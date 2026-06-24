‘Belgische staf in Schotland: dit worden de twee assistenten van Vrancken’

Wouter Vrancken staat op het punt een nieuw hoofdstuk in zijn trainerscarrière te beginnen. De 47-jarige Belg reist naar Edinburgh om zijn contract bij Hearts te ondertekenen en neemt met Tim Smolders en Céderique Tulleners twee Belgische assistenten mee naar Schotland, zo meldt Het Laatste Nieuws.

Vrancken kiest voor nieuwe uitdaging bij Hearts

Na passages bij Lommel SK, KV Mechelen, KRC Genk en KAA Gent staat Wouter Vrancken voor zijn eerste buitenlandse avontuur als hoofdtrainer. Bij Hearts krijgt hij de kans om zich te bewijzen in een competitie die steeds meer Belgische coaches aantrekt.

Vrancken bouwde de voorbije jaren een stevige reputatie op in het Belgische voetbal. Als speler was hij jarenlang een betrouwbare verdediger en middenvelder bij clubs als KV Mechelen, KAA Gent, KV Kortrijk en SK Lommel. Vooral bij KV Mechelen groeide hij uit tot een clubicoon dankzij zijn leiderschap en sterke band met de supporters.

Zijn trainersloopbaan begon bij Thes Sport, waar hij indruk maakte met aanvallend en verzorgd voetbal. Vervolgens leidde hij Lommel SK naar een sterke ontwikkeling voordat hij in 2018 bij KV Mechelen terechtkwam. Daar schreef hij geschiedenis door de club vanuit 1B terug naar de hoogste afdeling te loodsen. Later volgden succesvolle periodes bij Genk en Gent, waar hij zijn reputatie als moderne coach verder bevestigde.

Tim Smolders brengt ervaring op topniveau mee

Een van de namen die Vrancken meeneemt naar Edinburgh is Tim Smolders. De 45-jarige Antwerpenaar beschikt over een rijk verleden als speler én als coach.

Als middenvelder speelde Smolders voor onder meer Germinal Beerschot, Club Brugge, Charleroi en AA Gent. Hij stond bekend als een intelligente speler met een uitstekend tactisch inzicht en verzamelde honderden wedstrijden in het Belgische profvoetbal.



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Na zijn actieve carrière stapte hij vrij snel het trainersvak in. De afgelopen jaren werkte hij nauw samen met Karel Geraerts. Eerst bij Union Sint-Gillis, waar het duo bijna voor een sprookjesachtige landstitel zorgde, daarna bij Schalke 04 in Duitsland en recent nog bij Stade Reims in Frankrijk.

Door die internationale ervaring brengt Smolders een schat aan kennis mee naar Hearts. Zijn expertise in wedstrijdanalyse, organisatie en spelersbegeleiding maakt hem een belangrijke pion binnen de technische staf.

Céderique Tulleners vertegenwoordigt de nieuwe generatie

Met de 35-jarige Céderique Tulleners kiest Vrancken ook voor jong trainersbloed. Tulleners werkte de voorbije jaren gestaag aan zijn ontwikkeling binnen het Belgische voetbal.

Als speler bouwde hij geen uitgebreide profcarrière uit, maar al vroeg koos hij voor een toekomst als coach. Daardoor kon hij zich volledig toeleggen op opleiding, talentontwikkeling en individuele begeleiding van jonge spelers.

Zijn meest recente opdracht was bij Jong Cercle, waar hij het beloftenelftal van Cercle Brugge onder zijn hoede had. Daar kreeg hij lof voor zijn werk met jonge talenten en zijn vermogen om spelers klaar te stomen voor het eerste elftal. Binnen Hearts zal Tulleners vermoedelijk een belangrijke rol spelen in de dagelijkse trainingswerking en de ontwikkeling van jonge spelers.

Belgische staf moet Hearts nieuw elan geven

Met Vrancken, Smolders en Tulleners kiest Hearts voor een opvallend Belgische aanpak. De Schotse traditieclub hoopt met het trio opnieuw aansluiting te vinden bij de top van het Schotse voetbal achter de grootmachten Celtic en Rangers.

Voor Vrancken betekent het een unieke kans om zijn trainersfilosofie internationaal uit te dragen. Met de ervaring van Smolders en de frisse ideeën van Tulleners krijgt hij bovendien twee complementaire assistenten naast zich.

De komende weken zullen uitwijzen hoe snel het Belgische drietal zijn stempel kan drukken op Hearts. Eén zaak staat alvast vast: de club haalt niet alleen een nieuwe hoofdtrainer binnen, maar een volledige voetbalvisie die de voorbije jaren haar waarde heeft bewezen in België én daarbuiten.