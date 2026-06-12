Bob Peeters in de wolken: SK Beveren komt met geweldig nieuws

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Bob Peeters in de wolken: SK Beveren komt met geweldig nieuws
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SK Beveren werkt volop aan de terugkeer naar de Jupiler Pro League. Na het afscheid van Marink Reedijk kon de club ook positief nieuws brengen: Sieben Dewaele blijft langer op de Freethiel.

Het is een druk tussenseizoen voor SK Beveren. De club promoveerde na een fantastische reeks in de Challenger Pro League. Een titel, de promotie en een ongeslagen seizoen: meer konden de supporters niet vragen van hun team.

SK Beveren houdt sterkhouder langer aan boord

De ploeg zal er wat anders uitzien wanneer de JPL op gang komt. Trainer Marink Reedijk nam onlangs officiëel afscheid van Beveren, waardoor de club op zoek moet naar een nieuwe hoofdcoach. Vrijdag kon de club echter ook goed nieuws meedelen.

Zo maakte SK Beveren bekend dat Sieben Dewaele zijn contract verlengt. "De West-Vlaamse middenvelder zal ook de komende twee seizoenen op de Freethiel te zien zijn", schrijven de Waaslanders op hun website.

Dewaele verlengt contract op de Freethiel

Dewaele zal volgend seizoen dus op het hoogste niveau actief zijn. In de zomer van 2024 maakte hij transfervrij de overstap van KV Oostende naar SK Beveren. Sindsdien speelde de middenvelder 63 wedstrijden voor de regerende CPL-kampioen waarin hij goed was voor drie assists.

Hij genoot zijn opleiding bij Club Brugge en Anderlecht. Paars-wit leende hem in 2020 uit aan Heerenveen en liet hem in de zomer van 2021 gratis naar Oostende trekken. De West-Vlaamse club stalde Dewaele ook nog even bij Nancy in de tussentijd.

Bob Peeters prijst belang van Dewaele

General Manager Sports, Bob Peeters, is heel gelukkig met de contractverlenging. "We zijn bijzonder blij dat we met Sieben Dewaele een belangrijke speler langer aan SK Beveren kunnen binden", opent hij. "Sieben is een echte sterkhouder binnen onze spelersgroep en deze verlenging draagt mee bij aan de continuïteit die we als club nastreven."

"Zijn profiel past perfect bij SKB: nederig blijven, hard werken en prestaties leveren. Bovendien speelt hij ook in de kleedkamer een belangrijke rol door ‘leading by example’. We zijn dan ook erg opgetogen dat we zo’n speler aan boord kunnen houden", besluit Peeters.

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