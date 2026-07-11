KRC Genk denkt aan oude bekende (met Gent-verleden) als nieuwe coach

KRC Genk heeft afscheid genomen van Nicky Hayen. De coach trekt naar Burnley en dus moeten ze in Genk op zoek naar een nieuwe oefenmeester. Dat zou wel eens een oude bekende van de Jupiler Pro League kunnen worden, want Jess Thorup staat op het lijstje.

“Eén maand voor de competitiestart is dit uiteraard geen scenario waar we op hadden gerekend. Tegelijk kijkt KRC Genk met vertrouwen vooruit", had Genk eerder deze week al laten weten in een persbericht omtrent het vertrek van Nicky Hayen.

Rest de vraag: wie zal Hayen opvolgen bij de Limburgers. Oudgediende Peter Balette keert terug in de technische staf als assistent-coach. Die brengt een schat aan ervaring mee naar Genk, want hij heeft al veel ervaring opgedaan ook bij Genk.

KRC Genk op zoek naar nieuwe coach

In afwachting van de komst van een nieuwe hoofdcoach zal Balette, samen met Domenico Olivieri, voorlopig de trainingen van de eerste ploeg leiden. Mogelijk komt er een oude bekende van de Belgische competitie, van KRC Genk én van Balette aan het roer bij Genk.

KRC Genk zou volgens Het Nieuwsblad namelijk denken aan Jess Thorup. De 56-jarige Deen was in 2020 al even trainer van Genk, maar na vijf competitieduels en een 11 op 15 ging hij in op een aanbieding van FC Kopenhagen.

KRC Genk denkt aan oude bekende Jess Thorup

Daarna trainde hij twee jaar lang het Duitse Augsburg. Tot vorige maand was de ex-coach van KAA Gent aan de slag bij het Egyptische Al Ahly, maar ondertussen is hij een vrije trainer en dus kunnen geïnteresseerde clubs zich gaan roeren voor de Deense coach.





KRC Genk zou hem dus mogelijk terug in huis willen halen en zo een tweede kans willen geven. De voorbije jaren maakte Thorup indruk en dat hij de Belgische competitie kent, kan zeker ook een voordeel zijn naar een mogelijke sollicitatie bij Genk. De komende dagen zal er sowieso onderhandeld worden, want het seizoen zal snel beginnen.