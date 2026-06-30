Opvallend voorstel voor Garcia: "Lukaku op de bank tegen Senegal"

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Opvallend voorstel voor Garcia: "Lukaku op de bank tegen Senegal"
Foto: © photonews
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Senegal wacht op de Rode Duivels. Volgens Tom Saintfiet, de Belgische bondscoach van Mali, krijgt België het bijzonder lastig tegen een ploeg die hij beschouwt als één van de sterkst mogelijke tegenstanders.

De Rode Duivels kennen hun volgende hindernis. Deze woensdag om 22 uur (Belgische tijd) treffen ze in Seattle Senegal, met een ticket voor de achtste finales van het WK als inzet. Op papier liggen beide ploegen dicht bij elkaar. Maar één detail zou wel eens in het voordeel van België kunnen spelen.

Een voordeel tegenover Senegal

In tegenstelling tot de Leeuwen van Teranga moeten de mannen van Rudi Garcia niet dwars door een deel van het continent reizen. Senegal moet bijna 4.000 kilometer afleggen vanuit zijn basiskamp om Seattle te bereiken. Een lange verplaatsing die tijd, organisatie en energie vraagt, terwijl de Rode Duivels zich in comfortabelere omstandigheden op deze wedstrijd kunnen voorbereiden.

In gesprek met La DH verwacht de voormalige bondscoach van Mali, de Belg Tom Saintfiet, desondanks een enorme uitdaging voor België. "Senegal heeft veel aanvallende kwaliteiten met Mané, Jackson, Gueye of Mbaye, maar je mag niet uit het oog verliezen dat het ook een ploeg is die in de andere linies offensief potentieel heeft."

"Het middenveld kan dominant zijn en het wordt voor België een echte uitdaging om dat te controleren. Ik zou spelen met een middenveld Onana-Tielemans-De Bruyne, ook al vind ik Tielemans niet indrukwekkend op dit WK."

Let op de flankspelers van Senegal

Senegal zoekt vaak de flanken op. "De Senegalese backs spelen ook graag hoog om druk te zetten. Een ander element dat bepalend kan zijn, is de breedte van de Senegalese kern. De meeste spelers komen uit in de vijf grote Europese competities. België heeft naar mijn gevoel minder opties vanop de bank dan Senegal om te wisselen en toch dezelfde kwaliteit te behouden. En met mogelijk verlengingen kan de bank het verschil maken."

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Lukaku op de bank?

Volgens Saintfiet heeft België wel een wapen om Senegal pijn te doen. "In die logica zou ik Lukaku op de bank zetten. Senegal is een ploeg die graag het spel dicteert en dat kan een voordeel zijn voor België. Door de offensieve omschakeling te gebruiken, hun beste wapen, kan de Belgische ploeg de Senegalezen in de problemen brengen. Daarom zou ik Fernandez-Pardo opstellen om die diepte te zoeken, met spelers als Doku en Lukebakio. Senegal is de slechtst mogelijke tegenstander om te treffen, het is fifty-fifty, maar ik vergeet niet dat ze in de groepsfase zes doelpunten hebben geïncasseerd."

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