‘Belgische staf in Schotland: dit worden de twee assistenten van Vrancken’

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
| Reageer
‘Belgische staf in Schotland: dit worden de twee assistenten van Vrancken’
Foto: © photonews

Voeg Voetbalkrant toe als voorkeursbron op Google!

Wouter Vrancken staat op het punt een nieuw hoofdstuk in zijn trainerscarrière te beginnen. De 47-jarige Belg reist naar Edinburgh om zijn contract bij Hearts te ondertekenen en neemt met Tim Smolders en Céderique Tulleners twee Belgische assistenten mee naar Schotland, zo meldt Het Laatste Nieuws.

Vrancken kiest voor nieuwe uitdaging bij Hearts

Na passages bij Lommel SK, KV Mechelen, KRC Genk en KAA Gent staat Wouter Vrancken voor zijn eerste buitenlandse avontuur als hoofdtrainer. Bij Hearts krijgt hij de kans om zich te bewijzen in een competitie die steeds meer Belgische coaches aantrekt.

Vrancken bouwde de voorbije jaren een stevige reputatie op in het Belgische voetbal. Als speler was hij jarenlang een betrouwbare verdediger en middenvelder bij clubs als KV Mechelen, KAA Gent, KV Kortrijk en SK Lommel. Vooral bij KV Mechelen groeide hij uit tot een clubicoon dankzij zijn leiderschap en sterke band met de supporters.

Zijn trainersloopbaan begon bij Thes Sport, waar hij indruk maakte met aanvallend en verzorgd voetbal. Vervolgens leidde hij Lommel SK naar een sterke ontwikkeling voordat hij in 2018 bij KV Mechelen terechtkwam. Daar schreef hij geschiedenis door de club vanuit 1B terug naar de hoogste afdeling te loodsen. Later volgden succesvolle periodes bij Genk en Gent, waar hij zijn reputatie als moderne coach verder bevestigde.

Tim Smolders brengt ervaring op topniveau mee

Een van de namen die Vrancken meeneemt naar Edinburgh is Tim Smolders. De 45-jarige Antwerpenaar beschikt over een rijk verleden als speler én als coach.

Als middenvelder speelde Smolders voor onder meer Germinal Beerschot, Club Brugge, Charleroi en AA Gent. Hij stond bekend als een intelligente speler met een uitstekend tactisch inzicht en verzamelde honderden wedstrijden in het Belgische profvoetbal.

Lees ook... 'Wouter Vrancken kiest voor Schots avontuur en wees daarvoor héél leuke clubs uit Frankrijk én Engeland af'

Na zijn actieve carrière stapte hij vrij snel het trainersvak in. De afgelopen jaren werkte hij nauw samen met Karel Geraerts. Eerst bij Union Sint-Gillis, waar het duo bijna voor een sprookjesachtige landstitel zorgde, daarna bij Schalke 04 in Duitsland en recent nog bij Stade Reims in Frankrijk.

Door die internationale ervaring brengt Smolders een schat aan kennis mee naar Hearts. Zijn expertise in wedstrijdanalyse, organisatie en spelersbegeleiding maakt hem een belangrijke pion binnen de technische staf.

Céderique Tulleners vertegenwoordigt de nieuwe generatie

Met de 35-jarige Céderique Tulleners kiest Vrancken ook voor jong trainersbloed. Tulleners werkte de voorbije jaren gestaag aan zijn ontwikkeling binnen het Belgische voetbal.

Als speler bouwde hij geen uitgebreide profcarrière uit, maar al vroeg koos hij voor een toekomst als coach. Daardoor kon hij zich volledig toeleggen op opleiding, talentontwikkeling en individuele begeleiding van jonge spelers.

Zijn meest recente opdracht was bij Jong Cercle, waar hij het beloftenelftal van Cercle Brugge onder zijn hoede had. Daar kreeg hij lof voor zijn werk met jonge talenten en zijn vermogen om spelers klaar te stomen voor het eerste elftal. Binnen Hearts zal Tulleners vermoedelijk een belangrijke rol spelen in de dagelijkse trainingswerking en de ontwikkeling van jonge spelers.

Belgische staf moet Hearts nieuw elan geven

Met Vrancken, Smolders en Tulleners kiest Hearts voor een opvallend Belgische aanpak. De Schotse traditieclub hoopt met het trio opnieuw aansluiting te vinden bij de top van het Schotse voetbal achter de grootmachten Celtic en Rangers.

Voor Vrancken betekent het een unieke kans om zijn trainersfilosofie internationaal uit te dragen. Met de ervaring van Smolders en de frisse ideeën van Tulleners krijgt hij bovendien twee complementaire assistenten naast zich.

