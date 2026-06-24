‘Transferalarm in Mechelen: Bundesliga lonkt voor sterkhouder van Malinwa’

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
| 3 reacties
‘Transferalarm in Mechelen: Bundesliga lonkt voor sterkhouder van Malinwa’
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

José Marsà staat nadrukkelijk in de belangstelling van 1. FC Köln. De Duitse traditieclub zoekt versterking achterin en ziet in de Spaanse verdediger een interessante opportuniteit. Een transfer lijkt haalbaar, al loert er concurrentie uit Spanje en Italië.

Wie is José Marsà?

José Marsà (24) is een linksvoetige centrale verdediger uit Spanje, geboren op 31 juli 2002 in Barcelona. Hij genoot zijn opleiding bij de jeugdacademie van Espanyol en maakte later de overstap naar de jeugdwerking van FC Barcelona. Vervolgens trok hij naar Sporting CP, waar hij voornamelijk uitkwam voor de beloften.

Na passages bij Sporting en FC Andorra zette Marsà in de zomer van 2024 zijn handtekening bij KV Mechelen. De Belgische club betaalde naar verluidt ongeveer 160.000 euro om hem weg te halen uit Andorra. Sindsdien groeide hij uit tot een vaste waarde in de defensie van Malinwa.

Sterk seizoen bij KV Mechelen

Marsà maakte in zijn eerste seizoen in België meteen indruk. In de reguliere competitie kwam hij 23 keer in actie in de Jupiler Pro League. Daarin was hij goed voor één doelpunt en drie assists. Ook tijdens de Champions' Play-offs bleef hij een vaste pion met nog eens tien wedstrijden op de teller.

Zijn sterke prestaties bleven niet onopgemerkt. Dankzij zijn verzorgde opbouw, goede positionering en linkerbeen is hij een profiel dat gegeerd is op de transfermarkt. Volgens Transfermarkt wordt zijn marktwaarde momenteel geschat op ongeveer 3,5 miljoen euro.

Köln wil toeslaan

Volgens verschillende bronnen wil 1. FC Köln deze zomer een linksvoetige centrale verdediger aantrekken en staat Marsà hoog op de verlanglijst. De Bundesliga-club zou hopen de deal af te ronden voor een bedrag van net geen 1,5 miljoen euro.

Dat relatief lage prijskaartje heeft alles te maken met zijn contractsituatie. Marsà ligt nog slechts één seizoen onder contract bij KV Mechelen, waardoor de club mogelijk openstaat voor onderhandelingen om volgend jaar geen transfervrije uitstroom te riskeren.

Concurrentie uit Spanje en Italië

Een overstap naar Duitsland spreekt Marsà naar verluidt aan, maar Köln is niet alleen. Ook twee clubs uit La Liga volgen zijn situatie op de voet. Daarnaast wordt de naam van het Italiaanse Sassuolo genoemd als mogelijke bestemming.

De komende weken beloven dan ook cruciaal te worden. Voor KV Mechelen dreigt een moeilijke evenwichtsoefening: cashen op een speler die sportief belangrijk is, of proberen hem nog een seizoen aan boord te houden.

3 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Bundesliga
Bundesliga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
1. FC Köln
KV Mechelen
Jose Marsa

Meer nieuws

‘Is dit voldoende? Westerlo krijgt voorstel van 3,8 miljoen euro voor sterkhouder’

‘Is dit voldoende? Westerlo krijgt voorstel van 3,8 miljoen euro voor sterkhouder’

15:20
Wie is Vitor Bruno, de vaste rechterhand van Conceiçao die RSC Anderlecht weer op de rails moet krijgen? Analyse

Wie is Vitor Bruno, de vaste rechterhand van Conceiçao die RSC Anderlecht weer op de rails moet krijgen?

