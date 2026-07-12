Amadou Onana breekt de stilte

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Amadou Onana breekt de stilte
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Hét pijnlijke moment van het WK 2026 voor de Belgen was het uitvallen van Amadou Onana. Die blesseerde zich aan de kruisband en zal maanden moeten revalideren. Hij zat goed in de wedstrijd tegen de Verenigde Staten en had ook tegen Spanje van waarde kunnen zijn.

"Beste wereld... Het is heel lastig om te vertellen hoe ik me voel, dus ik hou het maar gewoon eerlijk; als ik dat niet doe, heeft het geen zin om dit te schrijven. Vanaf het moment dat ik op de grond viel, stortte mijn wereld in. Ik wist dat er iets heel ergs was gebeurd", opende Onana een bericht via Instagram.

"Mijn eerste gedachten waren... waarom ik? Waarom nu? Waarom verdiende ik dit? Ik was boos op de wereld en wist niet wat ik kon verwachten, maar ik was ook verdrietig omdat ik heel lang niet zou kunnen doen waar ik het meest van houd..."

Amadou Onana komt met pakkende boodschap via Instagram

"Toen ik de volgende dag wakker werd, hoopte ik dat het allemaal een droom was, maar al snel besefte ik dat ik mijn voorste kruisband had gescheurd... Dag 2 was waarschijnlijk de zwaarste; ik bleef het moment in mijn hoofd afspelen en dacht na over wat ik beter had kunnen doen om dit te voorkomen."

"Staren naar mijn gezwollen knie en voor alles hulp nodig hebben, was verschrikkelijk... Op dag 3 drong alles tot me door en nam mijn geloof het over. Ik dacht: WAAROM IK NIET? Ik ben niet beter dan wie dan ook die deze blessure heeft opgelopen; het hoort nu eenmaal bij de sport."

Amadou Onana wil iedereen bedanken

"Vandaag voel ik me dankbaar, want ik bevind me in een bevoorrechte positie: Allah heeft me gezegend met een geweldige familie en talloze mensen om me heen die me door dit proces heen helpen. Ik heb er meer vertrouwen in dan ooit dat deze ervaring me zal laten groeien als atleet, als mens, als vader, als echtgenoot en op vele andere vlakken."

"Ik geloof oprecht dat alles met een reden gebeurt en dat dit het plan van Allah voor mij is. Wat voor mij bestemd is, zal me nooit ontgaan, en wat aan me voorbijgaat, was nooit voor mij bestemd. We rennen niet, we doorstaan ​​en overwinnen. Ik wil mijn teamgenoten bedanken voor de steun, de liefde die iedereen bij Aston Villa me heeft getoond en al jullie berichten; het betekent ontzettend veel voor me."

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