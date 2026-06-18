Dit is de laatste stand van zaken in de zoektocht naar een nieuwe coach van Anderlecht: drie afhakers, maar...

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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Dit is de laatste stand van zaken in de zoektocht naar een nieuwe coach van Anderlecht: drie afhakers, maar...
Foto: © photonews
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Antoine Sibierski is nog steeds op zoek naar een nieuwe coach voor RSC Anderlecht. In een ideale scenario staat de nieuwe T1 volgende week op het trainingsveld. Al hebben drie kandidaten laten weten dat ze niét naar Brussel zullen verhuizen.

De vakantie is voorbij voor de spelers van RSC Anderlecht. Het overgrote deel van de selectie - de WK-deelnemers worden uiteraard niet verwacht - zal vanaf morgen op Neerpede de fysieke proeven afleggen. Vanaf maandag begint de Belgische recordkampioen met de trainingen.

Het programma is ondertussen goedgevuld. Volgende week zaterdag staat er al een eerste oefenwedstrijd op het programma tegen  Sporting Hasselt. Alles staat uiteraard in het teken van de competitiestart. Anderlecht begint er héél vroeg aan. In minder dan een maand moét er gepresteerd worden in de voorronde(s) van de Europa League.

Heeft Antoine Sibierski de eigen deadline gehaald én een coach gevonden voor RSC Anderlecht?

Dé vraag die we ons met z'n allen stellen: wie zal er op dat moment in de dug-out staan bij Anderlecht? Heeft Antoine Sibierski de eigen deadline gehaald en een coach gevonden of mag Jérémy Taravel alsnog nog enkele weken opdraven als T1? Toch opvallend te noemen: volgens de geruchtenmolen zou de nieuwbakken sportief directeur héél dicht bij een akkoord staan met de nieuwe coach.

Wouter Vrancken wordt alvast niét de nieuwe coach van RSC Anderlecht. Dat nieuws hing al langer in de lucht, maar ondertussen heeft de Limburger dat ook laten weten aan Antoine Sibierski.

Wouter Vrancken wordt niét de nieuwe coach van paars-wit

Wouter Vrancken werd de voorbije weken met de regelmaat van de klok aan RSC Anderlecht gelinkt. Het moet dan ook gezegd: het plaatje zou kloppen. De Limburger kent de Belgische competitie én beschikt over de kwaliteiten om paars-wit naar betere tijden te leiden.

Vrancken mikt echter op een buitenlands avontuur. Zo schreven we eerder al dat hij een aanbieding van FCP Ludogorets heeft geweigerd én dat zijn naam werd genoemd als potentiële nieuwe coach van Feyenoord. Al is Giovanni Van Bronckhorst inmiddels aangesteld als de nieuwe T1 van de topclub uit Rotterdam.

Ook Patrick Videira en Oscar Garcia weigeren een verhuis naar Brussel

Bovendien is Vrancken niet van plan om een overhaaste beslissing te nemen. De Limburger maakt er geen punt van om nog enkele weken te wachten vooraleer hij een definitieve keuze maakt. Dat is voor Anderlecht sowieso geen optie.

Ook Patrick Videira heeft Anderlecht laten weten dat hij niet naar Brussel zal verhuizen. Sibierski loopt hoog op met de coach van Le Mans FC. De 49-jarige Fransman heeft zijn contract bij de Franse tweedeklasser ondertussen verlengd tot medio 2029.

Wie zal Antoine Sibierski (de komende dagen) uit de mouw schudden?

Eerder bleek ook al dat Oscar Garcia niet overtuigd is geraakt van het project van Anderlecht. De Spanjaard kan bij AFC Ajax blijven - al moet hij er wel een stap achteruit doen - maar heeft eveneens aanbiedingen van CA Osasuuna en Rayo Vallecano op zak.

Wie zal Sibierski de komende dagen uit zijn mouw schudden? We mogen alleszins hopen dat de nieuwbakken sportief directeur van Anderlecht momenteel in het laatste stadium van de onderhandelingen zit met een coach. Anders dreigt paars-wit al achter de feiten aan te lopen voor het seizoen begonnen is…

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