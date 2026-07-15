'Wouter Vrancken slaat stevige slag met JPL-doelman'

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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'Wouter Vrancken slaat stevige slag met JPL-doelman'
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Beau Reus lijkt zijn sterke seizoen bij SK Beveren te kunnen verzilveren met een toptransfer. De 24-jarige Nederlandse doelman verlengde zijn aflopende contract op de Freethiel niet, maar heeft heel wat ploegen voor het uitkiezen. De beslissing lijkt gevallen.

Beau Reus groeide het voorbije seizoen uit tot een van de absolute uitblinkers bij SK Beveren. De Nederlandse doelman was een van de architecten van de promotie naar de Jupiler Pro League en maakte indruk met zijn reflexen, meevoetballend vermogen en betrouwbaarheid onder de lat.

De keeper kwam in de zomer van 2024 over van FC Volendam en veroverde vrijwel meteen een basisplaats. In zijn eerste seizoen in België groeide hij uit tot een publiekslieveling en een van de meest consistente spelers van de Waaslanders.

Beau Reus had een aflopend contract bij Beveren en verlengde niet

Reus had een aflopend contract en besloot niet mee de overstap naar de Jupiler Pro League te maken met Beveren. Hij wil naar een hoger niveau en hoopt dan ook op een topclub uit het buitenland om hem te komen wegkapen.

Daar is door zijn transfervrij statuut in se geen haast meer bij, maar hij wil natuurlijk maar wat graag de voorbereiding meemaken met zijn nieuwe ploeg. Er was interesse uit Nederland, Duitsland, Spanje en Italië in de doelman van Beveren.

Hearts lijkt Bremen en co af te troeven voor doelman Beau Reus

Werder Bremen leek een maand geleden al concreet, maar tot een definitieve doorbraak in het dossier kwam het niet. Diverse andere ploegen wilden daarvan profiteren om de deal zo snel als mogelijk te gaan kapen. Nu zou dat ook zijn gebeurd, want er is nadrukkelijke interesse van Hearts.

Bij de bijna-kampioen van Schotland van afgelopen seizoen is Wouter Vrancken de coach geworden. Volgens Voetbal International zouden speler en club het met elkaar eens zijn in grote lijnen en dus eerstdaags een contract kunnen gaan tekenen. Op die manier komt er een einde aan weken van geruchten over de goailie.

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