Harde kern Anderlecht laat niet af: naast stadion en Neerpede nu ook spandoeken aan... Pairi Daiza

De onvrede bij de harde kern van Anderlecht lijkt een nieuw niveau te hebben bereikt. Nadat eerder al protestacties opdoken aan het Lotto Park, het oefencentrum in Neerpede en zelfs aan het kasteel van clubeigenaar Marc Coucke, lieten ze hun boodschap nu ook achter in... Pairi Daiza.

Aan het bekende dierenpark, waarvan Coucke mede-eigenaar is, verscheen een spandoek met de veelzeggende boodschap: “Blijf in de dierentuin en ga hier weg!” Daarmee wordt de zakenman opnieuw rechtstreeks geviseerd door een deel van de achterban van paars-wit.

Protest beperkt zich niet langer tot Anderlecht

Ook in Neerpede en aan het stadion verschenen opnieuw spandoeken. Maar dat het bij Pairi Daiza gebeurt is opmerkelijk, want BCS trekt nu ook naar een van zijn bekendste zakelijke projecten.

Ook aan het Lotto Park en op het trainingscomplex in Neerpede werden opnieuw verschillende spandoeken opgehangen. Daar waren onder meer de boodschappen “Nu begrijpen we de resultaten van de voorbije negen jaar beter!” en “Geen ratten bij ons” te lezen.

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Onvrede blijft groeien

De protesten volgen op eerdere acties van enkele weken geleden. Toen verschenen op verschillende plaatsen graffiti met de tekst “Coucke buiten”. Niet veel later werd ook aan zijn kasteel in Merelbeke een spandoek opgehangen met de boodschap: “Wees nobel en rot op. Dwing ons niet...”

Het is opmerkelijk hoe de frustraties binnen een deel van de achterban verschoven zijn. Jarenlang was vooral voormalig voorzitter Wouter Vandenhaute het mikpunt van kritiek. Sinds diens vertrek lijkt de aandacht steeds meer naar Coucke zelf te verschuiven.





Na opnieuw een seizoen zonder prijs, een vierde plaats in de competitie en een verloren bekerfinale groeit de kritiek op het beleid. De recente acties tonen aan dat een deel van de supporters de verantwoordelijkheid daarvoor steeds nadrukkelijker bij de eigenaar legt.