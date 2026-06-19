📷 Beveren veegt de tafel leeg: succesteam valt helemaal uiteen

Bij SK Beveren is een nieuw tijdperk definitief begonnen. Na het vertrek van hoofdcoach Marink Reedijk neemt de club nu ook afscheid van de volledige technische staf die mee aan de basis lag van het succesvolle seizoen.

Reedijk vertrok na topseizoen

SK Beveren beleefde een bijzonder sterk seizoen onder leiding van Marink Reedijk. De Nederlandse coach loodste de Waaslanders naar de promotie en een ongeslagen titel, maar besloot nadien een nieuwe uitdaging aan te gaan. Daarmee kwam een einde aan een succesvol hoofdstuk voor de club.

Beveren wachtte niet lang om een opvolger aan te stellen en zette intussen een nieuwe sportieve koers uit met de komst van Tim Bakens als nieuwe trainer. Toch blijkt nu dat niet alleen Reedijk de club verlaat.

Volledige staf zwaait af

Via de officiële clubkanalen maakte SK Beveren bekend dat ook de volledige technische staf van Reedijk afscheid neemt. Het gaat om assistent-trainer Rogier Molhoek, Nill De Pauw, Thomas van der Heijden en Regis Kangafu.

De club bedankte het viertal uitgebreid voor hun werk. Daarmee verdwijnt een groep medewerkers die een belangrijke bijdrage leverde aan een historisch seizoen.

Dankwoord van de club

SK Beveren liet het niet bij een droge mededeling. De club sprak haar waardering uit voor de inzet van de vertrekkers en wenste hen het beste toe voor de toekomst.





"De club wenst het viertal uitdrukkelijk te bedanken voor hun onvoorwaardelijke inzet en wenst hen veel succes toe in hun verdere carrière", aldus SK Beveren. Het vertrek van de volledige staf betekent dat de nieuwe hoofdtrainer zijn eigen omkadering verder kan uitbouwen en een frisse wind door de club kan laten waaien.

Nieuw hoofdstuk voor Beveren

Het afscheid van Reedijk en zijn medewerkers sluit een bijzonder succesvolle periode af. De promotie en de ongeslagen titel zullen nog lang in het collectieve geheugen van de supporters gegrift staan, maar in het voetbal kijkt men snel vooruit.

Met een nieuwe hoofdcoach en een vernieuwde technische staf wil SK Beveren voortbouwen op het succes van de voorbije campagne. Nu is het vooral uitkijken welke sportieve versterkingen Beveren weet te strikken.