Rudi Garcia vecht de komende weken ook voor eigen toekomst: "Het WK is een stresstest voor de bondscoach"

De Rode Duivels zetten momenteel in Seattle de laatste puntjes op de i richting hun openingswedstrijd. De hele voetbalnatie kijkt naar de spelers en… naar Rudi Garcia. Ook de bondscoach speelt de komende weken voor zijn eigen toekomst.

We keren even terug naar het EK van 2024. De Belgische voetbalbond verlengde vlak voor de start van het Europees kampioenschap het contract van Domenico Tedesco. Moeten we nog meer zeggen?

De Rode Duivels speelden - ingegeven door de gekozen tactiek én spelers van de bondscoach - angsthazenvoetbal én werden in de groepsfase uitgeschakeld. Enkele maanden later betaalde de KBVB zich blauw om Tedesco op straat te zetten.

Géén contractverlenging voor het WK

Ook het contract van Rudi Garcia loopt na het WK af. Deze keer verlengde de Belgische voetbalbond het contract van bondscoach nog niet. Met andere woorden: de Fransman speelt de komende weken voor zijn eigen toekomst.

"Dat lijkt me ook de meest logische keuze", aldus Marc Degryse in Het Laatste Nieuws. "Op deze manier gaan we zien of een coach kan groeien in zijn rol als bondscoach. Ik ben benieuwd hoe Garcia zal omgaan met zijn groep én met de buitenwereld."

Stresstest voor de bondscoach

Tedesco werd al humeurig op het voorgenoemde EK bij de minste kritische vraag. "En op een WK ligt alles nog meer onder een vergrootglas. Het is niet alleen voor de spelers, maar ook voor de bondscoach een stresstest. Hoe gaat Garcia reageren op een nukkige speler? Of op netelige vragen? Ik ben héél benieuwd."





Gaan we ook na het EK door met de Fransman aan het roer? Het is een vraag die de komende weken een antwoord moet krijgen. We gaan ervan uit de Rode Duivels minstens een kwartfinale moeten halen om een positief rapport te krijgen.

Vincent Mannaert gaat door tot 2028

Dat rapport zal (deels) worden geschreven door Vincent Mannaert. Ook het contract van de sportief directeur van de KBVB liep aanvankelijk na het WK af. Maar Mannaert verlengde de overeenkomst onlangs tot na het EK van 2028.