtuig... Arsenal-fans zetten alle middelen in

De Engelse international liet verstaan dat hij hoopt op de aanwezigheid van maar liefst tweehonderdduizend Arsenal-supporters in de Hongaarse hoofdstad. Dat aantal lijkt echter vooral theoretisch, want de praktische realiteit blijkt bijzonder ingewikkeld.

De tickettoewijzing voor de finale ligt immers een stuk lager. Arsenal kreeg officieel slechts iets meer dan 16.000 tickets toegewezen voor het duel tegen PSG. De prijzen variëren daarbij van ongeveer 70 euro tot bijna 950 euro per ticket. Toch verwachten Britse media dat nog veel meer supporters zonder ticket richting Boedapest zullen afzakken om de sfeer rond de finale van dichtbij mee te maken.

Alleen blijkt de reis naar Hongarije allesbehalve evident. Rechtstreekse vluchten vanuit Londen zijn nauwelijks nog beschikbaar en de resterende tickets zouden inmiddels astronomische prijzen bereiken. Sommige supporters betalen naar verluidt meer dan 1.700 euro voor een enkele vlucht richting Boedapest. Volgens reisexperts is de stad rond de finaleperiode zelfs bijna volledig onbereikbaar geworden via reguliere luchtverbindingen.

Heel wat Arsenal-fans zoeken daarom alternatieve routes. Zo zouden duizenden supporters ondertussen vliegtickets geboekt hebben naar nabijgelegen steden zoals Wenen, Bratislava en Bucharest om van daaruit per trein of bus verder te reizen naar Boedapest. Anderen kiezen zelfs voor extreem lange busreizen vanuit Engeland.





Logistieke nachtmerrie voor Britten

Er bestaat een busverbinding vanuit Londen naar de Hongaarse hoofdstad, maar die tocht duurt bijna 48 uur en bevat onderweg een tussenstop met overnachting in Nuremberg. Voor de meest fanatieke supporters lijkt zelfs dat geen obstakel meer te vormen.

Ook eenmaal aangekomen in Boedapest wacht de fans nog een nieuw probleem. Hotels en accommodaties in en rond de stad blijken zo goed als volledig volzet. Binnen een straal van tientallen kilometers zouden amper nog kamers beschikbaar zijn. Enkel enkele exclusieve suites tegen torenhoge prijzen zouden nog vrij zijn. Daardoor dreigen veel supporters noodgedwongen een slapeloze nacht tegemoet te gaan, of pas in de vroege ochtend opnieuw huiswaarts te keren.

De timing van de finale maakt het er bovendien niet makkelijker op. Omdat de wedstrijd op zaterdagavond wordt gespeeld, zullen heel wat fans pas diep in de nacht of zelfs op zondagochtend kunnen vertrekken richting luchthaven of station.

