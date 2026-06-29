Union biedt ver onder de vraagprijs maar krijgt hulp: "Ik wil de stap graag maken"

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Union biedt ver onder de vraagprijs maar krijgt hulp: "Ik wil de stap graag maken"
Foto: © photonews
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Union SG wil zich deze zomer versterken met Milan Hokke, maar voorlopig liggen de clubs nog ver uit elkaar. De verdediger van ADO Den Haag wil zelf graag naar Brussel, alleen mikt zijn club op een veel hogere transfersom dan het eerste bod van Union.

Union SG bouwt aan zijn kern voor volgend seizoen. Terwijl een aantal spelers zullen vertrekken, denk bijvoorbeeld aan Anan Khalaili die naar de Serie A kan, zullen er ook nieuwe namen neerstrijken in het Dudenpark.

Union biedt op Milan Hokke

De Brusselaars willen Milan Hokke, een 22-jarige centrale verdediger, er bijzonder graag bij. Union is concreet en heeft al een bod van 900.000 euro ingediend bij ADO Den Haag. Onder de indruk zijn ze in Nederland zeker niet van het bod.

Volgens AD wil Den Haag op een recordbedrag van om en rond de 2,5 miljoen euro mikken. Op deze manier speelt de club met vuur, want écht sterk zou het niet in zijn schoenen staan. Hokke ligt nog maar één seizoen onder contract bij de club en wil bovendien zelf graag weg.

ADO Den Haag mikt op recordbedrag

"De status is dat ik deze stap graag wil maken", gaf hij openlijk toe bij Omroep West Sport. "Dat is wel bekend. Ik denk dat jullie dat allemaal wel kunnen gezien hebben in de media. Ik denk dat het sowieso sportief voor mij een hele mooie stap is met gegarandeerd Europees voetbal.

Hokke wil zelf graag naar Union

"Alleen uiteindelijk is het nog niet aan mij", beseft Hokke. "En de clubs zullen er met elkaar moeten uitkomen." Nu blijft het maar de vraag of dat zal gebeuren. Er zal nog veel water bij de wijn moeten gedaan worden om tot een akkoord te komen.

Volgens Transfermarkt is Union de meest redelijke partij. Het medium schat de marktwaarde van de Nederlander in op 400.000 euro. De komende dagen moeten uitwijzen of Union zijn bod zal verhogen en of ADO bereid is om zijn vraagprijs te laten zakken.

De wil van de speler lijkt in ieder geval duidelijk, maar voorlopig ligt de bal vooral bij de clubs. Hokke hoopt alvast dat zijn gewenste stap richting Europees voetbal niet op de onderhandelingstafel sneuvelt.

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