De komende weken zullen uitwijzen hoe snel het Belgische drietal zijn stempel kan drukken op Hearts. Eén zaak staat alvast vast: de club haalt niet alleen een nieuwe hoofdtrainer binnen, maar een volledige voetbalvisie die de voorbije jaren haar waarde heeft bewezen in België én daarbuiten.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
1e nationale VV
1e nationale VV Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
STVV
Cercle Brugge
Wouter Vrancken
Tim Smolders
Cederique Tulleners

Meer nieuws

'Wouter Vrancken kiest voor Schots avontuur en wees daarvoor héél leuke clubs uit Frankrijk én Engeland af'

'Wouter Vrancken kiest voor Schots avontuur en wees daarvoor héél leuke clubs uit Frankrijk én Engeland af'

21:40
2
📷 OFFICIEEL Kaiserslautern haalt speler weg bij RSC Anderlecht

📷 OFFICIEEL Kaiserslautern haalt speler weg bij RSC Anderlecht

09:12
1
WK-LIVE 24/6: Engeland geraakt niet voorbij Ghana, record voor Ronaldo

WK-LIVE 24/6: Engeland geraakt niet voorbij Ghana, record voor Ronaldo

09:37
De benen zijn even indrukwekkend als die van Lukaku: het profiel dat Garcia over het hoofd ziet? Analyse

De benen zijn even indrukwekkend als die van Lukaku: het profiel dat Garcia over het hoofd ziet?

08:30
3
Transfernieuws en Transfergeruchten 24/06: Vossen

Transfernieuws en Transfergeruchten 24/06: Vossen

07:30
Drama treft Frankrijk op WK: Deschamps verlaat plots het kamp

Drama treft Frankrijk op WK: Deschamps verlaat plots het kamp

08:00
2
‘Niemand zag dit aankomen: Jelle Vossen kiest verrassend voor nieuwe club’

‘Niemand zag dit aankomen: Jelle Vossen kiest verrassend voor nieuwe club’

07:30
2
Deze Rode Duivel komt in de basis tegen Nieuw-Zeeland: "We hopen dat ons WK niet gedaan is" Interview

Deze Rode Duivel komt in de basis tegen Nieuw-Zeeland: "We hopen dat ons WK niet gedaan is"

06:30
2
Napoli ontvouwt plannen mét De Bruyne en Lukaku én dat laatste is héél goed nieuws voor Anderlecht

Napoli ontvouwt plannen mét De Bruyne en Lukaku én dat laatste is héél goed nieuws voor Anderlecht

06:45
2
Spannende dagen voor STVV: onzekerheid over Europese thuiswedstrijden blijft

Spannende dagen voor STVV: onzekerheid over Europese thuiswedstrijden blijft

19:00
Terugkeer van Kindermans heeft gevolgen voor Anderlecht: "Er lopen gesprekken met die pion"

Terugkeer van Kindermans heeft gevolgen voor Anderlecht: "Er lopen gesprekken met die pion"

23:00
2
OFFICIEEL: STVV slaat grote slag die perfect past bij DNA van de Kanaries

OFFICIEEL: STVV slaat grote slag die perfect past bij DNA van de Kanaries

17:45
1
'Saoedische club biedt Leandro Trossard héél véél geld om... in tweede klasse te komen voetballen'

'Saoedische club biedt Leandro Trossard héél véél geld om... in tweede klasse te komen voetballen'

22:30
6
'Fenerbahçe verrast en wil Belgische verdediger redden van de Engelse derde klasse'

'Fenerbahçe verrast en wil Belgische verdediger redden van de Engelse derde klasse'

22:00
4
Twee basisspelers ontbraken op training van Rode Duivels

Twee basisspelers ontbraken op training van Rode Duivels

02:46
3
'Na Ordoñez staat ook Tzolis héél dicht bij transfer naar Premier League, Club Brugge pakt twee keer jackpot'

'Na Ordoñez staat ook Tzolis héél dicht bij transfer naar Premier League, Club Brugge pakt twee keer jackpot'

21:00
Geen drie zonder vier? 'José Mourinho wil ook deze sterkhouder uit de Premier League naar Real Madrid halen'

Geen drie zonder vier? 'José Mourinho wil ook deze sterkhouder uit de Premier League naar Real Madrid halen'

21:20
Hij moet gewoon spelen tegen Nieuw-Zeeland: Rudi Garcia moet zijn voorzichtigheid overboord smijten

Hij moet gewoon spelen tegen Nieuw-Zeeland: Rudi Garcia moet zijn voorzichtigheid overboord smijten

20:40
3
BREAKING: RSC Anderlecht heeft een nieuwe coach

BREAKING: RSC Anderlecht heeft een nieuwe coach

20:05
22
WK-LIVE 23/6: Portugal haalt uit tegen Oezbekistan, CR7 scoort twee keer

WK-LIVE 23/6: Portugal haalt uit tegen Oezbekistan, CR7 scoort twee keer

21:01
'Italiaanse derdeklasser stunt met komst van Ronaldinho én... hij wordt als speler geregistreerd'

