Julien Duranville (ex-Anderlecht) staat voor verrassende toptransfer

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Julien Duranville (ex-Anderlecht) staat voor verrassende toptransfer

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Julien Duranville lijkt opnieuw voor een belangrijke transfer te staan. Na een moeilijke periode bij Borussia Dortmund en een uitleenbeurt aan Basel kan de ex-speler van Anderlecht nu richting Olympique Lyon.

Julien Duranville werd lange tijd gezien als een van de grootste talenten van ons land, en hij zou dat nog steeds kunnen zijn. Alleen zorgden fysieke problemen er in het verleden voor dat zijn vooruitgang steeds geblokkeerd werd.

De 20-jarige Belg verliet Anderlecht in 2023 al voor een avontuur bij Borussia Dortmund. In Duitsland beleefde hij maar weinig plezier aan zijn transfer. Hij speelde 27 wedstrijden voor de club in het blauw-zwart, voor een uitleenbeurt aan FC Basel volgde, afgelopen winter.

Duranville kan Dortmund alweer verlaten

Na 17 wedstrijden, twee doelpunten en één assist keert Duranville terug naar Dortmund, al hoeft dat niet voor lang te zijn. De Duitse tak van Sky Sports meldt namelijk dat er een toptransfer aankomt voor de jonge Belgische aanvaller.

Zo zou Duranville op het punt staan om naar Olympique Lyon te trekken, de club waar ook Rode Duivel Malick Fofana actief is. Volgens Sky staat Duranville zelf alvast open voor de overstap. De speler zou zijn akkoord hebben gegeven en wil graag naar Olympique Lyon trekken.

Principeakkoord tussen Duranville en Lyon

Tussen de Franse club en de Belgische aanvaller is er zelfs al een principeakkoord bereikt. Lyon is overtuigd van zijn potentieel en ziet in Duranville een speler die, ondanks zijn moeilijke periode in Duitsland, nog steeds veel marge heeft.

Nu moeten vooral Borussia Dortmund en Olympique Lyon er nog helemaal uit geraken. De laatste gesprekken tussen de clubs lopen en het dossier evolueert voorlopig in de goede richting. Dortmund zou ongeveer de 8,5 miljoen euro willen recupereren die het in 2023, inclusief bonussen, in Duranville investeerde.

Nieuwe kans voor ex-talent van Anderlecht

De volledige deal kon toen wel oplopen tot 13 miljoen euro, maar dat bedrag lijkt BVB niet terug te krijgen. Dortmund probeert daarom nog een belangrijk doorverkooppercentage of een terugkoopoptie in de deal te krijgen. Een doorverkooppercentage lijkt op dit moment de meest realistische piste.

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