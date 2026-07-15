Franse pers is genadeloos na WK-exit: "Staat nog niet in de keuken"

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Franse pers is genadeloos na WK-exit: "Staat nog niet in de keuken"
Foto: © photonews
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Frankrijk is hard onderuitgegaan tegen Spanje. De Franse media konden niet anders dan de superioriteit van La Roja erkennen. En ondertussen hekelden ze ook de kwaliteiten van hun eigen ploeg, die ze wel héél diep onder de bus staken.

Een halve finale op de nationale feestdag: wat wil je nog meer om te dromen van een derde WK-finale in drie edities? Een deel van de Franse supporters dacht al aan een mogelijke revanche tegen Argentinië. Maar eerst was er Spanje. En net als in de halve finale van het vorige EK bleek La Roja de betere, dit keer zelfs met nog meer controle.

Vanmorgen houden de Franse media zich opvallend gedeisd. “Alles voor niets. Een immense ontgoocheling. Een totale schipbreuk. En een 14 juli die compleet verpest is. Het is dus in Texas, onder het gejoel van uitzinnige Spaanse fans en ‘Olé’s’ die veel zeggen over de vernedering van dinsdag, dat de Franse ploeg haar WK heeft afgesloten”, schrijft Le Figaro.

Spanje enkele niveaus hoger

Ook bij L’Equipe dezelfde desillusie: “Op deze 14 juli is hun moment van glorie er niet gekomen. Na een toernooi waarin ze nooit echt getest werden, kregen Les Bleus deze vrijdag in Arlington bijna een les voetbal van de Spanjaarden. Met dat verrassende, soms zelfs ongemakkelijke gevoel dat er tegenover de Spaanse beheersing eigenlijk nooit écht een wedstrijd is geweest.”

Eurosport gaat nog een stap verder: “We vonden ze niet bijzonder mooi, maar ze eindigden ronduit lelijk. Tot dan toe zo verleidelijk, leverde bijna de volledige Franse ploeg — basisspelers én invallers — een onwaardige prestatie af tegen een Spanje dat wél onberispelijk was.”

Frankrijk helemaal onder de bus gestoken

De scherpschutters in het Franse medialandschap stonden meteen klaar. Te beginnen met Daniel Riolo op RMC. De analist ging bijzonder hard tekeer tegen Michael Olise: “We zijn allemaal meegesleept. Olise-Mbappé, dat zou het beste duo uit de geschiedenis van Les Bleus zijn. Olise werd aan tafel gezet bij Zidane en Platini, terwijl hij zelfs nog niet in de keuken staat.”

De spelmaker van Bayern had nochtans vertrouwen getankt aan het begin van het toernooi: “Wat hij sinds het begin van de competitie heeft laten zien, kon omdat hij ruimte en comfort had. Toen er druk kwam in het midden, zag je dat de nummer tien in het moderne voetbal niet meer kan bestaan.”

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