Waarom hij de absolute prioriteit van Standard was

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Waarom hij de absolute prioriteit van Standard was
Foto: © photonews
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Standard heeft niet getalmd om de opvolger van Rafiki Saïd te strikken. Met Salieu Drammeh krijgt Vincent Euvrard opnieuw de nodige punch in het laatste derde van het veld.

Een bedrag met twee cijfers voor Rafiki Saïd: zo'n aanbieding weiger je niet makkelijk, zeker omdat Standard de financiële put van de voorbije jaren verder moet blijven dempen. Ondanks de snelheid waarmee de onderhandelingen leidden tot een vertrek van Saïd naar Wolverhampton, handelde Standard snel om zijn opvolger op de linkerflank aan te duiden.

Want los van de bliksemsnelle afhandeling van het dossier wist Marc Wilmots maar al te goed dat een speler die in de zestien op zo'n manier het verschil kan maken, ondanks zijn wisselvalligheid sowieso belangstelling zou wekken. De scouting om een gelijkaardig profiel aan te trekken, was dan ook al ruim op voorhand gebeurd.

Een nieuwe topdeal van Marc Wilmots?

Zo dook de naam Salieu Drammeh op op de radar. Waarom helemaal naar Noorwegen trekken om hem weg te halen bij Lillestrøm? Omdat de Gambiaanse winger perfect past bij wat Vincent Euvrard zocht. Enkele dagen geleden vertelde de trainer van de Rouches ons: "We gaan op zoek naar een andere gast zoals Rafiki, iemand met een dribbel, individuele acties en die vanop de flank iets kan openbreken, met assists en goals."

Drammeh Salieu
© photonews

"Een speler met kwaliteit, maar die misschien vaker op zijn flank blijft dan dat hij naar binnen komt, want we hebben nog heel weinig, of zelfs geen spelers meer die langs de zijlijn kunnen spelen en heel hoog op het veld. Een speler die in die positie de bal kan krijgen en het verschil kan maken met een dribbel."

Dribbels, explosiviteit vanuit stilstand: dat eerder dan een profiel zoals Adnane Abid, die zijn kwaliteiten vooral toont met techniek in de kleine ruimtes, en minder met acceleraties langs de lijn. Die nood aan echte diepgang en punch maakte van Drammeh een uitgesproken doelwit.

Een geboren dribbelaar

Op zijn 13de trok hij vanuit Gambia naar Denemarken, waar hij zich ontwikkelde in de academies van Bröndby, Hellerup, Vejle en Boldklubben Frem. Hoewel zijn polyvalentie in de aanval steeds waardevoller wordt, blijft zijn handelsmerk: zijn tegenstander op links opzoeken, uitdagen en hem op snelheid kloppen.

Naast zijn dribbels heeft hij nog een element dat onmisbaar is in het spel dat Vincent Euvrard wil brengen: zijn gemak in het tegenpressing. De speler, die in mei voor het eerst werd opgeroepen voor de Gambiaanse nationale ploeg, valt op door de intensiteit waarmee hij de tegenstander onder druk zet. En wanneer de bal hoog wordt veroverd, is hij bijzonder gevaarlijk in de beruchte zeven seconden na balrecuperatie waar trainers zo graag op hameren.

Die eigenschappen komen nu tot uiting in Noorwegen. Vorig seizoen ontpopte Drammeh zich tot een van de revelaties bij Lillestrøm. Zijn 10 goals en 11 assists hielpen de ploeg de titel in tweede klasse te pakken, met een balans van 25 overwinningen en 5 gelijke spelen in 30 wedstrijden.

De voorbije weken (de Noorse Eliteserien zit aan speeldag twaalf) zijn de cijfers van Drammeh wat minder uitbundig (twee goals en één assist), maar hij paste zich goed aan aan de intensiteit van de hoogste afdeling, waarin Lillestrøm momenteel vierde staat. Standard lijkt dus een speler binnen te halen die al wedstrijdritme in de benen heeft en voor de nodige opwinding kan zorgen.

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Standard
Lillestrøm SK
Salieu Drammeh

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