'Kogel door de kerk: Cercle Brugge krijgt geen goed nieuws te horen'

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
De Franse club Le Havre AC heeft Cercle Brugge afgetroefd in de strijd om de jonge speler Mamady Mara. De transfer past in de bredere strategie van beide clubs om talentvolle profielen vroeg vast te leggen op de Europese markt.

Volgens een bericht van Africafoot heeft Le Havre AC Cercle Brugge geklopt in de race om Mamady Mara. De jonge speler stond op de radar van meerdere Europese clubs, maar uiteindelijk trok de Franse club aan het langste eind.

De transfer past binnen de strategie van Le Havre om jonge talenten vroeg aan te trekken en verder te ontwikkelen binnen hun opleidingsstructuur. De club uit Normandië staat bekend om zijn sterke jeugdwerking en scoutingnetwerk. Maar vooral het feit dat ze spelers de nodige speelminuten geven is hun sterkste troef in transferonderhandelingen.

Ook Cercle Brugge was geïnteresseerd in de speler, wat past binnen hun beleid om jonge en groeibare profielen aan te trekken voor doorverkoop of sportieve groei. Uiteindelijk bleek de Franse competitie echter doorslaggevend in de keuze van de speler.

Le Havre AC heeft een reputatie opgebouwd als opleidingsclub in de Ligue 1, waar jonge spelers kansen krijgen om zich te ontwikkelen in een competitieve omgeving. Dat maakt de club aantrekkelijk voor jonge talenten zoals Mamady Mara. Ligue 1 staat ook nog een stuk hoger aangeschreven dan de Jupiler Pro League.

Cercle Brugge is de laatste jaren eveneens sterk bezig met talentontwikkeling en internationale transfers. Groen-zwart haalt regelmatig jonge spelers binnen met groeipotentieel, vaak in samenwerking met internationale partners en scoutingnetwerken.

De Vereniging ziet transfers zoals die van Mamady Mara als onderdeel van een bredere strategie om competitief te blijven in de Jupiler Pro League en tegelijk waarde te creëren op de transfermarkt. De concurrentie met clubs uit grotere competities zoals Frankrijk maakt het echter moeilijker om bepaalde talenten te overtuigen.