'Italiaanse derdeklasser stunt met komst van Ronaldinho én... hij wordt als speler geregistreerd'

20:20
Op z'n Hollands! Nederlanders nemen geen blad voor de mond ove de (wan)prestaties van de Rode Duivels

Op z'n Hollands! Nederlanders nemen geen blad voor de mond ove de (wan)prestaties van de Rode Duivels

20:00
4
Doorbraak in het transferdossier van Nathan De Cat? Hier speelt het goudhaantje van Anderlecht volgend seizoen

Doorbraak in het transferdossier van Nathan De Cat? Hier speelt het goudhaantje van Anderlecht volgend seizoen

19:40
4
Achter de schermen bij Real Madrid: De Koninklijke ontkent in statement interesse in absolute ster, maar...

Achter de schermen bij Real Madrid: De Koninklijke ontkent in statement interesse in absolute ster, maar...

19:20
Het is eigenlijk absurd: ze spelen zelfs niet op hun beste niveau en laten het zo makkelijk lijken

Het is eigenlijk absurd: ze spelen zelfs niet op hun beste niveau en laten het zo makkelijk lijken

18:30
4
Nieuwe blamage op komst voor Duivels? Nieuw-Zeeland wil geschiedenis schrijven

Nieuwe blamage op komst voor Duivels? Nieuw-Zeeland wil geschiedenis schrijven

17:20
1
📷 KAA Gent neemt afscheid van deze pion: opvolger al bekend?

📷 KAA Gent neemt afscheid van deze pion: opvolger al bekend?

16:02
Krijgt Vanhaezebrouck gelijk? Rode Duivels betalen nu de prijs voor één opvallende keuze

Krijgt Vanhaezebrouck gelijk? Rode Duivels betalen nu de prijs voor één opvallende keuze

16:40
9
📷 OFFICIEEL OH Leuven heeft nieuwe coach beet

📷 OFFICIEEL OH Leuven heeft nieuwe coach beet

15:38
6
‘Standard haalt bekende ex-Rode Duivel naar technische staf’

‘Standard haalt bekende ex-Rode Duivel naar technische staf’

15:00
5
Ghanese ‘tovenaar’ heeft Harry Kane vervloekt (en deed het eerder al met Ronaldo)

Ghanese ‘tovenaar’ heeft Harry Kane vervloekt (en deed het eerder al met Ronaldo)

15:30
2
‘Club Brugge vindt nieuwe rechterhand van Ivan Leko: deal bijna rond’

‘Club Brugge vindt nieuwe rechterhand van Ivan Leko: deal bijna rond’

14:00
2
Is deze man dan de oplossing? Rudi Garcia zoekt antwoord op grootste Nieuw-Zeelandse wapen

Is deze man dan de oplossing? Rudi Garcia zoekt antwoord op grootste Nieuw-Zeelandse wapen

14:40
13
Transfernieuws en Transfergeruchten 23/06: Van Der Brempt

Transfernieuws en Transfergeruchten 23/06: Van Der Brempt

13:30
📷 ‘Champions League-club wil Belg plots dumpen: uitleenbeurt naar JPL op komst?’

📷 ‘Champions League-club wil Belg plots dumpen: uitleenbeurt naar JPL op komst?’

13:30
7
OFFICIEEL Cercle Brugge laat verdediger vertrekken

OFFICIEEL Cercle Brugge laat verdediger vertrekken

12:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 10
Club Brugge Club Brugge 5-0 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

Mauve Nostalgie Mauve Nostalgie over 📷 OFFICIEEL Kaiserslautern haalt speler weg bij RSC Anderlecht El Malvario El Malvario over Les Diables éliminés dès vendredi ? "J'espère que non..." TIGERMANIA TIGERMANIA over 'Fenerbahçe verrast en wil Belgische verdediger redden van de Engelse derde klasse' Stigo12 Stigo12 over Was dit de eerste echte fout van Rudi Garcia? TIGERMANIA TIGERMANIA over 'Saoedische club biedt Leandro Trossard héél véél geld om... in tweede klasse te komen voetballen' jawaddedadde jawaddedadde over De benen zijn even indrukwekkend als die van Lukaku: het profiel dat Garcia over het hoofd ziet? Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over Drama treft Frankrijk op WK: Deschamps verlaat plots het kamp sarah. sarah. over Napoli ontvouwt plannen mét De Bruyne en Lukaku én dat laatste is héél goed nieuws voor Anderlecht sarah. sarah. over 'Wouter Vrancken kiest voor Schots avontuur en wees daarvoor héél leuke clubs uit Frankrijk én Engeland af' Stigo12 Stigo12 over Deze Rode Duivel komt in de basis tegen Nieuw-Zeeland: "We hopen dat ons WK niet gedaan is" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved