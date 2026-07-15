Hij moét weg uit Schotland: 'Italiaanse grootmacht én Engelse clubs willen Nicolas Raskin deze zomer halen'

Nicolas Raskin ontpopte zich op het WK tot één van de revelaties bij de Rode Duivels. De vraag is niet langer of de middenvelder deze zomer een toptransfer zal maken. De vraag is eerder: welke Europese topclub haalt hem binnen?

Nicolas Raskin begon de openingswedstrijd van de Rode Duivels (1-1 tegen Egypte, nvdr.) nog op de bank. De voorbije wedstrijden was de 25-jarige middenvelder één van de eersten op het wedstrijdblad van Rudi Garcia.

Hebben jullie ook gezien dat de Spanjaarden Raskin na de Belgische uitschakeling één voor één kwamen feliciteren met zijn wedstrijd? Rodi, Fabian Ruiz, Dani Olmo,… Ze hadden allemaal de handen méér dan vol met de Belgische pitbull.

Nicolas Raskin moét zo snel mogelijk weg uit Schotland

Het staat vast dat Raskin - en dat schrijven we met alle respect voor Rangers FC - zo snel mogelijk weg moet uit Schotland. De voormalige middenvelder van Standard heeft simpelweg niets meer te leren in de Schotse Premier League. Punt, andere lijn.

Voor de start van het WK was er al sprake van transfergeruchten. Hull City deed al een concreet bod, maar dat bod werd door Rangers geweigerd. Ook Real Betis en Villarreal CF praatten al met de Schotse traditieclub over de transfer van onze landgenoot.

De huidige marktwaarde van Nicolas Raskin is niét reprensentatief

Transfermarkt schat de marktwaarde op twaalf miljoen euro. De laatste update van die marktwaarde dateert van twintig mei. Met andere woorden: voor de start van het WK. We hebben zo'n voorgevoel dat de effectieve marktwaarde vandaag een veelvoud van dat bedrag is.





Raskin heeft een contract tot medio 2028 in Ibrox Stadium. Met andere woorden: The Gers zouden héél dom zijn om het WK van Raskin niét te verzilveren en een transfer tegen te houden. Zoals hierboven geschreven: dat zal tegen de juiste prijs moeten zijn.

In datzelfde opzicht lijken clubs als Hull, Betis en Villarreal weinig kans te maken. We zien Raskin eerder meedraaien bij een subtopper in één van de Europese topcompetities. Al staat hij ondertussen ook op de radar van een absolute grootmacht.

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De Italiaanse media weten dat Internazionale FC de zinnen heeft gezet op Raskin. I Nerazzurri willen deze zomer een verjongingsoperatie doorvoeren. Aleksandar Stankovic werd teruggehaald bij Club Brugge en ook de komst van Raskin past perfect in dat plaatje.

Het staat buiten kijf dat de Italiaanse landskampioen héél interessante sportieve perspectieven - meer dan bovengenoemde clubs - kan bieden aan Raskin. Bovendien past de voetbalfilosofie van de Milanezen héél goed bij de speelstijl van de 19-voudig Rode Duivel.

Krijgt Internazionale FC concurrentie uit de Engelse Premier League?

Al verwachten we nog concurrentie uit Engelse hoek. Ook clubs als pakweg Aston Villa en Manchester United - zij hebben de ambitie om Arsenal FC, Manchester City en Liverpool FC de komende seizoenen pijn te doen - hebben Raskin ongetwijfeld op de (lange) lijst staan.

De komende weken worden héél interessant voor Raskin. Hét belangrijkste advies voor de middenvelder? Op zijn leeftijd is de juiste keuze maken het belangrijkste. Op 25-jarige leeftijd mag hij niét op de bank belanden van eender welke club…