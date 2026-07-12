'KRC Genk breekt sowieso transferrecord, maar wil NOG meer voor goudhaantje'

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| 4 reacties
'KRC Genk breekt sowieso transferrecord, maar wil NOG meer voor goudhaantje'
Foto: © photonews
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Terwijl de staff van KRC Genk een paar dagen geleden vertrok, is er ook op spelersniveau een en ander te vertellen. Zo wordt Kos Karetsas steeds meer het hof gemaakt, al willen de Limburgers boter bij de vis. En véél boter, want ze eisen heel wat miljoenen.

Kos Karetsas wordt nog steeds het hof gemaakt door diverse clubs uit het buitenland. Daarbij zou er ook schot in de zaak komen stilaan. Volgens Italiaanse bronnen zou de Griekse creatieveling door makelaars zijn aangeboden bij AC Milan.

De jongeling ligt nog tot juni 2029 onder contract in Genk en moet dus niet per se weg, maar de Milanezen zouden wel oren hebben naar een miljoenendeal. Volgens Transfermarkt is Karetsas op dit moment liefst 35 miljoen euro waard.

AC Milan en Borussia Dortmund hebben interesse in Kos Karetsas

Zo'n bedrag willen ze vanuit Milan vooralsnog niet betalen. En ondertussen zijn er ook andere ploegen die zich roeren voor de spelmaker uit Griekenland. Zo heeft ook Borussia Dortmund eens te meer de interesse laten blijken in hem.

Volgens Het Laatste Nieuws zouden zij al niet minder dan drie pittige aanbiedingen hebben gedaan die ervoor zouden zorgen dat Karetsas het uitgaande transferrecord breekt bij de Limburgers - meer dan de deal met Onuachu dus bijvoorbeeld.

KRC Genk houdt voorlopig het been stijf en wil minstens 35 miljoen euro voor Kos Karetsas

Maar Genk wil het onderste uit de kan volgens de krant en wil niet spreken over en deal onder de 35 miljoen euro verkoopprijs. En dus is het aan de Duitse topclub om nog wat extra wijn op het water te gooien om Genk te overtuigen om toch te verkopen.

Kos Karetsas heeft er een prima seizoen opzitten bij KRC Genk. Hij speelde 49 wedstrijden over alle competities heen en was daarin goed voor drie goals en liefst achttien assists. In alle competities was hij daardoor van waarde voor zijn team en dat moet dus een recordtransfer gaan opleveren ...

4 reacties
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