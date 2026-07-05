DONE DEAL: JPL-club gaat hard en mag opnieuw miljoenen bijschrijven op de rekening

Josimar Alcocer is niet langer speler van Westerlo. De Costa Ricaanse aanvaller heeft de Kempen verlaten om te tekenen bij Sparta Praag. De Kemphanen halen zo wel opnieuw heel wat geld in het laatje binnen.

Westerlo had er een goed oog in toen het Josimar Alcocer drie jaar geleden rechtstreeks bij Alajuelense in Costa Rica ging halen. Voor iets meer dan een miljoen euro overgenomen, had Alcocer logischerwijs wat tijd nodig om te wennen aan de intensiteit van het Belgische voetbal, bij zijn eerste ervaring ver weg van zijn vertrouwde omgeving. Hij blesseerde zich bovendien aan de knie in een van zijn eerste matchen tegen Anderlecht.

KVC Westerlo maakt stevige winst op Alcocer

Maar gaandeweg groeide zijn vertrouwen, tot hij dit seizoen steeds vaker een vaste waarde werd in het elftal van Issame Charaï. Zijn creativiteit en zijn dribbels op de linkerflank hielpen om van Westerlo een aantrekkelijke en relatief onvoorspelbare ploeg te maken.

De 21-jarige flankaanvaller blijft geen vierde seizoen in ’t Kuipje: hij heeft een contract voor vier jaar getekend bij Sparta Praag, dat 3,5 miljoen euro neertelde om hem binnen te halen.

Een transfer met het stempel van Tomáš Rosický

"Hoewel Josimar nog jong is, heeft hij zich perfect aangepast aan het Europese voetbal. Hij heeft al tweeënhalf jaar ervaring in de zeer competitieve Belgische competitie, waar hij een onbetwiste basisspeler was, en meer dan 30 interlands voor de nationale ploeg van Costa Rica. Hij kan op beide flanken spelen. Hij is een snelle, krachtige en dynamische speler, gevaarlijk zowel in de opbouw als in de snelle omschakeling tegen een open verdediging. We zijn ervan overtuigd dat onze speelstijl hem zal helpen zijn ontwikkeling voort te zetten en bij Sparta een nieuwe, significante stap te zetten", legt Tomáš Rosický uit, de illustere ex-speler van Arsenal en nu sportief directeur van Sparta Praag, in het officiële persbericht.

Josimar Alcocer (op de foto tegenover Boli Bolingoli tijdens een match tegen Standard) ruilt dus de rust van de Kempen in voor de drukte van een Europese hoofdstad. De druk wordt ook van een ander kaliber: tweede in het voorbije Tsjechische kampioenschap, komt Sparta uit een achtste finale in de Conference League en wil het opnieuw op alle fronten meestrijden.



