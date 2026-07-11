KRC Genk denkt aan oude bekende (met Gent-verleden) als nieuwe coach

Bart Vandenbussche
Bart Vandenbussche, voetbaljournalist
| Reageer
KRC Genk denkt aan oude bekende (met Gent-verleden) als nieuwe coach
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

KRC Genk heeft afscheid genomen van Nicky Hayen. De coach trekt naar Burnley en dus moeten ze in Genk op zoek naar een nieuwe oefenmeester. Dat zou wel eens een oude bekende van de Jupiler Pro League kunnen worden, want Jess Thorup staat op het lijstje.

“Eén maand voor de competitiestart is dit uiteraard geen scenario waar we op hadden gerekend. Tegelijk kijkt KRC Genk met vertrouwen vooruit", had Genk eerder deze week al laten weten in een persbericht omtrent het vertrek van Nicky Hayen. 

Rest de vraag: wie zal Hayen opvolgen bij de Limburgers. Oudgediende Peter Balette keert terug in de technische staf als assistent-coach. Die brengt een schat aan ervaring mee naar Genk, want hij heeft al veel ervaring opgedaan ook bij Genk.

KRC Genk op zoek naar nieuwe coach

In afwachting van de komst van een nieuwe hoofdcoach zal Balette, samen met Domenico Olivieri, voorlopig de trainingen van de eerste ploeg leiden. Mogelijk komt er een oude bekende van de Belgische competitie, van KRC Genk én van Balette aan het roer bij Genk.

KRC Genk zou volgens Het Nieuwsblad namelijk denken aan Jess Thorup. De 56-jarige Deen was in 2020 al even trainer van Genk, maar na vijf competitieduels en een 11 op 15 ging hij in op een aanbieding van FC Kopenhagen.

KRC Genk denkt aan oude bekende Jess Thorup

Daarna trainde hij twee jaar lang het Duitse Augsburg. Tot vorige maand was de ex-coach van KAA Gent aan de slag bij het Egyptische Al Ahly, maar ondertussen is hij een vrije trainer en dus kunnen geïnteresseerde clubs zich gaan roeren voor de Deense coach.

KRC Genk zou hem dus mogelijk terug in huis willen halen en zo een tweede kans willen geven. De voorbije jaren maakte Thorup indruk en dat hij de Belgische competitie kent, kan zeker ook een voordeel zijn naar een mogelijke sollicitatie bij Genk. De komende dagen zal er sowieso onderhandeld worden, want het seizoen zal snel beginnen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Nederlandse Eredivisie
Nederlandse Eredivisie Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KRC Genk
KAA Gent
Jess Thorup

Meer nieuws

DONE DEAL: Club Brugge maakt bocht van 180 graden compleet

DONE DEAL: Club Brugge maakt bocht van 180 graden compleet

11:30
1
Born in the USA: dit WK moet het begin zijn van iets moois voor België

Born in the USA: dit WK moet het begin zijn van iets moois voor België

11:00
“Hollywood-ster”: Ruben Van Gucht wordt aangepakt en komt met bom over huwelijk De derde helft

“Hollywood-ster”: Ruben Van Gucht wordt aangepakt en komt met bom over huwelijk

10:30
WK-LIVE 11/7: Zlatan kritisch, Rode Duivels keren dan terug

WK-LIVE 11/7: Zlatan kritisch, Rode Duivels keren dan terug

10:16
'FC Barcelona dringt aan: Club Brugge wil meer dan tien miljoen euro'

'FC Barcelona dringt aan: Club Brugge wil meer dan tien miljoen euro'

09:00
Moeten we door met Rudi Garcia? "Zoals de griet die je plots leuk begint te vinden"

Moeten we door met Rudi Garcia? "Zoals de griet die je plots leuk begint te vinden"

09:30
3
De messen bovengehaald: "Ongeziene flater van Rudi Garcia"

De messen bovengehaald: "Ongeziene flater van Rudi Garcia"

08:30
14
De toekomst van de Rode Duivels oogt echt niet somber, al betwijfelen we of dat met Rudi Garcia zal zijn Opinie

De toekomst van de Rode Duivels oogt echt niet somber, al betwijfelen we of dat met Rudi Garcia zal zijn

08:00
10
Onze cijfers voor de moedige Rode Duivels na Spanje-België: ze verdienen lof

Onze cijfers voor de moedige Rode Duivels na Spanje-België: ze verdienen lof

07:30
12
Na Club Brugge ook voor deze topclub stadion op komst? 673 bezwaren, maar …

Na Club Brugge ook voor deze topclub stadion op komst? 673 bezwaren, maar …

07:00
3
Rudi Garcia trots en laat eigen toekomst in het midden: "Toen ik begon miste deze ploeg grinta" Reactie

Rudi Garcia trots en laat eigen toekomst in het midden: "Toen ik begon miste deze ploeg grinta"

06:05
1
🎥 Courtois wil doorgaan bij Rode Duivels na uitschakeling, maar... aan zijn voorwaarden Reactie

🎥 Courtois wil doorgaan bij Rode Duivels na uitschakeling, maar... aan zijn voorwaarden

23:51
9
Pijnlijk voor de bondscoach en Lammens? Courtois geeft aan dat hij kon blijven staan Reactie

Pijnlijk voor de bondscoach en Lammens? Courtois geeft aan dat hij kon blijven staan

