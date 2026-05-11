Club Brugge heeft opvolger van Dévy Rigaux al in het vizier: hij werd eerder ook bij Anderlecht genoemd

Bart Vandenbussche
Bij Club Brugge KV lijken ze zich stilaan voor te bereiden op een mogelijk vertrek van Dévy Rigaux. De sterke man achter het transferbeleid van blauw-zwart staat nadrukkelijk in de belangstelling van Feyenoord en daardoor wordt er achter de schermen al vooruitgekeken.

Volgens Het Parool heeft Club inmiddels gesprekken aangeknoopt met Marijn Beuker, momenteel directeur voetbal bij AFC Ajax. Het is geen verrassing dat Club Brugge nadenkt over scenario’s zonder Rigaux. De West-Vlaming groeide de voorbije jaren uit tot een van de architecten van het huidige Brugse model.

Hij speelde een grote rol in de komst van jonge talenten, werkte nauw samen met scouting en data-analyse en hielp mee bouwen aan de financiële successen van de club. Maar tegelijk is Rigaux ook een profiel dat steeds meer internationale aandacht krijgt. Feyenoord ziet in hem naar verluidt een belangrijke kandidaat om het sportieve beleid mee vorm te geven.

In Rotterdam zou hij bovendien meer macht krijgen dan momenteel het geval is in Brugge, waar de sportieve beslissingen verdeeld worden over verschillende profielen binnen de clubstructuur. Dat Club daarom nu al rondkijkt, is logisch. En de naam van Marijn Beuker past opvallend goed binnen het moderne voetbalmodel dat blauw-zwart de laatste jaren heeft uitgebouwd.

Beuker geldt in Nederland als een specialist in jeugdontwikkeling, scouting en football analytics. Bij Ajax werkte hij de voorbije jaren mee aan de sportieve structuur van de club en hield hij zich onder meer bezig met datagedreven rekrutering en de doorstroming van jong talent. Dat zijn precies de domeinen waar Club Brugge zwaar op inzet.

Toch lijkt zijn positie in Amsterdam de laatste maanden verzwakt. Met de komst van Jordi Cruijff als technisch directeur verschoof de macht binnen Ajax opnieuw. Cruijff kreeg de controle over zowel de A-kern als de jeugdopleiding, waardoor Beuker minder invloed kreeg binnen de sportieve werking.

Dat opent mogelijk een deur voor Club Brugge. Club staat immers voor een bijzonder belangrijke zomermercato. Niet alleen omdat er mogelijk opnieuw sterkhouders vertrekken, maar ook omdat de club haar voorsprong op de concurrentie wil behouden. Bovendien blijft het afwachten wat er gebeurt met Rigaux zelf.

Eerder werd Beuker trouwens ook genoemd bij RSC Anderlecht, toen paars-wit op zoek was naar een nieuwe sportieve structuur. Uiteindelijk koos Anderlecht voor Antoine Sibierski als nieuwe sportief directeur, terwijl Club Brugge nu dus mogelijk zijn kans ruikt.
 

Guillaume Gillet wijst naar Standard-man: "Dit is het soort speler dat Anderlecht mist"