14:40
🎥 ‘Wouter Vrancken is nog niet voorgesteld, maar Hearts plukt wel al speler weg uit België’

🎥 ‘Wouter Vrancken is nog niet voorgesteld, maar Hearts plukt wel al speler weg uit België’

15:00
1
‘Anderlecht dacht zijn droomtrainer beet te hebben, tot alles plots kantelde’

‘Anderlecht dacht zijn droomtrainer beet te hebben, tot alles plots kantelde’

14:00
5
📷 OFFICIEEL Cercle Brugge haalt doelpuntenmachine weg bij KRC Genk

📷 OFFICIEEL Cercle Brugge haalt doelpuntenmachine weg bij KRC Genk

13:30
WK-LIVE 24/6: Scheids voor België-Nieuw-Zeeland bekend

WK-LIVE 24/6: Scheids voor België-Nieuw-Zeeland bekend

14:12
‘Belgische topclubs tonen interesse in ex-speler van Royal Antwerp FC’

‘Belgische topclubs tonen interesse in ex-speler van Royal Antwerp FC’

12:30
Verrassend: de Democratische Republiek Congo... doet het zonder zijn Belgische Congolezen

Verrassend: de Democratische Republiek Congo... doet het zonder zijn Belgische Congolezen

12:00
Argentinië vermijden in de achtste finales of Spanje in de kwartfinales? Opinie

Argentinië vermijden in de achtste finales of Spanje in de kwartfinales?

11:20
6
‘Club Brugge jaagt op wereldkeeper: wordt dit de stunttransfer van deze zomer?’

‘Club Brugge jaagt op wereldkeeper: wordt dit de stunttransfer van deze zomer?’

10:45
18
📷 OFFICIEEL Vorig seizoen bij Beerschot via uitleenbeurt, nu naar Jupiler Pro League

📷 OFFICIEEL Vorig seizoen bij Beerschot via uitleenbeurt, nu naar Jupiler Pro League

10:30
3
📷 OFFICIEEL Kaiserslautern haalt speler weg bij RSC Anderlecht

📷 OFFICIEEL Kaiserslautern haalt speler weg bij RSC Anderlecht

09:12
7
Baby op komst? Mishel Gerzig laat horen dat gezin Courtois mogelijk nog uitbreidt Naast de fiets

Baby op komst? Mishel Gerzig laat horen dat gezin Courtois mogelijk nog uitbreidt

10:00
‘Belgische staf in Schotland: dit worden de twee assistenten van Vrancken’

‘Belgische staf in Schotland: dit worden de twee assistenten van Vrancken’

09:00
5
De benen zijn even indrukwekkend als die van Lukaku: het profiel dat Garcia over het hoofd ziet? Analyse

De benen zijn even indrukwekkend als die van Lukaku: het profiel dat Garcia over het hoofd ziet?

08:30
4
Transfernieuws en Transfergeruchten 24/06: Vossen

Transfernieuws en Transfergeruchten 24/06: Vossen

07:30
Drama treft Frankrijk op WK: Deschamps verlaat plots het kamp

Drama treft Frankrijk op WK: Deschamps verlaat plots het kamp

08:00
6
‘Niemand zag dit aankomen: Jelle Vossen kiest verrassend voor nieuwe club’

‘Niemand zag dit aankomen: Jelle Vossen kiest verrassend voor nieuwe club’

07:30
5
Deze Rode Duivel komt in de basis tegen Nieuw-Zeeland: "We hopen dat ons WK niet gedaan is" Interview

Deze Rode Duivel komt in de basis tegen Nieuw-Zeeland: "We hopen dat ons WK niet gedaan is"

06:30
5
Napoli ontvouwt plannen mét De Bruyne en Lukaku én dat laatste is héél goed nieuws voor Anderlecht

Napoli ontvouwt plannen mét De Bruyne en Lukaku én dat laatste is héél goed nieuws voor Anderlecht

06:45
5
Terugkeer van Kindermans heeft gevolgen voor Anderlecht: "Er lopen gesprekken met die pion"

Terugkeer van Kindermans heeft gevolgen voor Anderlecht: "Er lopen gesprekken met die pion"

23:00
2
'Saoedische club biedt Leandro Trossard héél véél geld om... in tweede klasse te komen voetballen'

'Saoedische club biedt Leandro Trossard héél véél geld om... in tweede klasse te komen voetballen'

22:30
9
'Fenerbahçe verrast en wil Belgische verdediger redden van de Engelse derde klasse'

'Fenerbahçe verrast en wil Belgische verdediger redden van de Engelse derde klasse'

22:00
5
'Wouter Vrancken kiest voor Schots avontuur en wees daarvoor héél leuke clubs uit Frankrijk én Engeland af'