23:40
17
DONE DEAL: Club Brugge neemt afscheid van een kapitein

DONE DEAL: Club Brugge neemt afscheid van een kapitein

22:30
📷 FOTO: Lukaku en De Bruyne in tranen: familie biedt troost aan aangeslagen Rode Duivels na WK-exit

📷 FOTO: Lukaku en De Bruyne in tranen: familie biedt troost aan aangeslagen Rode Duivels na WK-exit

05:30
KRC Genk is verrast en komt met groot nieuws

KRC Genk is verrast en komt met groot nieuws

19:30
Rode Duivels met opgeheven hoofd naar huis: België breekt pas laat tegen dominant Spanje

Rode Duivels met opgeheven hoofd naar huis: België breekt pas laat tegen dominant Spanje

21:58
Tactische spionage? De zoektochten van de match tegen Spanje

Tactische spionage? De zoektochten van de match tegen Spanje

22:00
OFFICIEEL: Club Brugge heeft miljoenentransfer beet

OFFICIEEL: Club Brugge heeft miljoenentransfer beet

21:30
5
Het plan Garcia? Geen enkel land deed ooit straffer dan Rode Duivels op dit punt

Het plan Garcia? Geen enkel land deed ooit straffer dan Rode Duivels op dit punt

21:00
WK-LIVE 10/7: Mbappé spreekt zich uit over blessure

WK-LIVE 10/7: Mbappé spreekt zich uit over blessure

20:40
Einde Kevin De Bruyne? “De natuur spreekt en de klok is genadeloos”

Einde Kevin De Bruyne? “De natuur spreekt en de klok is genadeloos”

20:30
Na schermutseling in buurt van groot scherm: avondklok na België - Spanje

Na schermutseling in buurt van groot scherm: avondklok na België - Spanje

20:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 10/07: Kechta - Trouillet - Ambros - Dendoncker - Coucke

Transfernieuws en Transfergeruchten 10/07: Kechta - Trouillet - Ambros - Dendoncker - Coucke

19:00
Brandon Mechele neemt Lammens meteen in bescherming en spreekt over zijn toernooi Reactie

Brandon Mechele neemt Lammens meteen in bescherming en spreekt over zijn toernooi

00:20
11
Youri Tielemans gefrustreerd door blessure, maar ook trots: "Veel spelers moe of opgebrand" Reactie

Youri Tielemans gefrustreerd door blessure, maar ook trots: "Veel spelers moe of opgebrand"

01:30
Standard denkt aan mooie buitenkans: middenvelder van 4 miljoen valt gratis op te pikken

Standard denkt aan mooie buitenkans: middenvelder van 4 miljoen valt gratis op te pikken

19:00
Na alle onrust komt Genk met bijzonder belangrijk nieuws

Na alle onrust komt Genk met bijzonder belangrijk nieuws

15:30
2
OFFICIEEL: KV Kortrijk strikt verdediger van Chelsea

OFFICIEEL: KV Kortrijk strikt verdediger van Chelsea

18:04
Akkoord bereikt: Franse middenvelder op weg naar Standard

Akkoord bereikt: Franse middenvelder op weg naar Standard

18:30
1
Paul Van Himst gelooft in stunt, Defour heeft duidelijke boodschap voor Duivels

Paul Van Himst gelooft in stunt, Defour heeft duidelijke boodschap voor Duivels

18:20
2
Anderlecht bevestigt slecht nieuws

Anderlecht bevestigt slecht nieuws

17:33
13
Zijn eerste woorden zijn duidelijk: nieuwe Anderlecht-aanwinst legt meteen de lat hoog

Zijn eerste woorden zijn duidelijk: nieuwe Anderlecht-aanwinst legt meteen de lat hoog

17:05
4
OFFICIEEL: Anderlecht reageert meteen op vertrek De Cat met nieuwe middenvelder

OFFICIEEL: Anderlecht reageert meteen op vertrek De Cat met nieuwe middenvelder

15:56
1
Leander Dendoncker werkt aan opvallende nieuwe stap

Leander Dendoncker werkt aan opvallende nieuwe stap

15:02
4
Nathan De Cat doorbreekt de stilte na transfer naar Hoffenheim

Nathan De Cat doorbreekt de stilte na transfer naar Hoffenheim

14:31
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 10
Club Brugge Club Brugge 5-0 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

Pogi Pogi over Courtois fait du Courtois : il veut continuer en sélection... mais pose une condition difficilement acceptable Stefaan_82 Stefaan_82 over Spanje - België: 2-1 Vermeiren Willy Vermeiren Willy over De messen bovengehaald: "Ongeziene flater van Rudi Garcia" wilmabar123 wilmabar123 over DONE DEAL: Club Brugge maakt bocht van 180 graden compleet Dirk1897 Dirk1897 over Na Club Brugge ook voor deze topclub stadion op komst? 673 bezwaren, maar ... Alexander D. Alexander D. over Onze cijfers voor de moedige Rode Duivels na Spanje-België: ze verdienen lof Grigri Grigri over Pijnlijk voor de bondscoach en Lammens? Courtois geeft aan dat hij door kon gaan stochanskys stochanskys over Brandon Mechele neemt Lammens meteen in bescherming en spreekt over zijn toernooi stochanskys stochanskys over OFFICIEEL: Anderlecht reageert meteen op vertrek De Cat met nieuwe middenvelder JaKu JaKu over Courtois wil doorgaan bij Rode Duivels na uitschakeling, maar... aan zijn voorwaarden Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved