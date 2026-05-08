Johan Walckiers
Champions League-finale dreigt nu al nachtmerrie te worden voor Arsenal-fans, al zijn ze creatief
De finale van de UEFA Champions League Final 2026 tussen Arsenal en Paris Saint-Germain zorgt niet alleen sportief voor enorme spanning, maar ook logistiek dreigt het een ware nachtmerrie te worden voor duizenden supporters. 

Volgens The Guardian kampen vooral de Arsenal-fans met grote problemen om nog in Budapest te raken én er een verblijfplaats te vinden. Na de kwalificatie voor de finale sprak middenvelder Declan Rice vol enthousiasme over de massale steun van de achterban. 

Trein, tram, bus, vliegtuig... Arsenal-fans zetten alle middelen in

De Engelse international liet verstaan dat hij hoopt op de aanwezigheid van maar liefst tweehonderdduizend Arsenal-supporters in de Hongaarse hoofdstad. Dat aantal lijkt echter vooral theoretisch, want de praktische realiteit blijkt bijzonder ingewikkeld.

De tickettoewijzing voor de finale ligt immers een stuk lager. Arsenal kreeg officieel slechts iets meer dan 16.000 tickets toegewezen voor het duel tegen PSG. De prijzen variëren daarbij van ongeveer 70 euro tot bijna 950 euro per ticket. Toch verwachten Britse media dat nog veel meer supporters zonder ticket richting Boedapest zullen afzakken om de sfeer rond de finale van dichtbij mee te maken.

Alleen blijkt de reis naar Hongarije allesbehalve evident. Rechtstreekse vluchten vanuit Londen zijn nauwelijks nog beschikbaar en de resterende tickets zouden inmiddels astronomische prijzen bereiken. Sommige supporters betalen naar verluidt meer dan 1.700 euro voor een enkele vlucht richting Boedapest. Volgens reisexperts is de stad rond de finaleperiode zelfs bijna volledig onbereikbaar geworden via reguliere luchtverbindingen.

Heel wat Arsenal-fans zoeken daarom alternatieve routes. Zo zouden duizenden supporters ondertussen vliegtickets geboekt hebben naar nabijgelegen steden zoals Wenen, Bratislava en Bucharest om van daaruit per trein of bus verder te reizen naar Boedapest. Anderen kiezen zelfs voor extreem lange busreizen vanuit Engeland.

Logistieke nachtmerrie voor Britten

Er bestaat een busverbinding vanuit Londen naar de Hongaarse hoofdstad, maar die tocht duurt bijna 48 uur en bevat onderweg een tussenstop met overnachting in Nuremberg. Voor de meest fanatieke supporters lijkt zelfs dat geen obstakel meer te vormen.

Ook eenmaal aangekomen in Boedapest wacht de fans nog een nieuw probleem. Hotels en accommodaties in en rond de stad blijken zo goed als volledig volzet. Binnen een straal van tientallen kilometers zouden amper nog kamers beschikbaar zijn. Enkel enkele exclusieve suites tegen torenhoge prijzen zouden nog vrij zijn. Daardoor dreigen veel supporters noodgedwongen een slapeloze nacht tegemoet te gaan, of pas in de vroege ochtend opnieuw huiswaarts te keren.

De timing van de finale maakt het er bovendien niet makkelijker op. Omdat de wedstrijd op zaterdagavond wordt gespeeld, zullen heel wat fans pas diep in de nacht of zelfs op zondagochtend kunnen vertrekken richting luchthaven of station.
 

Wat een weerzien: Thorgan Hazard heeft Antoine Sibierski al een keertje laten zitten

Kompany verdedigt zich tegen kritiek op filosofie na uitschakeling Bayern en haalt Belgische afkomst aan

Hoezeer mag Club hopen? Vanderbiest nuanceert problemen Union (en vond penalty voor Gent niet terecht) Interview

Antwerp-trainer Oosting probeert te leren uit pijnlijke 0-5 en klampt zich voorts vast aan Janssen

Challenger Pro League op zijn kop gezet! RWDM Brussels zakt niet, Club NXT degradeert maar gaat in beroep

'Dit heeft Club Brugge-trainer Leko beslist over keepers Mignolet en Van den Heuvel'

STVV speelt Europees voetbal: Wolke Janssens zegt welke tegenstander hij zeker wil

België moet bezinnen nadat Mokio keuze voor nationale ploeg bevestigt: "Ze toonden eerder interesse"

Anthony Vanden Borre baalt na 12 jaar nog steeds over match met Rode Duivels: "Ik had het kunnen omdraaien"

"Het kan nog altijd dieper!" - Anderlecht bevestigt met deze statistiek de woorden van Wouter Vandenhaute

🎥 "Wereldkampioen": daar is het volgende WK-nummer voor Rode Duivels, maar wat is nu het beste nummer?

Complete chaos bij Real Madrid en 'Wie is de Mol?': "Spelers spreken niet meer met elkaar"

Jean-Marie Pfaff wil iconisch shirt Maradona verkopen voor deze astronomische prijs en krijgt daar kritiek voor

Rik De Mil hard na nieuwe opdoffer: "Ik was verrast" en "Die spelers weten heel goed dat ze slecht waren"

La Louvière heeft niet getalmd: ex-Anderlecht-coach op het punt om Frédéric Taquin op te volgen

Ivan Leko - die knoop moet doorhakken - ziet één mankement bij Club Brugge dat hen nog dwars kan zitten

Anderlecht mist 3 spelers tegen Gent, Taravel onder de indruk van Sibierski

Kompany moet sterspeler alweer missen en die krijgt nu zware kritiek

Gaat Vincent Kompany Club Brugge-jeugdproduct halen? Rode Duivel in vizier van Bayern München

Anderlecht haalt "economische onzekerheid" aan als reden om abonnementsprijzen niet te verlagen, fans kwaad

En nog een trainersontslag: JPL-club ontslaat trainer na negen jaar dienst

BREAKING! Donderslag bij heldere hemel: promovendus Beveren ziet succescoach vertrekken

Het WK... en de zomermercato: Arthur Theate staat voor een kantelmoment in zijn carrière

Doodeerlijk: Matisse Samoise spreekt voor het eerst na maanden revalideren

🎥 "De toekomstige Courtois": Mike Penders zet heel Europa in vuur en vlam

Hans Vanaken is nu ook Gert Verheyen voorbij op weg naar ultieme blauw-zwarte geschiedenis

Huurovereenkomsten lopen af: kan Taquin Ashimeru, Fall en Afriyie aan boord houden?

Plots miljoenen op komst voor KAA Gent voor onverwachte speler?

Veel werk voor Dimitri De Condé bij Genk: alles hertekenen, vele jackpots op komst

Stevige ingreep bij Dender levert resultaat op: "We waren verwonderd"

🎥 Jelle Vossen neemt emotioneel afscheid van Zulte Waregem: dit heeft hij nog te zeggen over de zaak

Club Brugge wil Union SG de loef afsteken en komt met stevige vernieuwing

Er is meer dan Mokio, Karetsas en Amuzu: deze spelers met de dubbele nationaliteit kent u waarschijnlijk niet

Deschacht heeft tip voor Taravel: "Straks is het seizoen naar de kloten"

Doelman ziet 'knapste vrouw ter wereld' tijdens songfestival en maakt belofte waar De derde helft

Goalmaker krijgt veel complimenten... van zijn ex-ploeg

