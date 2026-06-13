Genoemd bij Club Brugge, maar: 'Rigaux wil JPL-sensatie in huis halen'

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Het is sterke man Rigaux menens bij Feyenoord. Naast Charles Vanhoutte mikt hij ook op nog een aantal andere versterkingen bij de club uit Rotterdam. Daarbij denkt hij ook aan onder meer Nacho Ferri van Westerlo.