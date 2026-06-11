'Géén kans voor Anderlecht én Vrancken weigert Bulgaarse topclub, want... deze Nederlandse topclub wacht'

Wouter Vrancken is volgend seizoen niet langer de coach van STVV. De succescoach wil nieuwe lucht opsnuiven. En het moet gezegd: de clubs staan ondertussen in de rij.

STVV deed er de voorbije maanden alles aan om het aflopende contract van Wouter Vrancken te verlengen, maar De Kanaries slaagden niet in hun opzet. Ondertussen liet de coach weten dat hij andere oorden zal opzoeken.

"Al heb ik nog geen nieuwe club", liet Vrancken ook meteen optekenen op het einde van het afgelopen seizoen. Aan interesse in de coach is er alleszins géén gebrek. Dat bewijzen de telefoontjes die de Limburger de voorbije dagen en weken heeft ontvangen.

Maakt RSC Anderlecht een kans om Wouter Vrancken binnen te halen als nieuwe coach?

RSC Anderlecht is al eventjes geïnteresseerd in Vrancken, maar de kans is klein dat paars-wit hem zal binnenhalen. Vrancken is na avonturen bij achtereenvolgens KV Mechelen, KRC Genk, KAA Gent en STVV toe aan een buitenlandse uitdaging.

Maar waar ligt die uitdaging? Enkele Saoedische clubs - we hebben momenteel geen bevestigde info over welke clubs het gaat - hebben al informatie ingewonnen, maar die interesse is vooralsnog niet concreet. Al zijn er ook clubs die effectief willen doorduwen.:

Ludogorets is héél concreet, maar Vrancken wacht op...

PFC Ludogorets duwt dan weer wél door. Vrancken kan bij de kapitaalkrachtige Bulgaarse topclub een héél lucratief contract tekenen, maar de coach twijfelt. Hij ziet de Bulgaarse competitie niet meteen als een stap vooruit.



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Al bestaat de kans evenzeer dat Vrancken op een opportuniteit wacht. In de Nederlandse media wordt zijn naam gelinkt aan… Feyenoord. Dévy Rigaux gooide er vorige week Robin van Persie op de keien en is op zoek naar een nieuwe coach.

Er is géén haast

Wordt Vrancken de nieuwe coach van de Rotterdammers? Het is een avontuur waar de coach zeker en vast voor open zou staan. Al is het niét de bedoeling van Vrancken om blind in een project te stoppen. Desnoods wacht hij enkele weken tot de juiste club met het juiste project op de proppen komt.