Er zijn niet alleen Cuypers en Benteke: ontdek de andere Belg die in de VS speelt

Edouard Nys (21) is de 'andere' Belg in de MLS, minder bekend en met reden: op zijn 18e trok hij naar de Verenigde Staten en hij speelt momenteel bij de reserven van FC Dallas. De in Dottenijs geboren speler sprak met Walfoot in de aanloop naar het WK 2026.

Als je het hebt over Belgische voetballers in de VS, dan denk je spontaan aan een paar namen: Christian Benteke (D.C. United) en Hugo Cuypers (Chicago Fire) of, eerder, Laurent Ciman en Dante Vanzeir. De naam Edouard Nys zegt je misschien minder. We schreven in onze kolommen nochtans al over Edouard en zijn traject: van universiteitsvoetbal vanaf zijn 18e tot zijn handtekening bij het beloftenteam van FC Dallas (MLS) in december vorig jaar.

Met het WK in de VS dat eraan komt, wilde Walfoot nog eens bijpraten met Edouard, die momenteel aan zijn eerste seizoen bezig is bij de reserve van Dallas in MLS Next Pro. En dat seizoen loopt best goed: de jongeling zit aan 8 goals en 4 assists in 12 matchen. Hij vertelt hoe zijn avontuur begon.

Recapping our big win last Saturday! pic.twitter.com/bjvyKW3oxQ — North Texas SC (@northtexasSC) May 20, 2026

"Profvoetballer worden is altijd mijn droom geweest, al van kleins af. Ik heb destijds een test gedaan bij Manchester City en op mijn 17e speelde ik in tweede amateur, bij Westhoek. Dat was... oké. Maar toen een agentschap mij dit project in de VS kwam voorstellen, heb ik niet lang getwijfeld", legt hij uit. "Ik dacht dat ik een nieuwe start nodig had als ik prof wilde worden. Ik zag het als een tweede kans, ook al was het geen standaardtraject. De beslissing is best moeilijk omdat je je familie achterlaat, maar het was een nieuwe ervaring en ik kreeg de kans om daarnaast ook verder te studeren. Ik had niets te verliezen."

Alleen in... Nebraska

Hij trok dus naar Northeast Community College en in plaats van de Amerikaanse droom in New York, Miami of Los Angeles ontdekt hij... Nebraska. "In Nebraska is er niet veel. Maïsvelden en veeteelt. Mensen lachen altijd een beetje als ik zeg dat dat mijn eerste universitaire ervaring was", geeft Edouard toe. "Maar misschien was het net goed voor mij, want er was weinig te doen en ik kon me dus volop op voetbal focussen."





De warmte van de Amerikanen valt hem meteen op. "Dat heeft me echt verbaasd. Waar je ook komt, mensen zijn opener dan in Europa. Ze praten met je over alles, zelfs gewoon in de rij in de winkel. Ze zijn ook vrij gul: zelfs als ze niet veel hebben, word je snel uitgenodigd om mee te eten."

En ook al is de universiteit waar hij aankomt niet de grootste van het land, de infrastructuur is niet te vergelijken met wat je in Europa ziet. "Het is misschien een van de kleinste universiteiten van het land, maar zodra het over sport gaat, denken ze groot. Dat is ongelooflijk. Later, in Chicago, bij een "gewone" universiteitsclub, werken medewerkers van 's ochtends tot 's avonds aan de staat van het veld."

Het leven in Chicago en dan een eerste profcontract

Na anderhalf jaar ontdekt Edouard Nys inderdaad een heel ander leven wanneer hij, dankzij waanzinnige cijfers (48 goals in 49 wedstrijden!), tekent in de hoogste universitaire divisie in Chicago. "In het begin voelde dat raar. Enerzijds vond ik het wel leuk om na Dottignies, Moeskroen en Nebraska (lacht) eindelijk een echte grote stad te ontdekken. Maar ik moet toegeven dat mijn sociale batterijen soms wat leeg waren. Ik weet niet of ik later graag in zo'n stad zou wonen."

Na die passage in de universitaire top komt eind 2025 eindelijk de langverwachte kans: tekenen bij een MLS-club. Edouard Nys wordt gedraft (in een systeem vergelijkbaar met dat van de NBA) door FC Dallas, dat hem onderbrengt bij het beloftenteam. "Ik heb begin dit jaar mijn eerste profcontract getekend. De eerste drie weken trainde ik mee met de A-kern en ik zag meteen hoe groot het niveauverschil is. Maar ook bij de reserve wordt er echt gevoetbald, al is het iets minder fysiek."

Le belge Edouard Nys (2004) s’est fait drafter par le FC Dallas au 2e tour, pick 40.Edouard est passé par l’académie du KVK en Belgique et avait notamment réalisé un essai à Manchester City en 2019.Il s’est ensuite exporté aux USA où il a joué en NPSL et en USL League 2 où il… pic.twitter.com/Wmwwdh0VxW — Prospect Belgium 🇧🇪 (@ProspectBelgium) December 18, 2025

Voor het vervolg van zijn carrière heeft Edouard natuurlijk een duidelijk doel: doorbreken bij de A-ploeg. De Hurlu ligt er onder contract tot 2027. "Er is niet echt een leeftijdslimiet bij de reserves, maar ik denk dat ik tegen dan wel duidelijkheid zal hebben over mijn toekomst. De bedoeling van MLS-clubs is niet om spelers tot hun 25e in de reserve te houden: na één of twee contractjaren word je geëvalueerd. Het is echt een opleidingscompetitie en je ziet dat het niveau van de opgeleide spelers omhooggaat."

Nys hoopt de Rode Duivels te kunnen zien spelen in Dallas

Intussen woont Edouard Nys in Frisco, een voorstad van Dallas, één van de gaststeden van het WK 2026. "Ja, het Amerikaanse publiek leeft wel mee met dit WK. Frisco gaat grote schermen plaatsen om de matchen te bekijken, mensen praten over het toernooi en steeds meer mensen volgen voetbal in het algemeen. Ze kijken ernaar uit dat het begint en willen een mooi beeld van hun land tonen", zegt de Belg, die hoopt de Duivels in het stadion te kunnen aanmoedigen als ze in Dallas spelen.

"In zekere zin hoop ik van niet, want dat zou betekenen dat ze tweede zijn geëindigd in de groep. Maar als ze naar Dallas komen, probeer ik natuurlijk te gaan: dat zou geweldig zijn. Alleen: omdat de competitie doorgaat, heb ik geen tijd om hen elders te gaan bekijken."