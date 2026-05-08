Jean-Marie Pfaff wil iconisch shirt Maradona verkopen voor deze astronomische prijs en krijgt daar kritiek voor

Johan Walckiers
Johan Walckiers
Voormalig Rode Duivel Jean-Marie Pfaff gaat één van de meest bijzondere stukken uit zijn persoonlijke voetbalcollectie laten veilen. Het gaat om een gedragen shirt van de legendarische Diego Maradona, afkomstig uit het WK van 1986 in Mexico. 

De veiling vindt plaats in Parijs en volgens de organisatoren moet het iconische shirt minstens 350.000 euro opbrengen. Het shirt heeft een enorme historische waarde binnen de voetbalwereld. 

Maradona droeg het tijdens de halve finale van het WK 1986 tussen de Rode Duivels en Argentinië. In dat duel was de Argentijnse superster opnieuw van onschatbare waarde voor zijn land. Na afloop wisselde hij zijn shirt met Pfaff, die toen onder de lat stond bij de Rode Duivels.

Iconisch shirt Maradona met enorme waarde

Alsof dat nog niet bijzonder genoeg was, kreeg het shirt jaren later nog extra emotionele waarde. In 2016 zette Maradona namelijk zijn handtekening op het truitje en voegde hij er een persoonlijke boodschap aan toe voor Pfaff. “Voor de sympathieke Jean-Marie, met al mijn liefde”, schreef de Argentijn destijds op het shirt.

Het is overigens niet de eerste keer dat Pfaff probeert het historische item te verkopen. Twee jaar geleden verscheen hetzelfde shirt al op een veiling met een geschatte waarde van liefst 640.000 euro. Toen kwam er uiteindelijk geen deal tot stand. Met een lagere minimumprijs lijkt de voormalige topdoelman nu opnieuw een koper te willen aantrekken.

Volgens Pfaff ligt de reden voor de verkoop vooral bij de enorme interesse in zijn voetbalcollectie. De oud-keeper bezit namelijk nog tal van unieke stukken uit de geschiedenis van het internationale voetbal. Zo bevat zijn verzameling onder meer gedragen shirts van iconen als Johan Cruyff en Michel Platini. Voorafgaand aan de veiling werden verschillende stukken uit de collectie tentoongesteld in Brussels.

Kritiek van René van der Gijp

Toch zorgt de aangekondigde verkoop niet alleen voor enthousiasme bij verzamelaars. In Nederland ontstond ook discussie over de beslissing van Pfaff. In de populaire talkshow Vandaag Inside uitte analist René van der Gijp openlijk kritiek op de voormalige doelman. Volgens Van der Gijp draait de verkoop uiteindelijk vooral om geld, ondanks de uitleg van Pfaff dat hij de historische stukken een nieuwe bestemming wil geven bij echte voetballiefhebbers.

Pfaff zelf benadrukt echter dat hij begrijpt waarom verzamelaars bereid zijn enorme bedragen neer te tellen voor unieke memorabilia van Maradona. Sinds het overlijden van de Argentijnse voetballegende in 2020 zijn authentieke objecten van “Pluisje” wereldwijd nog gegeerder geworden. Shirts, schoenen en andere persoonlijke spullen van Maradona leveren op veilingen vaak astronomische bedragen op.
 

