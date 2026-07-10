Na alle onrust komt Genk met bijzonder belangrijk nieuws

KRC Genk heeft in een woelige voorbereiding voor belangrijk goed nieuws gezorgd. Matte Smets verlengt zijn contract tot 2030 en spreekt meteen zijn ambitie uit. De verdediger wil uitgroeien tot leider en met de Limburgers eindelijk een prijs pakken.

Matte Smets blijft langer bij KRC Genk, dat heeft de club vrijdagnamiddag meegedeeld. De club heeft het contract van de centrale verdediger opengebroken. Hij tekende bij tot 2030 en blijft zo nog vier jaar lang aan boord.

Smets tekent bij tot 2030

Voor Genk is dit fantastisch nieuws, Smets wordt nog steeds als een van de grootste Belgische talenten gezien in de verdediging. Op zijn 22e kwam hij al 98 keer in actie voor de Smurfen. Hij kon één doelpunt maken en was goed voor drie assists.

Head of Football Dimitri de Condé is in de wolken met de contractverlenging. "Matte is niet zomaar een centrale verdediger. Hij is een natuurlijke leider. Iemand die zijn verantwoordelijkheid neemt. Die elke dag hard werkt. Die de lat voor zichzelf en zijn ploegmaats hoger legt. Een op en top professional. Een voorbeeld voor velen", vertelde hij op de clubwebsite.

Smets reageerde zelf ook opgetogen op het nieuws. "Het is altijd een kinderdroom geweest om vanuit de jeugd door te groeien naar de eerste ploeg en te mogen spelen in de Cegeka Arena", opende de verdediger.

Smets zelf ziet die langere samenwerking als meer dan alleen een nieuw contract. Voor hem draait het vooral om verantwoordelijkheid nemen, doorgroeien als leider en met Genk opnieuw voor prijzen strijden.



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Verdediger wil prijs pakken met Genk

"KRC Genk voelt als een tweede thuis voor mij. Ik voel hier veel appreciatie. Ik weet wat deze club betekent voor de regio. Ik wil mijn verantwoordelijkheid nemen. Ik wil mijn rol als leider van de defensie opnemen en elke match alles geven en samen met onze supporters een sterk seizoen afwerken. Mijn ambitie is duidelijk: ik wil de volgende stap in mijn carrière zetten met een prijs op zak. Daarvoor moeten we elke dag hard blijven werken", besluit de jonge Belg.

🗣️ Ik blijf bij blauw 💙



KRC Genk en Matte Smets gaan langer met elkaar door. De 22-jarige verdediger heeft zijn contract in de Cegeka Arena verlengd tot 2030.



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De contractverlenging zorgt ook voor duidelijkheid rond zijn toekomst. Smets werd de voorbije periode steeds waardevoller voor Genk en wordt door Transfermarkt inmiddels op tien miljoen euro geschat. Dat is een stevige stijging tegenover de 2,25 miljoen euro die de Limburgers in de zomer van 2024 betaalden om hem bij rivaal STVV weg te halen. Genk activeerde toen zijn afkoopclausule en deed daarmee een bijzonder goede zaak.

Ook op internationaal niveau zette Smets al een eerste stap. Onder Domenico Tedesco verzamelde hij één cap voor de Rode Duivels. De interland tegen Israël liep niet zoals gehoopt: Smets ging in de fout en België verloor met 1-0. Het bleek meteen ook de laatste wedstrijd van Tedesco als bondscoach. Een nieuwe kans bij de nationale ploeg kwam er voorlopig nog niet.

Lichtpunt tijdens woelige voorbereiding

Voor Genk komt het nieuws op een opvallend moment. De voorbereiding verloopt allesbehalve rustig. Nicky Hayen staat op het punt naar Burnley te vertrekken, terwijl ook assistent Johan Van Rumst volgens Het Laatste Nieuws is opgestapt. De technische staf wordt zo op korte tijd grondig door elkaar geschud.