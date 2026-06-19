'Club Brugge gaat concurrentie aan met PSV en Liverpool'

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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'Club Brugge gaat concurrentie aan met PSV en Liverpool'
Foto: © photonews

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Club Brugge staat voor een héél drukke transferzomer. Zowel inkomend als uitgaand zou er wel eens heel veel kunnen gebeuren. Steeds meer namen komen daarbij de revue gepasseerd. Het is niet anders deze week.

Club Brugge beseft dat het zal moeten rekruteren om de gaten op te vullen die er deze zomer zullen worden gelaten door het stoppen van Simon Mignolet en de mogelijke transfers van Aleksandar Stankovic, Christos Tzolis, Raphaël Onyedika, Joel Ordonez en anderen.

En dus loont het ook de moeite om al eens te gaan kijken naar mogelijke opvolgers of vervangers voor de spelers die gaan vertrekken. In Kazachstan is er ondertussen al eventjes geleden een opmerkelijk gerucht naar boven gekomen.

Wordt Maksat Abraev de nieuwe Christos Tzolis?

Club Brugge zou volgens Offside.kz interesse tonen in de 18-jarige Kazak Maksat Abraev. Die zou gezien kunnen worden als een opvolger van Christos Tzolis op langere termijn, al heeft de linksbuiten voorlopig maar een marktwaarde van 200.000 euro volgens Transfermarkt.

Dit jaar is hij al goed voor twee goals en drie assists in dertien wedstrijden voor een van de topclubs uit het land, FC Astana. Dat team haalde hem begin dit jaar uit de U18 op en geeft hem nu dus zijn eerste kansen bij de A-kern. 

Noors toptalent ook op de radar van Club Brugge

Naast Abraev willen ze bij Club Brugge nog meer spelers in huis proberen te halen. Daarbij wordt ook gedacht aan Eirik Granaas, een Noors toptalent van Fredrikstad met een marktwaarde van ondertussen al niet minder dan 900.000 euro volgens Transfermarkt.

De jongeling zou wel eens 'the next big thing' kunnen gaan worden in het Europees voetbal. Er is dan ook veel interesse voor hem en volgens diverse Noorse bronnen zijn er ook heel wat kapers op de kust. Daarbij worden onder meer Liverpool en PSV ondertussen genoemd als mogelijke ploegen waar Eirik Granaas ook naartoe kan. De toekomst zal het moeten uitwijzen, maar blauw-zwart zal diep in de buidel moeten tasten om hem los te weken.

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