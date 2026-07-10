KRC Genk is verrast en komt met groot nieuws

Het lag al een paar dagen in pijplijn, maar nu is het ook officieel. Nicky Hayen is niet langer coach bij KRC Genk. De Limburgse club heeft dat duidelijk gemaakt via een persbericht, waarin ze aangeven verrast te zijn door de zaak.

"Nicky Hayen heeft KRC Genk eerder deze week ingelicht dat hij een onverwachte kans heeft gekregen bij Burnley FC in de Engelse Championship. Hayen gaf aan daarop te willen ingaan. Intussen werd tussen alle partijen een akkoord bereikt", opent KRC Genk een persbericht op de eigen webstek.

"KRC Genk is verrast door het plotse vertrek van zijn hoofdcoach. Eén maand voor de competitiestart is dit uiteraard geen scenario waar de club op had gerekend. Tegelijk kijkt KRC Genk met vertrouwen vooruit. Deze zomer werd bewust geïnvesteerd in een sterke omkadering rond de spelersgroep. Dat fundament staat er."

Nicky Hayen neemt afscheid van KRC Genk

“Vanaf mijn aankomst in januari voelde ik dat KRC Genk een warme en ambitieuze topclub is”, zegt Nicky Hayen via het bericht. “Ik heb hier uitstekend kunnen samenwerken met Dimitri, de sportieve werking, het bestuur, alle medewerkers en met de supporters. Ik ben ervan overtuigd dat alles aanwezig is om er een sterk seizoen van te maken."

"Dit is geen keuze tegen Genk, maar een keuze voor mijn ambitie om in het Engelse voetbal aan de slag te gaan. Ik wil KRC Genk bedanken voor het vertrouwen en wens de club alle succes toe", is de afscheidnemend coach duidelijk.

Nicky Hayen en Johan Van Rumst verlaten de club. Peter Balette keert terug en zal samen met Domenico Olivieri voorlopig de trainingen leiden 💙



Nicky Hayen and Johan Van Rumst leave the club. Peter Balette returns and will temporarily lead the first team's training sessions… pic.twitter.com/LKgrm6AHv9



Lees ook... Na alle onrust komt Genk met bijzonder belangrijk nieuws› — KRC Genk (@KRCGenkofficial) July 10, 2026

"Ook assistent-coach Johan Van Rumst besliste om de club te verlaten. KRC Genk wil Nicky Hayen en Johan Van Rumst bedanken voor hun inzet en wenst hen veel succes in hun verdere carrières. KRC Genk blijft intussen achter de schermen hard werken richting het nieuwe seizoen. Oudgediende Peter Balette keert terug in de technische staf als assistent-coach."

Peter Balette neemt voorlopig mee over bij KRC Genk

"Balette brengt een schat aan ervaring mee. In het seizoen 2015-2016 was hij al aan de slag bij KRC Genk. Daarnaast werkte hij bij verschillende clubs in de Belgische hoogste klasse. Zo bouwde hij een sterke reputatie op binnen het Belgische voetbal. In afwachting van de komst van een nieuwe hoofdcoach zal Balette, samen met Domenico Olivieri, voorlopig de trainingen van de eerste ploeg leiden."