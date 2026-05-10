Na zijn vertrek en ontslag: Edward Still stipt het grote probleem van Anderlecht aan

Edward Still beleefde een van de meest turbulente seizoenen uit zijn trainerscarrière. De Belgische coach werkte eerst bij RSC Anderlecht, kreeg nadien een kans in Engeland bij Watford, maar werd daar enkele maanden later alweer ontslagen.

Edward Still als trainer

Edward Still bouwde de voorbije jaren stap voor stap aan zijn reputatie als trainer. De broer van voormalig Charleroi-coach Will Still deed ervaring op als assistent-trainer bij verschillende clubs in België en Frankrijk.

Bij RSC Anderlecht werkte Still als assistent van Besnik Hasi. In die rol stond hij dicht bij de spelersgroep en kreeg hij ook tijdelijk de verantwoordelijkheid als hoofdcoach voor twee wedstrijden. Zijn werk bij Anderlecht leverde hem uiteindelijk internationale belangstelling op.

Passage bij Anderlecht

De periode van Edward Still bij Anderlecht was intens en emotioneel. De trainer gaf aan dat het bijzonder speciaal voelde om op de bank te zitten in het Lotto Park. Vooral zijn eerste officiële wedstrijd maakte indruk op hem. “De emotie om daar te zitten greep me echt naar de keel”, vertelt hij aan La Dernière Heure.

Daarnaast sprak hij positief over de spelersgroep van Anderlecht. Volgens Still beschikte de club over een sterke en menselijke kleedkamer. Hij werkte graag samen met de jonge talenten binnen de Brusselse topclub.

Een van de spelers die hem bijzonder opviel, was Nathan De Cat. Still vertelde dat hij samen met Besnik Hasi al snel besefte hoeveel talent de jonge middenvelder bezit. “Na twee weken voorbereiding keken we elkaar aan en zeiden we: de beste speler op het veld is hij.”



De coach trok zelfs parallellen met voormalige Anderlecht-talenten zoals Romelu Lukaku, Youri Tielemans en Dennis Praet. Volgens Still beschikt Nathan De Cat over dezelfde natuurlijke flair en mentale rust.

Vertrek naar Watford en zijn ontslag

In februari besloot Edward Still Anderlecht te verlaten voor een avontuur bij Watford in de Engelse Championship. Die keuze kwam er snel, want tussen het eerste contact en zijn vertrek zat amper een week.

Still gaf toe dat de beslissing zwaar woog op familiaal vlak. Zijn partner Rachel Sobry is burgemeester van Thuin en het koppel had op dat moment een baby van slechts drie maanden oud. Toch koos hij uiteindelijk voor het sportieve avontuur.

De passage bij Watford draaide echter uit op een teleurstelling. Ondanks de hoge verwachtingen werd Still aan het einde van het seizoen ontslagen. Dat veranderde echter niets aan zijn kijk op de keuze die hij maakte. De trainer blijft achter zijn beslissing staan en ziet de ervaring als een belangrijk onderdeel van zijn ontwikkeling.

Kleedkamer bij RSC Anderlecht: wat ontbrak er?

Een van de opvallendste uitspraken van Edward Still ging over de mentaliteit binnen de kleedkamer van Anderlecht. Hoewel hij positief sprak over de groep, zag hij ook een belangrijk tekort. “Anderlecht had een goede kleedkamer met fijne gasten”, zei hij. “Maar misschien lag daar net een van onze problemen: als je geen sterke karakters hebt, krijg je een groep die soms te braaf is.”

Volgens Still heeft een topclub nood aan spelers met persoonlijkheid en leiderschap. Hij verwees daarbij indirect naar vroegere generaties bij Anderlecht, waar figuren als Vincent Kompany en Romelu Lukaku het verschil maakten, niet alleen op het veld maar ook in de kleedkamer.

De coach benadrukte dat succes in het topvoetbal draait om balans. Talent alleen volstaat niet; een ploeg heeft ook winnaarsmentaliteit, leiderschap en karakter nodig om op cruciale momenten het verschil te maken.