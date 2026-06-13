Genoemd bij Club Brugge, maar: 'Rigaux wil JPL-sensatie in huis halen'

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Genoemd bij Club Brugge, maar: 'Rigaux wil JPL-sensatie in huis halen'

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Het is sterke man Rigaux menens bij Feyenoord. Naast Charles Vanhoutte mikt hij ook op nog een aantal andere versterkingen bij de club uit Rotterdam. Daarbij denkt hij ook aan onder meer Nacho Ferri van Westerlo.

Aernout Van Lindt

Ferri zet de deur op een kier richting transfer

Volgens bronnen rond Feyenoord zou een akkoord alvast in de maak zijn tussen Nacho Ferri en de club uit Rotterdam. Op die manier kunnen Ferri en Feyenoord daarna mogelijk ook wat extra druk zetten op de bazen van KVC Westerlo.

De Kemphanen blijven ambitieus en willen niet zomaar spelers laten gaan. Als Ferri per se naar Nederland wil verkassen, dan zal Feyenoord nog altijd de nodige miljoenen op tafel moeten leggen. Daar zijn ze in Rotterdam ook van op de hoogte. Het laatste woord is dus zeker nog niet gezegd, maar het is wel een zaak om verder op te volgen.

Het is sterke man Rigaux menens bij Feyenoord. Naast Charles Vanhoutte mikt hij ook op nog een aantal andere versterkingen bij de club uit Rotterdam. Daarbij denkt hij ook aan onder meer Nacho Ferri van Westerlo.

Feyenoord zou volgens FR12 denken aan Nacho Ferri. De aanvaller van Westerlo - die ook een verleden heeft bij KV Kortrijk - zou de nieuwe aanvaller van de club uit Rotterdam kunnen of moeten gaan worden. Ferri zou openstaan voor een overstap naar het buitenland.

Toch heeft KVC Westerlo voorlopig nog altijd alle touwtjes in handen, temeer de speler nog tot juni 2029 onder contract ligt bij de Kemphanen. Ook in Nederland beseffen ze dat Westerlo een ambitieuze club is met bazen die plannen hebben voor de toekomst.

Potentieel voor Club Brugge?

"Bij Anderlecht houden de fans bijvoorbeeld meer van elegante spitsen als Dolberg. Club Brugge? Als hij zich zo blijft ontwikkelen, waarom zou hij daar dan niet passen?", had Patrick Goots zich een paar maand geleden al uitgelaten over Nacho Ferri.

De spits was er zeker een van de vele opties om in huis te halen, maar concreet is het nog nooit geworden voor de ex-speler van KV Kortrijk. Al is er natuurlijk ook het prijskaartje dat Westerlo op hem zal plakken. Volgens Transfermarkt is Ferri op dit moment zes miljoen euro waard, maar de verwachting is dat hij mogelijk nog meer moet opleveren.

Transfersom van om en bij de 10 miljoen euro, Feyenoord ziet het zitten

Het CIES Football Observatory spreekt zelfs van 11 tot 13 miljoen euro voor de Spanjaard. Bij Westerlo hebben ze ook hun idee van hoe ze de prijs de komende weken en maanden nog wat omhoog kunnen brengen en wat ze willen vragen. “Nacho moet niet weg”, zei technisch directeur Francesco Carratta al.

“Maar als er een interessant bod komt, zullen we hem niet tegenhouden. Onder de tien miljoen euro lijken ze op niet te veel te moeten hopen. Feyenoord is wel kapitaalkrachtig en Rigaux kent de aanvaller natuurlijk goed uit de Jupiler Pro League om zijn kwaliteiten goed in te schatten.

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