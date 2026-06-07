Wie is Mathieu Cilissen, de nieuwe voorzitter van KRC Genk?

Met Mathieu Cilissen heeft Genk een nieuwe voorzitter. Peter Croonen neemt de operationele leiding van de club in handen. Cilissen wil het huidige beleid voortzetten, maar spreekt anderzijds ook over een transformatie bij KRC Genk.

Na het vertrek van Luc Hooyberghs bij Genk stond de Limburgse club intern een hele verschuiving te wachten. Peter Croonen blijft CEO, maar geeft zijn functie nu door aan Mathieu Cilissen.

Negen jaar als ondervoorzitter

Cilissen zit al enkele jaren in de raad van bestuur van KRC Genk en functioneert al negen jaar als ondervoorzitter. Een logische stap dus voor de 65-jarige Limburger, die meteen in gesprek ging met Het Belang van Limburg.

"Mijn vader was er ingenieur in de mijn, mijn moeder gaf les aan de lagere school", vertelde Cilissen bij HBVL. "Ik studeerde rechten aan de KU Leuven. Als advocaat startte ik mijn loopbaan bij Gielkens & Panis, dat uitgroeide tot Adlex. Daar ben ik inmiddels de oudste van de vennoten", vulde hij aan.

Cilissen is dus niet de eerste de beste. Zijn verbondenheid met de stad en de club is een extra troef. Cilissen loopt al een tijdje rond op de club: "In 2002 ben ik toegetreden tot de algemene vergadering, zeven jaar later werd ik verkozen in de raad van bestuur. Intussen ben – of was – ik negen jaar ondervoorzitter."

"Geen eigen agendapunten"

Op de vraag op welke manier hij zijn stempel zou drukken op Genk, antwoordde Cilissen meteen duidelijk bij HBVL: "Ik hoef geen eigen agendapunten te hebben. Ik sta voor de continuïteit van ons beleid en wil vooral verbindend werken."





Transformatie bij KRC Genk

Langs de andere kant sprak hij ook over een transformatie: "Natuurlijk willen we blijven groeien en ook qua resultaten zo stabiel mogelijk zijn. Daarvoor zijn we ook de nodige stappen aan het zetten, die op dit moment voor een transformatie zorgen", sprak Cilissen.

Cilissen blikt in zijn interview ook terug op de moeilijke tijden in het verleden bij Genk: "Als je ziet dat we de jongste jaren met onder meer de zaak ‘Propere Handen’ en de coronacrisis al voor hete vuren hebben gestaan, heb ik er het volste vertrouwen in dat we ook nu sterker dan ooit zullen doorzetten."

Hoopvol ondanks geen Europees voetbal

Genk kon zich vorig seizoen niet plaatsen voor Play-off 1, terwijl de Limburgers ook geen Europees voetbal spelen. Toch kijkt Cilissen hoopvol richting de komende seizoenen: "Structureel staan we sterk, ook nu zal er weer heel wat jong talent de volgende stap zetten en doorbreken bij de A-kern."

"Daar willen we snel de vruchten van plukken, het blijft onze ambitie om elk jaar Europees te spelen en prijzen te pakken. Dat hebben we de afgelopen jaren vaak gedaan en zullen we zo vaak mogelijk blijven doen", vulde voorzitter Mathieu Cilissen aan.

Extra troef: Thibaut Courtois!

"We hebben er ook alles aan gedaan om het nieuwe verhaal zo precies mogelijk uit te leggen", sprak Cilissen. "Daarom werd iedereen de voorbije weken ook uitgenodigd op extra infosessies. Maandag konden we dan ook nog eens Thibaut Courtois voorstellen als eerste investeerder."

"Wij zijn heel blij met het engagement van een clubicoon", vulde Cilissen aan. "Zijn potentiële toegevoegde waarde voor de club is enorm, bovendien is het iemand met een geweldige internationale uitstraling. Dat is op verschillende vlakken en niveaus belangrijk voor onze club."