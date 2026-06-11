DONE DEAL: RSC Anderlecht incasseert miljoenen voor aanvaller

Veel genot hebben de fans van RSC Anderlecht niet gehad aan Keisuke Goto. De speler heeft nu wel heel wat geld in het laatje weten op te brengen. Na een huurbeurt aan STVV is er nu een definitieve transfer richting Freiburg.

"RSC Anderlecht neemt afscheid van Keisuke Goto. De 21-jarige aanvaller uit Japan maakt de definitieve overstap naar SC Freiburg", opent RSC Anderlecht een persbericht op de eigen webstek. Daarmee is het avontuur van de Japanner meteen geschreven bij paars-wit.

"Keisuke werd vanaf januari 2024 voor een jaar gehuurd van Júbilo Iwata, de club waar hij zijn opleiding genoot. Bij paars-wit kreeg hij in de tweede seizoenshelft van het seizoen 2023-2024 volop zijn kans bij de RSCA Futures in de Challenger Pro League. De Japanner sloot het seizoen af als topschutter van de Futures met 6 doelpunten en 1 assist in 14 duels."

Keisuke Goto maakt de definitieve overstap van Anderlecht naar Freiburg

"Nadat Goto in het seizoen 2024-2025 was uitgegroeid tot een vaste waarde bij de RSCA Futures, maakte hij in december 2024 de definitieve overstap naar het eerste elftal. Hij tekende toen een contract tot 2028. Vorig seizoen werd de Japanse jeugdinternational uitgeleend aan STVV, waar hij zich verder ontwikkelde."

RSC Anderlecht neemt afscheid van Keisuke Goto. De 21-jarige aanvaller uit Japan maakt de definitieve overstap naar SC Freiburg. Bonne chance, Keisuke. 🟣⚪ pic.twitter.com/lCknVpWNK5 — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) June 11, 2026

"Hij kwam er 13 keer tot scoren en leverde ook acht assists. Nu kiest Keisuke voor een avontuur in de Bundesliga bij SC Freiburg, dat afgelopen seizoen in de finale van de Europa League stond. RSC Anderlecht wenst Keisuke veel succes met zijn verdere carrière."





Keisuke Goto moet verschillende miljoenen opleveren voor RSC Anderlecht

Een definitief afscheid dus ook meteen van Keisuke Goto bij Anderlecht, die nooit veel kansen kreeg om daar door te breken in de A-kern. Zijn seizoen bij STVV heeft wel heel wat opgebracht voor de speler en nu dus ook voor paars-wit, want hij zal de nodige miljoenen in de lade brengen. Zijn marktwaarde volgens Transfermarkt is ondertussen tien miljoen euro, maar het ligt in de lijn der verwachtingen dat de Japanner minstens dat bedrag heeft opgeleverd.