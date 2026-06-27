Buitenlandse pers in shock door Rode Duivels

De Rode Duivels hebben zich herpakt, zowel qua spel als in het klassement, door Nieuw-Zeeland met 5-1 te verslaan. Daarmee winnen ze weer wat krediet bij de internationale pers. Ook bij de Kiwi's, die vol ontzag zijn voor wat ze zagen.

De buitenlandse media hadden de Rode Duivels niet gespaard na hun moeizame start tegen Egypte en daarna tegen Iran. Het was dus interessant om te horen of de trotse reactie van de groep naar waarde zou worden geschat. Dat is gebeurd.

Bij onze buren is L'Equipe lovend: "De Rode Duivels waren collectief en technisch duidelijk de betere en versloegen Nieuw-Zeeland met gemak na een lawine aan doelpogingen in de eerste helft. Trossard deed alle sceptici zwijgen en is de meest constante Rode Duivel van dit WK."

De Duivels gaven antwoord op de kritiek

"Dit is zonder twijfel geruststellend en bevrijdend voor de Belgische ploeg, eindelijk verlost van alle druk. Ze begint nu als het ware aan een nieuw toernooi in haar basiskamp in Seattle, zoals voorzien, met nieuwe perspectieven en ambities", gaan onze Franse collega’s verder.

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In Spanje benadrukte El País ook de invloed van Leandro Trossard: "België heeft alle twijfels weggenomen. Ze hadden een zege nodig en leverden de beste prestatie van dit toernooi. De Rode Duivels vernederden Nieuw-Zeeland, dat geen partij was voor de veel sterkere Belgen, aangevoerd door Leandro Trossard."

In de Italiaanse pers ziet de Gazzetta dello Sport daar nog andere symbolen in: "De gouden generatie is nog niet verroest. Het feit dat het de twee Napoli-sterren, De Bruyne en Lukaku, waren die in vergelijking met Egypte het verschil maakten in doelpunten, is erg belangrijk."



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Nieuw-Zeeland overrompeld

Aan Nieuw-Zeelandse kant kon de New Zealand Herald niet anders dan de Belgische superioriteit erkennen: "Dit is de harde realiteit wanneer je het opneemt tegen een grote Europese ploeg. Een wrede uitschakeling die nog jaren zal bijblijven. België verdiende zijn 5-1-zege volledig en had op een andere avond makkelijk nog één of twee doelpunten extra kunnen maken."

"Na een degelijke defensieve eerste helft – op een vermijdbaar tegendoelpunt na – stortten de All Whites in de tweede periode volledig in, ondanks een reeks wissels." Na de harde woorden zijn er nu dus bloemen voor de Duivels. Laten we hopen dat de internationale pers ook na de zestiende finales van woensdagavond even lovend is.