Bruggeling zweet peentjes op training: "Doku is niveau Lamine Yamal"

Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit Seattle
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Bruggeling zweet peentjes op training: "Doku is niveau Lamine Yamal"
Foto: © photonews

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Joaquin Seys beleeft op het WK zijn eerste grote toernooi met de Rode Duivels en de jonge verdediger van Club Brugge beseft maar al te goed dat hij zich momenteel in een unieke leerschool bevindt. Minuten maken is voorlopig niet de prioriteit, leren met zijn ogen wel.

Seys verscheen vrijdag ontspannen voor de pers en straalde vooral dankbaarheid uit. De linksback weet dat hij zich als nieuwkomer in een luxepositie bevindt tussen spelers die al jarenlang op het hoogste niveau presteren. "Ik ben vooral blij en dankbaar dat ik hier ben", vertelde hij. "Het is een enorme eer om voor je land uit te komen."

Klaar als het nodig is

Van grote uitspraken over speelminuten wilde hij niet weten. Seys beseft dat zijn moment misschien nog moet komen. "Het is aan de bondscoach om te beslissen wie speelt. Ik probeer gewoon elke dag te tonen dat ik klaar ben als ik nodig ben. Welke rol ik ook krijg, het team blijft het belangrijkste."

Dat betekent niet dat hij geen troeven heeft. De moderne vleugelverdediger wordt steeds vaker beoordeeld op zijn bijdrage in aanvallend opzicht en daar voelt Seys zich wel in thuis. Al zei Rudi Garcia daar wel over dat hij ook verdedigende backs nodig heeft. Daarom krijgt Castagne achter Doku de voorkeur.

"Voetbal wordt almaar aanvallender. Van backs wordt verwacht dat ze mee opschuiven en aanvallende impulsen brengen. Verdedigen blijft natuurlijk de basis, maar als je ook voorin iets kan bijdragen, moet je dat doen."

Doku is onstopbaar

Op training merkt hij echter elke dag opnieuw hoe hoog het niveau bij de Rode Duivels ligt. Vooral één ploegmaat maakte indruk. "Ik heb al een paar keer tegenover Jérémy Doku gestaan en dat is echt indrukwekkend. Je pakt de bal niet van hem af. Ik zou hem op hetzelfde niveau zetten als Lamine Yamal. Die hebben dezelfde uitzonderlijke kwaliteiten. Je kan proberen hem op zijn linkse voet te duwen, maar dan zet hij gewoon voor. Nee, hij is zo goed als onstopbaar."

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Maar niet alleen Doku laat hem beseffen waar de internationale top zich bevindt. "Je ziet hier gewoon het verschil met het Belgische niveau. Als Kevin De Bruyne op doel trapt, verdwijnt bijna elke bal perfect in de hoek. Dat zijn details die je meteen opvallen."

Niet bezig met transfer

Na een sterk seizoen bij Club Brugge wordt Seys geregeld genoemd als kandidaat voor een buitenlandse transfer, maar daar wil hij voorlopig niet mee bezig zijn. "Mijn volledige focus ligt op dit WK. Wat er daarna gebeurt, zien we dan wel."
 

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