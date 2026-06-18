Hallo, Club Brugge? Tresoldi zet deur voor transfer wél open met enkele opmerkelijke uitspraken

Club Brugge gaat de komende weken ieder bod op Nicolo Tresoldi weigeren. De aanvaller speelt een hoofdrol in de blauw-zwarte plannen voor volgend seizoen. Maar weet hij dat zelf ook al?

Club Brugge betaalde vorige zomer 7,5 miljoen euro aan Hannover 96 om Nicolo Tresoldi naar het Jan Breydelstadion te halen. De 21-jarige Duitser met Italiaanse roots brak helemaal door. Zijn marktwaarde bedraagt volgens Transfermarkt ondertussen 25 miljoen euro.

Maar Club Brugge is niet van plan om te cashen. Meer zelfs: blauw-zwart weigerde ondertussen al een bod van meer dan dertig miljoen euro op Tresoldi. En daar heeft Bart Verhaeghe een goede reden voor.

Hoofdrol én dan cashen

Tresoldi wordt verwacht een hoofdrol te spelen bij Club Brugge volgend seizoen. De Belgische landskampioen wil op een later tijdstip echt de jackpot opstrijken voor de 21-jarige spits. Met een lopend contract tot medio 2029 zit blauw-zwart dan ook in de spreekwoordelijke zetel.

Maar is Tresoldi zelf ook op de hoogte van die plannen? "Zoals de zaken er momenteel voor staan speel ik volgend seizoen nog bij Club Brugge", bevestigt de aanvaller in BILD de blauw-zwarte plannen."

Nicolo Tresoldi zet de deur wél open

"Maar deze zomer kan alles veranderen", gooit hij vervolgens de deur wagenwijd open. "Of ik op de hoogte ben van de interesse uit Duitsland? Een terugkeer naar de Bundesliga zou alleszins héél mooi zijn."





"Maar ook de Italiaanse competitie lijkt me een heel leuke uitdaging", besluit Tresoldi. "Ik ben er tenslotte geboren. Maar momenteel voetbal ik in België en ben ik heel gelukkig in Brugge."