OFFICIEEL: Nieuwe ploeg van Thomas Meunier is bekend

Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Thomas Meunier zet zijn carrière voort in de Premier League. De 34-jarige Rode Duivel staat op het punt om als transfervrije speler een contract voor twee seizoenen te ondertekenen bij Sunderland, nadat zijn overeenkomst met Lille deze zomer afliep.