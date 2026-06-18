Club Brugge sluit eerste miljoenendeal en kan meer dan 100 miljoen euro vangen: dit staat er te gebeuren

Het minste wat je kan zeggen is dat het een hele drukke transferzomer zou kunnen gaan worden voor Club Brugge. De geruchten zijn enorm, in alle linies en zowel aan inkomende als aan uitgaande zijde. Hoog tijd om het bilan een keertje op te maken van de kampioen.

In diverse linies is er ondertussen werk aan de winkel. Hoog tijd dus om eens een overzichtje te maken van hoe Club Brugge er volgend seizoen zou kunnen uitzien, want er gaat heel veel gebeuren. Op een weekje tijd lijkt er alvast opnieuw heel wat te zijn veranderd.

Doelmannen

Dit seizoen vielen er met Mignolet, Jackers en Van den Heuvel drie goalies gedurende het seizoen van Club Brugge minstens een keer geblesseerd uit. Simon Mignolet stopt, Dani Van den Heuvel vertrekt transfervrij - hij is ondertussen naar OH Leuven getrokken. En dus blijft enkel Nordin Jackers nog over.

Argus Vanden Driessche is de wissel op de toekomst, maar om nog een paar jaar te overbruggen zou er we nog een extra doelman mogen komen. Koen Casteels en Matz Sels werden al genoemd als mogelijke vervangers, maar die eerste lijkt weinig trek te hebben in een financiële stap achteruit. De piste Sels werd onlangs opnieuw iets waarschijnlijker. Sels ligt nog tot 2027 vast bij Nottingham Forest, dus een deal kan tot de mogelijkheden horen. Ondertussen lijkt Jari De Busser onderweg naar AZ Alkmaar - ook hij was een piste.

Verdediging

Joel Ordonez deze zomer houden? Dat lijkt quasi onmogelijk. Er werden al bedragen van meer dan veertig miljoen euro genoemd en bij blauw-zwart klinkt het ondertussen al dat er tot na het WK gewacht zal worden om tot een deal te komen.

Ze hopen zelfs op zestig of misschien zeventig(!) miljoen euro om Ordonez te laten gaan. Club Brugge heeft alle touwtjes in handen en gaat het dus mogelijk opnieuw hard spelen: enkel de absolute topclubs kunnen zich dus gaan wapenen. Ondertussen zou er mogelijk al een overeenkomst zijn voor een bedrag van (minstens) 49 mijoen euro met Liverpool.





Ook Joaquin Seys zou kunnen vertrekken, maar dat wil Club Brugge niet meteen laten gebeuren. Ondertussen is er ook een bod uitgebracht op Hugo Siquet. Volgens Turkse bronnen wil Fenerbahçe plots ver gaan voor de rechtsachter, waardoor er ook daar moet worden opgelet.

Jorne Spileers, Kyriani Sabbe en Brandon Mechele lijken te gaan blijven, voor Bjorn Meijer en Zaïd Romero is er nog geen oplossing, maar die kan nog gezocht worden. Krijgt Vince Osuji een nieuwe kans? Dies Janse blijft de eerste piste aan inkomende zijde. Ook Abubacarr Sidi Kinteh, een 19-jarige Gambiaanse verdediger van Tromsø, werd genoemd. Die lijkt te kiezen voor Al Ahli.

Middenveld

Aleksandar Stankovic is terug naar Internazionale en Raphael Onyedika lijkt niet te houden. Steeds meer ploegen uit de Premier League komen voor hem aankloppen, maar de middenvelder mag enkel vertrekken bij een afdoende bod.

Ook hier lijkt 'The Sky The Limit' te gaan worden, want er wordt gehoopt op andermaal minstens veertig miljoen euro. En verder? Han Vanaken gaat uiteraard blijven, maar Club Brugge zou ook wel wat zien in de eigen jeugd met Cisse Sandra en Lynnt Audoor. Het blijft ook wachten op de doorbraak van Alejandro Granados.

Hugo Vetlesen liet zich zien in de Champions' Play-offs en blijft zo een belangrijke speler voor blauw-zwart. Felix Lemaréchal keert terug na een uitleenbeurt aan Strasbourg, ook Ludovit Reis mag misschien wel op een nieuwe kans hopen. Cheveyo Tsawa van Zürich lijkt de eerste aanwinst te gaan worden.

Aanval

Christos Tzolis is deze zomer niet te houden en is de volgende die (minstens) 40 miljoen euro zou moeten gaan opleveren. Aan interesse geen gebrek en dus is het eerder de vraag wanneer en waarheen hij vertrekt dan wel of hij vertrekt. Carlos Forbs mag vertrekken bij een heel goed bod, Gustaf Nilsson lijkt ook te gaan verkassen.

Nicolo Tresoldi mag niet vertrekken. De Italiaanse Duitser heeft ondertussen wel van zich laten horen en hij zou de deur voor een transfer wél op een flinke kier zetten ondertussen. Romeo Vermant lijkt wel te gaan blijven, terwijl Diakhon en Campbell mogelijk nog mogen hopen op een nieuwe kans.

Aan inkomende zijde wordt opnieuw werk gemaakt van Pablo Garcia. Die stond eerder ook al in de aandacht van RSC Anderlecht, maar zou nu dus de nieuwe aanwinst van Club Brugge worden. Als er nog iemand zou vertrekken, dan moeten er nog meer vervangers worden gezocht.