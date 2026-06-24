‘Transferalarm in Mechelen: Bundesliga lonkt voor sterkhouder van Malinwa’

José Marsà staat nadrukkelijk in de belangstelling van 1. FC Köln. De Duitse traditieclub zoekt versterking achterin en ziet in de Spaanse verdediger een interessante opportuniteit. Een transfer lijkt haalbaar, al loert er concurrentie uit Spanje en Italië.

Wie is José Marsà?

José Marsà (24) is een linksvoetige centrale verdediger uit Spanje, geboren op 31 juli 2002 in Barcelona. Hij genoot zijn opleiding bij de jeugdacademie van Espanyol en maakte later de overstap naar de jeugdwerking van FC Barcelona. Vervolgens trok hij naar Sporting CP, waar hij voornamelijk uitkwam voor de beloften.

Na passages bij Sporting en FC Andorra zette Marsà in de zomer van 2024 zijn handtekening bij KV Mechelen. De Belgische club betaalde naar verluidt ongeveer 160.000 euro om hem weg te halen uit Andorra. Sindsdien groeide hij uit tot een vaste waarde in de defensie van Malinwa.

Sterk seizoen bij KV Mechelen

Marsà maakte in zijn eerste seizoen in België meteen indruk. In de reguliere competitie kwam hij 23 keer in actie in de Jupiler Pro League. Daarin was hij goed voor één doelpunt en drie assists. Ook tijdens de Champions' Play-offs bleef hij een vaste pion met nog eens tien wedstrijden op de teller.

Zijn sterke prestaties bleven niet onopgemerkt. Dankzij zijn verzorgde opbouw, goede positionering en linkerbeen is hij een profiel dat gegeerd is op de transfermarkt. Volgens Transfermarkt wordt zijn marktwaarde momenteel geschat op ongeveer 3,5 miljoen euro.

Köln wil toeslaan

Volgens verschillende bronnen wil 1. FC Köln deze zomer een linksvoetige centrale verdediger aantrekken en staat Marsà hoog op de verlanglijst. De Bundesliga-club zou hopen de deal af te ronden voor een bedrag van net geen 1,5 miljoen euro.





Dat relatief lage prijskaartje heeft alles te maken met zijn contractsituatie. Marsà ligt nog slechts één seizoen onder contract bij KV Mechelen, waardoor de club mogelijk openstaat voor onderhandelingen om volgend jaar geen transfervrije uitstroom te riskeren.

Concurrentie uit Spanje en Italië

Een overstap naar Duitsland spreekt Marsà naar verluidt aan, maar Köln is niet alleen. Ook twee clubs uit La Liga volgen zijn situatie op de voet. Daarnaast wordt de naam van het Italiaanse Sassuolo genoemd als mogelijke bestemming.

De komende weken beloven dan ook cruciaal te worden. Voor KV Mechelen dreigt een moeilijke evenwichtsoefening: cashen op een speler die sportief belangrijk is, of proberen hem nog een seizoen aan boord te houden.