'Wouter Vrancken kiest voor Schots avontuur en wees daarvoor héél leuke clubs uit Frankrijk én Engeland af'

21:40
2
Twee basisspelers ontbraken op training van Rode Duivels

Twee basisspelers ontbraken op training van Rode Duivels

02:46
2
'Na Ordoñez staat ook Tzolis héél dicht bij transfer naar Premier League, Club Brugge pakt twee keer jackpot'

'Na Ordoñez staat ook Tzolis héél dicht bij transfer naar Premier League, Club Brugge pakt twee keer jackpot'

21:00
Geen drie zonder vier? 'José Mourinho wil ook deze sterkhouder uit de Premier League naar Real Madrid halen'

Geen drie zonder vier? 'José Mourinho wil ook deze sterkhouder uit de Premier League naar Real Madrid halen'

21:20
BREAKING: RSC Anderlecht heeft een nieuwe coach

BREAKING: RSC Anderlecht heeft een nieuwe coach

20:05
27
Hij moet gewoon spelen tegen Nieuw-Zeeland: Rudi Garcia moet zijn voorzichtigheid overboord smijten

Hij moet gewoon spelen tegen Nieuw-Zeeland: Rudi Garcia moet zijn voorzichtigheid overboord smijten

20:40
4
WK-LIVE 23/6: Portugal haalt uit tegen Oezbekistan, CR7 scoort twee keer

WK-LIVE 23/6: Portugal haalt uit tegen Oezbekistan, CR7 scoort twee keer

21:01
Doorbraak in het transferdossier van Nathan De Cat? Hier speelt het goudhaantje van Anderlecht volgend seizoen

Doorbraak in het transferdossier van Nathan De Cat? Hier speelt het goudhaantje van Anderlecht volgend seizoen

19:40
4
'Italiaanse derdeklasser stunt met komst van Ronaldinho én... hij wordt als speler geregistreerd'

'Italiaanse derdeklasser stunt met komst van Ronaldinho én... hij wordt als speler geregistreerd'

20:20
Op z'n Hollands! Nederlanders nemen geen blad voor de mond ove de (wan)prestaties van de Rode Duivels

Op z'n Hollands! Nederlanders nemen geen blad voor de mond ove de (wan)prestaties van de Rode Duivels

20:00
5
Spannende dagen voor STVV: onzekerheid over Europese thuiswedstrijden blijft

Spannende dagen voor STVV: onzekerheid over Europese thuiswedstrijden blijft

19:00
Achter de schermen bij Real Madrid: De Koninklijke ontkent in statement interesse in absolute ster, maar...

Achter de schermen bij Real Madrid: De Koninklijke ontkent in statement interesse in absolute ster, maar...

19:20
OFFICIEEL: STVV slaat grote slag die perfect past bij DNA van de Kanaries

OFFICIEEL: STVV slaat grote slag die perfect past bij DNA van de Kanaries

17:45
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 10
Club Brugge Club Brugge 5-0 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

JaKu JaKu over ‘Club Brugge jaagt op wereldkeeper: wordt dit de stunttransfer van deze zomer?’ E. Stoefs E. Stoefs over Argentinië vermijden in de achtste finales of Spanje in de kwartfinales? Meut Meut over De Bruyne en Tielemans in kortsluiting: Garcia moet zware knoop doorhakken cartman_96 cartman_96 over ‘Anderlecht dacht zijn droomtrainer beet te hebben, tot alles plots kantelde’ JaKu JaKu over Thibaut Courtois geeft media veeg uit de pan: "90 procent fout" Stigo12 Stigo12 over 🎥 ‘Wouter Vrancken is nog niet voorgesteld, maar Hearts plukt wel al speler weg uit België’ cartman_96 cartman_96 over Napoli ontvouwt plannen mét De Bruyne en Lukaku én dat laatste is héél goed nieuws voor Anderlecht Swakke25 Swakke25 over ‘Transferalarm in Mechelen: Bundesliga lonkt voor sterkhouder van Malinwa’ El Malvario El Malvario over Les Diables éliminés dès vendredi ? "J'espère que non..." Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille over Rudi Garcia doit jeter sa prudence par-dessus bord : ce changement est inévitable contre la Nouvelle-Zélande Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved