Analyse Een blik op de kalender: deze ingrijpende beslissingen neemt Pro League

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Een blik op de kalender: deze ingrijpende beslissingen neemt Pro League

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Het WK is nog volop bezig en gaat ook nog een maand verder. Daarna zal er pas weer gekeken worden richting Jupiler Pro League. En toch is de kalender ondertussen al gemaakt. Dat levert een aantal nieuwigheden op, met dank aan het einde van de play-offs.

Sinds 2009 hadden we in België een systeem met play-offs, maar in het seizoen 2026-2027 is dat niet langer het geval. We keren (voor minstens één seizoen) terug naar de 'flat 18', met achttien ploegen op het hoogste niveau, geen play-offs en dus 'amper' 34 speeldagen.

De Pro League heeft zijn kalender voor het seizoen 2026-2027 ondertussen bekendgemaakt. U kunt die vanaf nu ook bij ons bekijken. De opener van het nieuwe seizoen is zoals we al aangaven een wedstrijd tussen kampioen Club Brugge en promovendus KV Kortrijk op 7 augustus.

Supercup is de prelude op een seizoen met héél nieuwe aanpak

Een weekje eerder staat er al de Volkswagen Super Cup op het programma, ook in Jan Breydel waar de kampioen het opneemt tegen bekerwinnaar Union SG. Voor beide topploegen meteen een kansje om een prijs te pakken.

Het systeem is helemaal anders geworden door de achttien ploegen en het gebrek aan play-offs. Daardoor telt elk punt opnieuw en zal er geen of weinig ruimte meer zijn om het in de beginmaanden allemaal wat op zijn beloop te laten.

Union SG - Club Bruges
© photonews

Geen play-offs, geen halvering van de punten, geen gedoe om de Europese tickets: de kampioen gaat de Champions League in, de tweede speelt voorrondes en de nummers drie en vier krijgen net als de bekerwinnaar een Europees ticket.

De laatste twee ploegen van het klassement zakken, terwijl er uit de Challenger Pro League ook twee teams de promotie mogen vieren. Veel duidelijker kan dat op zich niet zijn, al blijven er op het tweede niveau wél play-offs tussen de nummers 2 tot 5 over om de tweede promovendus te bepalen.

All set for the 𝟐𝟎𝟐𝟔-𝟐𝟎𝟐𝟕 season! 📅

📲 Discover all fixtures in the Pro League app pic.twitter.com/NTf2sTKoX6

— Pro League (@ProLeagueBE) June 18, 2026

Net als de voorbije jaren zal de kalender op verschillende momenten worden bekendgemaakt. Op dit moment is de kalender gemaakt tot en met speeldag 7. Begin september volgt er een nieuwe update tot en met het einde van 2026, afhankelijk van of Union SG de Champions League haalt en Anderlecht en KAA Gent de groepsfase van een Europese beker.

In december en februari volgen dan nog twee updates voor de rest van het seizoen. De laatste speeldag is voorzien voor 21 mei 2027, al kennen we de kampioen mogelijk al een of meerdere weken eerder. Eind mei wordt dan weer de bekerfinale gespeeld, deze keer pas op het einde van het seizoen dus.

Verschillende nieuwigheden in dit nieuwe seizoen

Die bekercompetitie krijgt ook een opwaardering. Zowel de zestiende finales als de achtste finales zullen dit seizoen in het weekend worden gespeeld. Bovendien is ook aangegeven dat er dit seizoen geen midweekwedstrijden meer worden gespeeld.

Dat moet de kalender wat ontlasten. En mogelijk ook de Europese kansen van de Belgische teams verhogen, te beginnen in de voorrondes die voor Gent en Anderlecht al op 23 juli beginnen. De match tussen Union SG en STVV eind augustus wordt alvast uitgesteld zodat beide ploegen zich volop kunnen richten op hun mogelijk levensbelangrijke laatste duel richting League Phase.

Kerstvoetbal wordt dit seizoen opnieuw gespeeld op 26 en 27 december 2026. Daarna is er een winterbreak tot 14 januari. De eerste 'Super Sunday' is al voorzien op speeldag 4 eind augustus, met onder meer Gent - Club Brugge, Antwerp - STVV en Union - Anderlecht.

Club Brugge - Union SG staat gepland op speeldag 30 van de 34, daarna volgen ook nog Gent - Genk (SD 31), de Brugse derby (SD 31), Anderlecht - Union SG (SD 32), Gent - Union SG (SD 33) en Anderlecht - Antwerp (SD 33) onder meer. Voor Union wordt het dus een pittig einde van het seizoen. 

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