'Club Brugge houdt onder meer Lyon en Ajax af en legt goudhaantje vast'

Club Brugge is volop werk aan het maken van de toekomst. In die optiek mag ook gedacht worden aan Keyon Bolampete. De 15-jarige jongeling wordt het hof gemaakt door verschillende clubs, maar lijkt te kiezen voor Club Brugge.

Keyon Bolampete heeft een toekomst bij Club Brugge. De 15-jarige jongeling zou eerstdaags wel eens een eerste profcontract kunnen tekenen bij blauw-zwart. Daarmee houden de Bruggelingen ook meteen een aantal geïnteresseerden af.

Volgens Sacha Tavolieri is een handtekening van een eerste profcontract nabij. Daarmee zou Club Brugge een stevige slag slaan, want er is al maanden en maanden veel interesse in de jongeling. Ook de komende jaren kan Club Brugge nu op hem gaan rekenen.

15-jarige toptalent langer in Brugge?

Keyon Bolampete is pas 15 jaar oud, maar wordt nu al beschouwd als een echt talent. De centrale verdediger, afkomstig uit Namen, trekt al de aandacht van verschillende topclubs in Europa. Keyon Bolampete is een waar talent uit de jeugdopleiding van Club Brugge.

De speler werd al op negenjarige leeftijd ontdekt door Standard Luik en speelde in de U10 en U12 bij de Rouches voordat hij op U13-niveau naar Sporting Charleroi vertrok. Bij Sporting Charleroi maakte hij een snelle ontwikkeling door en stroomde hij direct van de U13 naar de U15, waarbij hij slechts enkele wedstrijden voor de U14 speelde.

Jeugdopleiding bij Standard en Charleroi

Vorige zomer werd hij aangetrokken door Club Brugge, waar hij nu in de U15-categorie speelt. Maar met slechts 15 jaar past Keyon Bolampete niet helemaal in het standaardplaatje. Als centrale verdediger sinds het begin van zijn jeugdopleiding is hij al heel groot en gebruikt hij zijn fysieke kracht optimaal. Verdedigende duels behoren tot zijn sterke punten, maar Keyon Bolampete is ook een zeer balvaardige jonge speler, die al bedreven is in het wegwerken van de bal en het geven van verticale passes om de verdediging te doorbreken, zelfs onder druk.





De Belgische voetbalbond volgt hem al een tijdje op de voet, omdat ze zijn profiel veelbelovend vinden voor de nationale jeugdteams. Ook diverse prestigieuze Europese clubs, zoals Lyon, Bayer Leverkusen en Ajax, houden hem in het oog. Club Brugge zal dus alles in het werk stellen om deze waardevolle speler, die een veelbelovende toekomst voor zich heeft, te behouden.